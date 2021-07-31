 مامادو يختار الهجرة العكسية لتحقيق حلمه وتنمية قريته في السنغال | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 01.08.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

مامادو يختار الهجرة العكسية لتحقيق حلمه وتنمية قريته في السنغال

إنها قصة مهاجر سري اختار العودة من أوروبا لتحقيق حمله وتنمية فريته في السنغال، وذلك بعد رحلة خطرة وغربة دامت لسنوات في بلد لم يكن بالنسبة إليه سوى محطة مهدت له الطريق لتحقيق حلمه. فما هي قصة مامادو ديا؟

الشاب السنغالي مامادو ديا

مامادو ديا هاجر إلى أوروبا ووصل إلى إسبانيا وعاش فيها لسنوات لكنه قرر بعدها العودة إلى قريته في السنغال

شاب سنغالي ينحدر من غانديول، قرية صيد في شمال السنغال، غادرها سنة 2006 متوجها نحو إسبانيا في رحلة خطرة قد تنهي كل أحلامه، وكان أكبرها حينها الوصول إلى فرنسا لاستكمال دراسته الجامعية.

مختارات

فكرة الهجرة غير القانونية جاءت بعدما تم رفض منحه التأشيرة الفرنسية مرتين. يقول مامادو في حديثه لمهاجر نيوز "قررت الخروج في الرحلة الأخطر في مسار حياتي متجها من قريتي نحو جزر الكناري، بحثاً عن مستقبل أفضل في أوروبا الحضارية". لكن مامادو تفاجئ بشدة من واقع تسميته "المهاجر السري أسود البشرة، كانت عبارة قاسية جداً وجارحة وتبعاتها مرهقة للغاية".

الحياة في أوروبا حسب مامادو "صعبة على المهاجرين الأفارقة، كثيرة هي الجهات والأشخاص الذين يتربصون بهم، الأشخاص العنصريون وقوانين الهجرة غير العادلة.."، هؤلاء المهاجرون حسب مامادو "لم يسعوا للوصول إلى أوروبا اعتباطا بل اضطروا للتوجه إليها لأسباب قاهرة، فلا أحد يختار أن يترك أهله ويغامر بحياته".

مشاهدة الفيديو 02:18

إسبانيا: مأساة المهاجرين في جزر الكناري

نقطة التحول

بعد مرور سنة على تواجده في إسبانيا، قرر توثيق رحلته عبر كتاب أطلق عليه عنوان 3052، وهو عدد الكيلومترات التي قطعها خلال رحلة الهجرة السرية الخطيرة بين "مورسي"، قريته الأصل حيث ولد في السنغال، و"داكار" عاصمة السنغال وأقصى مدن إفريقيا غرباً، حيث انطلقت الرحلة.

بعد نشر الكتاب، بدأ كل شيء في حياة مامادو يتغير، حظي الكتاب بدعاية كبيرة جدًا وبيعت منه آلاف النسخ. "أصبحت متفائلاً، إذ أصبحت وجهاً مألوفاً في مجال محاربة الهجرة السرية"، مكنه هذا الكتاب الأول من نوعه باللغة الإسبانية، والذي ألفه مهاجر وصل التراب الإسباني عبر قوارب الموت، من أن يصبح فاعلاً في المحاضرات والنقاشات المتعلقة بالهجرة ومنبراً للتحذير من مخاطرها.

"أكبر تحد يواجهه المهاجر الإفريقي في أوروبا هو أن يتم تقبلك هناك كما أنت، دون أن تضطر لشرح أنك لست شخصا سيئا في كل مناسبة، بل أنك شخص جيد متعلم وأنك في نهاية الأمر إنسان"، يقول مامادو.

عمل الشاب السنغالي مع عدة منظمات مثل الصليب الأحمر و La plateforme وغيرها، مما مده بتجربة جيدة وأعده للقيام بمهام جمعيته بنجاح.

في أوروبا "اكتشفت فقراً في الإنسانية، أوروبا الغنية بمشاريعها وبناياتها الشاهقة وحداثتها، اكتشفت فيها فقراً مهولا من الناحية الإنسانية وهو ما جعلني أتخذ قرار العودة إلى إفريقيا، وبالضبط إلى قريتي، كنت مقتنعاً بإحداث تغيير بإمكانياتنا وطريقتنا".

مامادو مع شباب من قريته

مامادو مع شباب من قريته يجلسون على كراس من إبداع وصناعة جمعيته

رحلة العودة

بعد رحلة طويلة جدا ومليئة بالأحداث والتطورات، قرر مامادو العودة لبلدته بعد 9 أعوام وتأسيس جمعية أطلق عليها اسم خاخاتاي، وبدأ في تفعيل أنشطتها لصالح شباب بلدته غانديول، الذين يحلمون جميعا بالفردوس الأوروبي ولا سبيل أمامهم لوصولهم سوى البحر.

