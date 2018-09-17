 مانشستر سيتي يحضر لصفقة ستضع صفقة نيمار طي النسيان! | عالم الرياضة | DW | 01.10.2018

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عالم الرياضة

مانشستر سيتي يحضر لصفقة ستضع صفقة نيمار طي النسيان!

"ديلي ميل" تكشف عن صفقة مدوية فور افتتاح الميركاتو الشتوي ستتجاوز قيمتها صفقة نيمار القياسية التي قدرت بحدود 220 مليون يورو وبموجبها انتقل النجم البرازيلي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان.

Fußballspieler Kylian Mbappé Lottin (Getty Images/AFP/C. Triballeau)

بيب غوارديولا من كبار المدربين الحاليين في العالم، يتطلع دائما إلى ما هو أعلى وسجله من الألقاب لا يسمح له سوى بذلك. ولهذا فمن الطبيعي أن يدخل الموسم الحالي وعينه مصوبة على لقب مسابقة أبطال أوروبا، خاصة وأنه منذ توليه مهمة قيادة مان سيتي أعاد ترميم الفريق كرويا حتى ازداد تألقا متوجا الموسم الماضي ببطولة انجلترا، غير أن تأهل الفريق إلى نهائي دوري الأبطال بقي عصيا على غوادرولا، وهذا ما يجب تغييره هذا الموسم.

 

مختارات

كشف الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، عن وصفته للفوز على باريس سان جيرمان في مستهمل مشواره بدوري أبطال أوروبا، حيث كان نيمار مفتاح الفوز على نايه الفرنسي. فماذا كانت خطته؟ (20.09.2018)

بعدما تعرض لانتقادات لاذعة بسبب مستواه أمام فريق ليفربول في الدور الأول من مسابقة دوري أبطال أوروبا، أكدت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد ربط قنوات الاتصال مع نجم باريس سان جيرمان نيمار من أجل الحصول على خدماته. (22.09.2018)

وعلى خلفية اللقاء المزمع الأربعاء بين مان سيتي وليون الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الأول للمسابقة الأوروبية، أعلن مساعد المدرب ميكيل أرتيتا صراحة أن "هذا هو الهدف (الفوز بدوري الأبطال). لدينا تشكيلة شابة، اكتسبت الخبرة ونشعر بجهوزية أفضل من السنتين الأخيرتين".

ولهذا لا بد من مهاجم فتاك، مهما كلف الأمر. وحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن مان سيتي الذي احتفل مؤخرا بمرور عقد على شرائه من قبل الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان ودخوله إلى خط المنافسة بعد الاستثمارات الكبيرة في النصف الأزرق من مدينة مانشستر، مستعد لدفع أكثر مما دفعه النادي الباريسي  من أجل نيمار، وذلك للحصول على بطل العالم وزميل نيمار كيليان مبابي.

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ويجمع مبابي بالنادي الفرنسي المملوك من قطر عقد بقيمة 180 مليون يورو ممتد إلى غاية 2022. فيما نقلت الصحيفة البريطانية أن عرضا بقيمته 225 مليون يورو تقدم به النادي الانجليزي فعليا لنظيره الفرنسي.

وعبر عقدي مبابي ونيمار بمجموع 357 مليون يورو، شدّ باريس سان جيرمان اهتمام لجنة القيم التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا). وقد فتحت اللجنة بالفعل تحقيقا حول مدى اخلال بطل الدوري الفرنسي بأسس قواعد اللعب النظيف.

يذكر وأنه في حال أسفرت التحقيقات بالفعل عن تورط سان جيرمان فإن النادي الفرنسي قد يواجه عقوبات قد تصل إلى اقصائه من مسابقة دوري الأبطال.

و.ب

  • Fußball-Weltmeisterschaft 2002 Finale Deutschland Brasilien Flash-Galerie (AP)

    رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي

    أناقة على حساب الجمارك

    الحارس الألماني العملاق أوليفر كان، حارس عرين المانشافت ونادي بايرن ميونيخ سابقاً ارتكب مخالفات ضريبية، وفرض عليه القضاء الألماني غرامة قدرها 125 ألف يورو، وكان سببها إدخال ملابس بقيمة 2119,04 يورو، ولم يبلغ عنها سلطات الجمارك.

