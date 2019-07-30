مانشستر سيتي يهزم ليفربول ويحرز لقب "درع المجتمع"

توج مانشستر سيتي، بطل الدوري والكأس، بطلا لـ"درع المجتمع" الإنجليزية، التي تقام تقليديا قبل أسبوع من انطلاق الدوري الممتاز (البرمييرليغ)، وذلك بفوزه على ليفربول بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي الأحد (الرابع من آب/ أغسطس 2019) على ملعب "ويمبلي" في لندن.

وكان سيتي البادىء بالتسجيل في الدقيقة 12 عبر رحيم ستيرلينغ، قبل أن يعادل الكاميروني جويل ماتيب في الدقيقة 77.

ورد إطار المرمى محاولتين من ثنائي ليفربول صلاح وفيرجيل فان ديك في الشوط الثاني، كما سدد سترلينغ كرة في القائم. وأنقذ كايل ووكر مدافع سيتي كرة من على خط المرمى في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع بعد ضربة رأس من محمد صلاح، الذي أهدر قبلها مباشرة انفراداً بمرمى الحارس كلاوديو برافو.

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي، فابتسم الحظ لسيتي. وفي ركلات الترجيح سجل لفريق ليفربول كل من شيردان شاكيري وآدم لالانا وأليكس تشامبرلين ومحمد صلاح، وأهدر جيورجينيو فينالدوم. فيما سجل لمانشستر سيتي إلكاي غوندوغان وبرناردو سيلفا وفيليب فودين وأليكسندر زينتشينكو وغابرييل خيسوس.

وبهذا فاز فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا بلقب "درع المجتمع" للمرة الثانية تواليا والسادسة في تاريخه، فيما فشل ليفربول في إحراز الدرع للمرة الأولى منذ 2006.

يذكر أن مانشستر سيتي فاز بالثلاثية المحلية الموسم الماضي، والآن يفوز بأول ألقاب الموسم الجديد. بينما خسر ليفربول الدوري بنقطة واحدة خلف السيتي، ثم فاز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مواطنه توتنهام هوتسبير.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)