"عدت إلى قريتي لأني وجدت أن علي تطبيق ما كنت أقوله من خلال كتابي ومحاضراتي وندواتي حول خطورة الهجرة السرية، عدت لأجعل الجميع يرى أن ما أحلم به يمكن أن يتحقق، ما كنت أقوم به في أوروبا كان حري بي أن أقوم به في إفريقيا وبالضبط في قريتي لأساهم بدوري في الحد من سقوط ضحايا أكثر من المهاجرين السريين في البحر"، يقول مامادو.

منع الأفارقة من الوصول إلى أوروبا، أمر يراه مامادو "مجحفاً للغاية، إذ يقول "من حق الشباب الإفريقي أن يجول العالم ويكتشف ويقول كلمته ويساهم في إيجاد الحلول، وما تفعله جمعيتنا في غانديول هو تحقيق ذلك عبر اللقاءات والندوات واللقاءات المباشرة والنقاشات والتدريبات حتى نساهم في جعل غانديول وشبابها نموذجا للتغيير الحقيقي النابع منا".

مامادو مع شباب من القرية وأصدقاء

مامادو مع شباب من القرية وأصدقاء آخرين خلال نشاط نظمته جمعيتهم في القرية

"التغيير منا وبنا"

خاخاتاي إطار جمعوي يساهم في بلورة قدرات شباب غانديول وخلق خطاب بديل حول أفريقيا والهجرة في المجتمع ووسائل الإعلام الدولي. كما تعني خاخاتاي "انفجار الفرح" باللغة المحلية، "داخلها لا يوجد سوى الشباب" يقول مامادو.

عند سؤاله عن مدى تحقيق جمعيته لتغيير ملموس في واقع شباب القرية، رد مامادو بالقول "عندما نرى التغير الطارئ على قريتنا، نجد تقريبًا أن جميع المشاريع والبنية التحتية التي تم تصميمها، قد بنيناها بأنفسنا. في غانديول، فعلنا ذلك في وقت قصير واستطعنا أن نحقق الكثير وننجز بنيات تحتية ومشاريع وفرص، وهذا دليل أنه يمكننا أن نحقق الأفضل في كل البلدان الإفريقية بالعمل الجاد والثقة بالنفس".

وعن نتائج المبادرة على الشباب مباشرة، يقول مامادو "تظهر على الشباب بشكل واضح ومباشر، نجعلهم يفهمون أنه اليوم لدينا القدرة والإمكانيات والقوة المتمثلة فيهم من أجل تغيير واقعنا، الشباب الأكثر نشاطا يتواجدون في إفريقيا وأكبر الموارد توجد لدينا، لذلك ليس علينا أن ننتظر أي شيء من أي شخص. بل العكس تماما الأفارقة أصبحوا اليوم قادرين على تحقيق تغيير وإيجاد حلول لمشاكلهم وليس عليهم انتظار الغرب أو أوروبا من أجل تحقيق التقدم".

كل هذا يتحقق في الجمعية باجتماع الشباب مع المهاجرين العائدين، والتدريب في مجال التواصل والحقوق، والكثير من النقاشات. كما تمكنت خاخاتاي من إرسال 20 شابًا من غانديول في زيارة إلى أوروبا لاكتساب الخبرات. لقد سافروا والتقوا بالناس وتبادلوا الآراء ومارسوا حقوقهم. ليعودوا بعد ذلك إلى ديارهم بنظرة أكثر انفتاحًا على العالم وتحديات الهجرة أيضًا.

ماجدة بوعزة

المصدر:  مهاجر نيوز

  • A view of Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    من حلم إلى بؤس

    نشأت "كاستل فولتورنو" في الستينيات كمدينة ساحلية للطبقة الوسطى في منطقة نابولي. وقد امتدت لمسافة 27 كيلومترًا على طول شاطئ البحر الأبيض المتوسط، دون أي تخطيط حضري لها. عام 1980 أصبحت المدينة ملجأً للذين فقدوا مأواهم بسبب زلزال في منطقة إربينيا القريبة منها. مؤخرا تحول السياح إلى مناطق بحرية أخرى، فانهار الاقتصاد المحلي بالمدينة، إذ يوجد الآن 30 ألف غرفة خالية بالمنطقة.

  • A man walks in the front of the house where he lives in Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    منزل لا احد يقوم بصيانته

    تعد مدينة "كاستل فولتورنو" موطنًا لحوالي 40 ألف شخص. جاء كثيرون بينهم من أفريقيا جنوب الصحراء، وينحدر معظمهم من نيجيريا وغانا. يعود وجود المهاجرين هنا إلى ثمانينيات القرن العشرين، عندما قدم الأفارقة طلباتهم للعمل في مزارع الطماطم.

  • An African hair salon in Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    اقتصاد جديد

    تتمتع "إستر" بموهبة لتصفيف الشعر والمكياج، لهذا افتتحت من فترة قريبة صالونها الخاص. وقد اعتمد آخرون أمثالها بشكل رئيسي في حياتهم على المتاجر الصغيرة والمطاعم ومحلات الهواتف المحمولة كذلك. وهكذا أنشأت مجموعات إفريقية اقتصادها الخاص هنا بسبب غياب الخدمات والفرص الاقتصادية.