  • FIFA Fußball-WM 2018 | Achtelfinale | Uruguay vs. Portugal | 1. TOR Portugal (Reuters/J. Silva)

    رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي

    تهرب في الجزر العذراء

    البرتغالي كليبر بيبي، مدافع بشكتاش إسطنبول، ارتكب مخالفات ضريبية خلال لعبه في ناديه السابق ريال مدريد، إذ قام ببيع حقوق صوره لشركة تُدعى "Weltex Capital Limited" في الجزر العذراء البريطانية، وتهرب من دفع 3.7 ملايين يورو، في الفترة ما بين 2009 و2014.

  • Bundesliga | Xabi Alonso vom FC Bayern München (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي

    مواجهة مفتوحة

    طلبت مصلحة الضرائب الإسبانية بسجن لاعب ريال مدريد وبايرن ميونخ السابق تشابي ألونسو لمدة 8 سنوات بسبب التهرب الضريبي بين عامي 2010 و2012. تهم ثلاث بتهربه من الضرائب عن عائداته من حقوق الصورة، تطارد ألونسو لكنه ينفيها، وتبقى المواجهة مفتوحة مع القضاء الإسباني.

  • Spanien Real Madrid vs Deportivo Coruna (Reuters/S. Vera)

    رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي

    احتيال آخر في صفوف الملكي

    بسبب تهربه الضريبي أكدت الصحف العالمية مطلع سبتمبر/ أيلول 2018 بأن النجم البرازيلي مارسيلو ظهير ريال مدريد توصل لاتفاق مع مصلحة الضرائب الإسبانية يقضي بقيام اللاعب بدفع غرامة مالية مقدارها 753.624 يورو بجانب الحكم عليه بالسجن لأربعة أشهر. وينص القانون في إسبانيا ألا تُنفذ عقوبة السجن على المتهم إذا تم عقابه بها لأول مرة وكانت فترة السجن أقل من عامين.

  • Fußball Alexis Sanchez Manchester United (Getty Images/C. Mason)

    رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي

    غرامة بالإسترليني

    صدر حكم بالسجن على لاعب خط الوسط أليكسيس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي حالياً ، لمدة 16 شهراً، بسبب تهربه الضريبي من حقوق الصور حين كان يلعب في برشلونة عامي 2012 و 2013. وبات على الدولي التشيلي أن يدفع في غضون عامين غرامة قدرها 890 ألف جنيه إسترليني لتجنب العقوبة، وإلا سيضطر لقضاء بعض الوقت خلف القضبان.

  • Fußball WM Finale Argentinien Deutschland (AFP/Getty Images)

    رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي

    نجم آخر من برشلونة

    نجم برشلونة السابق الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو واجه هو الآخر اتهاماً بالتهرب الضريبي بمبلغ قدره مبلغ 1.5 مليون يورو وفُرضت عليه غرامة قدرها 800 ألف يورو، كما تم الحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة، ولكن محامي اللاعب الذي انتقل إلى الدوري الصيني، نجح بالتفاوض مع الضرائب بشأن الغرامة، بينما برأ ماسكيرانو نفسه أمام جماهير برشلونة بأن ليس له علاقة بعملية الضرائب.

  • UEFA Nations League - League A - Gruppe 4 - Spanien vs Kroatien (picture-alliance/dpa/AP Photo/A. Saiz)

    رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي

    أفضل لاعب في مونديال روسيا

    قبل النجم الكرواتي لوكا مودريتش بعقوبة السجن الصادرة بحقه بسبب الاختلاس الضريبي، وبات عليه أن يدفع نحو 348 ألف يورو غرامة على تهربه الضريبي بمبلغ 870 ألف يورو. وللتخلص من عقوبة السجن سيدفع مودريتش 60 ألف يورو إضافية أخرى. وأفادت صحيفة "الموندو" الإسبانية بأن نجم ريال مدريد اعترف بالتهرب الضريبي عبر نقل عائدات حقوق صورته لشركة في لوكسمبورغ، لتفادي دفع نسبة مرتفعة من الضرائب في إسبانيا.

