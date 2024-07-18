كيف تعيش "ماما ميركل" حياتها الخاصة بعد هجر السياسة؟

نظر الكثيرون لها يوما باعتبارها أقوى امرأة في العالم. والآن مع بلوغها سن السبعين تعيش أنغيلا ميركل بعيدة كليا عن السياسة بكل صخبها. فكيف ابتعدت المستشارة الألمانية السابقة عن الأضواء؟ وكيف تعيش حياتها الآن؟

بمناسبة بلوغها السبعين من العمر، اختارت المستشارة السابقة لألمانيا أنغيلا ميركل الاحتفال بعيد ميلادها "على انفراد"، حسبما صرح متحدث باسم مكتبها لوكالة الأنباء الألمانية.

فبعد نحو عقد من الزمن ظلت خلاله ”أقوى امرأة على وجه الأرض"، وفقا لتصنيف مجلة فوربس، قررت ميركل منذ فترة طويلة قطع علاقتها بعالم السياسة. وهكذا أختارت المستشارة السابقة أن يكون الاحتفال ”العام" بعيد ميلادها في أجواء أكاديمية وفنية.

فمن من المقرر أن تحضر ميركل بشهر سبتمر/أيلول القادم محاضرة على شرفها لمؤرخ الفن هورست بريديكامب عن ”الضوء والظل في عصر التنوير" بأكاديمية برلين-براندنبورغ للعلوم، وفقا لموقع جريدة فرانكفورتر ألغماينه، بدون أي خطب سياسية أو خطاب مدح لمسيراتها الطويلة.

ميركل تقترب من الفن والأدب وتبتعد عن السياسة

وبعد نحو 16 عاما ظلت خلالهم على رأس السلطة التنفيذية في بلادها، فضلت المستشارة السابقة لألمانيا عالم الفنون عن عالم السياسة والاقتصاد.

وكانت ميركل قد كشفت، في مقابلة مع الروائي والكاتب ألكسندر أوسانغ، أنها أمضت الأشهر الأولى من تقاعدها منغمسة في رواية ”ماكبث" لوليام شكسبير و”دون كارلوس" لفريدريك شيلر. كما أنها تجنبت إلى حد كبير التعليق علي الأحداث السياسة ولم تحضر مؤتمر حزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي عقد مؤخرا، وفقا لموقع صحيفة الغارديان.

وتعلق مجلة دير شبيغل الألمانية على الأمر بأن المساحة التي يبدو أن ميركل تشعر الآن خلالها بالراحة هي "تلك التي بالكاد يكون للسياسة فيها دور".

مسلسل تليفزيوني وكتاب عن ميركل

لا يُعرف الكثير عن حياة ميركل الشخصية، فمنذ توليها منصب المستشارية في عام 2005، تمكنت عالمة الكيمياء السابقة من ”تكوين صورة من النزاهة الشخصية العميقة والحياة الخاصة المحمية بإحكام"، كما تصف صحيفة نيويورك تايمز.

ويشير موقع بيزنس إنسايدر إلى أن ميركل وزوجها يستمتعان بالمشي لمسافات طويلة وحضور الأوبرا معا، كما أنها "من عشاق كرة القدم" وكانت "صديقة" لمنتخب ألمانيا الفائز بكأس العالم عام 2014.

أّشد المعجبين بأنغيلا ميركل To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ويبدو أن حياة ميركل البعيدة عن السياسة بعد التقاعد تثير اهتمام الكثيرين بالفعل، حيث وصل الأمر لإنتاج مسلسل تلفزيوني. ففي شهر مارس/آذار الماضي، عُرض لأول مرة مسلسل "الآنسة ميركل" عن محاولة المستشارة السابقة وزوجها وكلبهما قضاء فترة تقاعدها بهدوء، ولكن ينتهي بها الأمر أن تتجه لحل الجرائم بدلا من ذلك، وفقا لموقع الغارديان.

وينتظر كثيرون صدور مذكرات ميركل في 26 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تحت عنوان "الحرية. ذكريات 1954 - 2021"، والتي كتبتها بالتعاون مع مديرة مكتبها "بيآته باومان".

ويحكي الكتاب، المكون من حوالي 700 صفحة، "بشكل شخصي غير مسبوق من قبل" عن طفولة ميركل وشبابها ودراستها في ألمانيا الشرقية وكيف دخلت في عام 1989 الذي شهد سقوط الجدار إلى عالم السياسة.

د.ب