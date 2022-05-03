مانحون يتعهدون بتقديم 6.4 مليار يورو مساعدات لضاحايا الحرب السورية

قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي إن مؤتمراً دولياً للمانحين جمع 6.4 مليار يورو (6.7 مليار دولار) لسوريا وجيرانها. وضم المؤتمر ممثلين عن 55 دولة، لكنه استبعد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط والذي تسميه "عملية عسكرية خاصة".

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي أوليفر فاريلي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "التعهدات الإجمالية تصل إلى 6.4 مليار يورو أو 6.7 مليار دولار".

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "بهدف إطلاق مؤتمر المانحين الذي أترأسه، أعلن عن مليار يورو من المساعدات للعام 2022، لتصل مساهمتنا التراكمية إلى 1.5 مليار يورو. وللعام 2023، سيقدم الاتحاد الأوروبي الدعم المالي نفسه، أي 1.56 مليار يورو".

وتابع بوريل، متوجهاً إلى ممثلي نحو 70 دولة ومؤسسة دولية حاضرين في المؤتمر: "أطلب منكم أن تُظهروا كرماً مماثلًا في التزاماتكم"، وأضاف بوريل: "بدأ التعب يحلّ بعد 11 سنة من النزاع. إنه أمر مفهوم. من الصعب مواجهة عدة نزاعات في الوقت نفسه وأوكرانيا في المقدّمة".

يذكر أن مؤتمر للمانحين لأوكرانيا نُظّم في وارسو في 5 مايو/ أيار أتاح الحصول على التزامات قيمتها تفوق الستة مليارات يورو.

"الاحتياجات لا تزال ضخمة"

وقال المسؤول الأوروبي: "لا يحب أن نتخلّى عن سوريا ... إن المؤتمر السنوي في بروكسل يبلور الآمال للشعب السوري رغم أن، للأسف، لا ضوء في نهاية النفق". وأشار إلى أن "علينا ضمان أن تبقى الالتزامات للمساعدة الإنسانية بمستويات العام 2021 ... والاحتياجات لا تزال ضخمة".

أكد المسؤول الأوروبي أن المؤتمر السنوي يبلور الآمال للشعب السوري مبدياً أسفه على عدم وجود ضوء في نهاية النفق

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن خلال مؤتمر بروكسل متوّجهاً إلى الجهات المانحة إن "السوريين لم يكونوا يوماً بحاجة إلى دعمكم أكثر من الوقت الحالي".

وقال بيدرسن إن النزوح السوري الهائل يتواصل في حين يبقى طفيفاً التقدم الذي تحققه دمشق على صعيد تلبية المطالب الدولية المتعلقة بالإصلاحات السياسية.

وأشار إلى أن "الأزمة الاقتصادية مستمرة والعنف مستمر وخطر التصعيد قائم على الدوام على الرغم من أن هناك جموداً عسكرياً نوعاً ما". وقال إن الدبلوماسية أصبحت "أكثر صعوبة مما كانت عليه" من جراء تأثيرات الحرب الدائرة في أوكرانيا.

واستبعد بوريل تطبيع العلاقات مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد أو إطلاق برنامج لإعادة إعمار سوريا قائلاً إن "الأموال التي ستنفق لإعادة إعمار سوريا ستذهب لدعم النظام السوري".

ضم المؤتمر ممثلين عن 55 دولة و 22 منظمة دولية، لكنه استبعد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

مشاهدة الفيديو 14:37 مسائيةDW : مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" ببروكسل..ما المتوقع منه؟

ألمانيا تتعهد بتقديم نحو مليار يورو

من جانبها، تعهدت وزارتا التنمية والخارجية الألمانيتان خلال المؤتمر بتقديم 1.05 مليار يورو كمساعدات لسوريا خلال السنوات المقبلة.

وذكرت وزارة التنمية اليوم أن "الأموال تهدف إلى تحسين آفاق الحياة لسكان سوريا والدول المجاورة التي تضررت بشدة من الحرب السورية واستقبلت ملايين اللاجئين"، مضيفة أن الأزمة الشديدة بالفعل تتفاقم حالياً بسبب ارتفاع أسعار القمح نتيجة للحرب في أوكرانيا.

وقالت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه في بيان: "حتى لو كانت أوروبا تنظر بالطبع إلى أوكرانيا الآن، فلن ننسى الحرب الأهلية السورية والمعاناة التي تسببها"، مضيفة أنه يجري التخطيط لمزيد من الأموال للتعاون الإنمائي.

وذكرت الوزيرة أنه في سوريا وحدها يعتمد ما يقرب من 15 مليون شخص على المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن الأمن الغذائي لحوالي 12 مليون شخص معرض للخطر، مضيفة أن الوضع يزداد سوءًا أيضاً في بلدان مجاورة مثل تركيا ولبنان والأردن والعراق، حيث يعيش العديد من اللاجئين السوريين.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هناك أكثر من 6.5 ملايين لاجئ سوريين، فيما تحذّر منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من أن 9.3 ملايين طفل سوريين في سوريا والدول المحيطة بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ع.ح./ص.ش. (ا ف ب، رويترز، د ب ا)