  • Fußball King's Cup Finale Real Madrid FC Barcelona (picture-alliance/dpa)

    رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي

    نجم ملكي سابق

    نجم ريال مدريد السابق أنخيل دي ماريا اعترف بالتهرب الضريبي في حالتين وبقيمة 1.14 مليون يورو خلال الفترة من 2012 و2013، وحكمت السلطات الإسبانية عليه بغرامة مالية قدرها مليوني يورو والسجن لمدة 16 شهراً، لكن اللاعب في صفوف باريس سان جيرمان حالياً نجح في التوصل إلى اتفاق يدفع بموجبه 1.75 مليون يورو مع قبوله بعقوبة السجن، التي أُعفي منها لعدم عقابه بها من قبل.

  • Fußball Lionel Messi Vorwurf Steuerhinterziehung (Reuters)

    رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي

    البرغوث يتهرب من الضرائب أيضاً

    النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان من أبرز النجوم في التهرب الضريبي، إذ أدانته محكمة إسبانية بالسجن 21 شهرا بسبب التهرب الضريبي، بعد أن اُتهم ميسي ووالده خورخي منتصف 2016 بتهرب ضريبي بقيمة 4.16 مليون يورو من حقوق صورته تلقاها في الفترة بين 2007 و2009 عبر شركات وهمية. ودفع ميسي 1.3 مليون يورو للنجاة من العقوبة، واعتبرت المحكمة أن التعويض السريع للمبلغ المستحق لمصلحة الضرائب شكل عاملاً مخففاً.

  • Russland WM 2018 l Iran vs Portugal 0:1 - verschossener Elfmeter von Ronaldo (Reuters/I. Alvarado)

    رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي

    صاحب الرقم القياسي

    يبدو أن المنافسة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو وغريمه ميسي تشمل حتى الضرائب، لكن رونالدو تفوق فيها، إذ اتهمت السلطات الإسبانية نجم ريال مدريد السابق بالتهرب الضريبي عن نحو 15 مليون يورور باستخدام شركات في الخارج في الجزر العذراء البريطانية وإيرلندا لإيراداته من "حقوق الصورة". ما دفعها للحكم عليه بغرامة والسجن لمدة سنتين. غير أن اتفاقاً بين الجانبين خلصه من العقوبة بعد إلزامه بدفع 18.8 مليون يورو

  • Russland WM 2018 l Brasilien vs Costa Rica 2:0- Spielende - Neymar (Reuters/L. Smith)

    رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي

    "جرائم" نجم واعد!

    مهاجم برشلونة السابق نيمار دا سيلفا واجه هو الآخر اتهامات بالتهرب الضريبي في بلده البرازيل وتزوير وثائق لأكثر من 7 أعوام، وأوضحت النيابة العامة أن نيمار ارتكب "جرائمه" في الفترة بين 2006 عندما كان نجماً واعداً في صفوف سانتوس البرازيلي، و2013 عندما تعاقد مع برشلونة. وفرضت على نجم باريس سان جيرمان حالياً غرامة قدرها 1,1 مليون يورو.

  • UEFA Champions League Achtelfinale | Manchester United - FC Sevilla (Getty Images/AFP/O. Scarff)

    رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي

    مدرب ملكي سابق

    وجه الادعاء العام في إسبانيا تهمة الاحتيال الضريبي إلى المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك في الفترة التي كان يقود فيها فريق ريال مدريد. ويتهم المدعون مورينيو بالتملص من دفع مبلغ 3.3 ملايين يورو على شكل ضرائب بين عامي 2011 و2012. وقال أحد مسؤولي الادعاء إن مورينيو لم يصرح عن الدخل الذي حصل عليه لقاء استخدام صورته تجارياً، وذلك من أجل الحصول على "منفعة غير مشروعة."


مختارات

رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي

المخالفات الضريبية والتهرب الضريبي تهم وُجهت للكثير من نجوم كرة القدم الدوليين، ما اضطرهم إلى دفع ملايين اليوروهات للنجاة من عقوبتها. في هذه الجولة المصورة تشكيلة فريق نجوم الأحلام في التهرب الضريبي، فمن هو مدربهم؟ (23.09.2018)  

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