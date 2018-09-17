مانشستر سيتي يحضر لصفقة ستضع صفقة نيمار طي النسيان!

بيب غوارديولا من كبار المدربين الحاليين في العالم، يتطلع دائما إلى ما هو أعلى وسجله من الألقاب لا يسمح له سوى بذلك. ولهذا فمن الطبيعي أن يدخل الموسم الحالي وعينه مصوبة على لقب مسابقة أبطال أوروبا، خاصة وأنه منذ توليه مهمة قيادة مان سيتي أعاد ترميم الفريق كرويا حتى ازداد تألقا متوجا الموسم الماضي ببطولة انجلترا، غير أن تأهل الفريق إلى نهائي دوري الأبطال بقي عصيا على غوادرولا، وهذا ما يجب تغييره هذا الموسم.

وعلى خلفية اللقاء المزمع الأربعاء بين مان سيتي وليون الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الأول للمسابقة الأوروبية، أعلن مساعد المدرب ميكيل أرتيتا صراحة أن "هذا هو الهدف (الفوز بدوري الأبطال). لدينا تشكيلة شابة، اكتسبت الخبرة ونشعر بجهوزية أفضل من السنتين الأخيرتين".

ولهذا لا بد من مهاجم فتاك، مهما كلف الأمر. وحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن مان سيتي الذي احتفل مؤخرا بمرور عقد على شرائه من قبل الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان ودخوله إلى خط المنافسة بعد الاستثمارات الكبيرة في النصف الأزرق من مدينة مانشستر، مستعد لدفع أكثر مما دفعه النادي الباريسي من أجل نيمار، وذلك للحصول على بطل العالم وزميل نيمار كيليان مبابي.

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ويجمع مبابي بالنادي الفرنسي المملوك من قطر عقد بقيمة 180 مليون يورو ممتد إلى غاية 2022. فيما نقلت الصحيفة البريطانية أن عرضا بقيمته 225 مليون يورو تقدم به النادي الانجليزي فعليا لنظيره الفرنسي.

وعبر عقدي مبابي ونيمار بمجموع 357 مليون يورو، شدّ باريس سان جيرمان اهتمام لجنة القيم التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا). وقد فتحت اللجنة بالفعل تحقيقا حول مدى اخلال بطل الدوري الفرنسي بأسس قواعد اللعب النظيف.

يذكر وأنه في حال أسفرت التحقيقات بالفعل عن تورط سان جيرمان فإن النادي الفرنسي قد يواجه عقوبات قد تصل إلى اقصائه من مسابقة دوري الأبطال.

و.ب