  • Israel poses for a portrait in a backyard draped with a clothesline, Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    "ما زلت أتسول"

    اسمه إسرائيل، جاء من نيجيريا، تم رفضه في العديد من الوظائف بسبب عدم استكماله للأوراق الخاصة بذلك. بعد مرات عديدة من مراجعة مكتب اللاجئين تم منحه حق الإقامة لغاية عام 2021. ومع ذلك ظل عاطلا عن العمل. انتهى به المطاف في كاستيل فولتورنو بعد البحث عن مكان رخيص للعيش فيه.

  • A plaque commemorates migrants killed by a local mafia in Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    موطن الجريمة المنظمة

    هذه المنطقة أُثبت مرات عديدة أنها أرض خصبة لا تساع نطاق الجريمة المنظمة الممتدة من مدينتي نابولي وكاسيرتا القريبتين. في 18 سبتمبر/ أيلول 2008 قتلت "مافيا كازاليزي" ستة مهاجرين أفارقة لتؤكد بذلك سيطرتها على المنطقة. حينها تم اختيار الضحايا عشوائيا دون أن يكون لهم صلة بالجهات التي تقوم بجرائم تجارة المخدرات.

  • A connection house is seen from outside, Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    بيوت لأنشطة متنوعة

    البيوت لأعمال متنوعة هي شقق خاصة عبارة عن مطاعم وأماكن للتجمع وأيضا بيوت للدعارة. يأتي الرجال الأفارقة إلى هنا لتناول وجبة معينة أو مشروب وتدخين السجائر، كما يأتي الكثيرون لممارسة الجنس مع بائعات الهوى.

  • J. poses for a portrait, Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    أحلام لا تتحقق

    ج.، عمرها 26 عاما، من ولاية دلتا في نيجيريا وصلت إلى إيطاليا قبل عام. كان حلمها إكمال تعليمها في إيطاليا، لكن انتهى بها الأمر في إحدى البيوت المتصلة في قلعة فولتورنو. وفقا للمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، فإن 11 ألف امرأة نيجيرية وصلت إلى الشواطئ الإيطالية عام 2016. وقد انخفض الرقم إلى 5 آلاف في عام 2017، لكن ما تزال النيجيريات من بين الجنسيات الأكثر قدوما إلى إيطاليا.

  • A Nigerian pastor celebrates mass, Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    "أحدهم يصرخ سبحان الله"

    شهدت السنوات العشرين الأخيرة ارتفاعا في عدد كنائس حركة الخمسينيين، التي يمكن العثور على معظمها في مبان مهجورة ومهدمة. حاليا، يوجد حوالي 30 كنيسة في منطقة فولتورنو.

  • A healing session in a Pentecostal church, Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    "الله وحده يريد مساعدتنا"

    يحتفل القساوسة بمزيج من اللهجة الإنجليزية والإيطالية ويقومون بجميع أنواع العلاج، بما في ذلك طرد الأرواح الشريرة.

  • B. poses for a portrait in a tailor's workshop in Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    أمل جديد

    ب. كانت ضحية اتجار بالبشر. أوتي بها إلى فولتورنو في عام 2004. وقد طلبت المساعدة من جمعية "نيو هوب" (أمل جديد) الخيرية في كاسيرتا، التي تعمل على تعليم ضحايا الاتجار بالبشر وتدريبهم مهنيا، ليصبحوا خياطين مثلا. اليوم، هي متزوجة وسعيدة بذلك، كما أنها أم لطفلين.

  • Teenagers play basketball in Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    الجيل الثاني يطارد الفرصة

    أسس اللاعب السابق ماسيمو أنتونيلي فريق تام لكرة السلة " TAM TAM Basketball" كأداة للاندماج في مكان توجد فيه أنشطة اجتماعية قليلة للمراهقين. في نهاية عام 2017 أطلق الفريق حملة للعب في الدوري الإيطالي الرسمي. وبعدها وافق البرلمان على مشروع قانون تغيير اللوائح الرياضية، بحيث يسمح لجميع الأطفال الذين ولدوا في إيطاليا لأولياء أمور مهاجرين دخول المنافسة.

  • Two teenagers gaze at the sea, Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    الحلم بالمستقبل

    ترعرع فيكتور (14 عاما) وفابيان (12 عاما) بمدينة "كاستل فولتورنو" في كنف عائلات نيجيرية. بالرغم من المشاكل الكثيرة التي يعانون منها في مسقط رأسهم، إلا أنهم يعتبرونه مكانا جميلا. كلاهما يريدان أن يصبحا لاعبي كرة سلة محترفين، كما أن فيكتور لديه اهتمامات بالإلكترونيات واللوجستيات أيضا. ويقول: "سأنتقل من هنا. المكان جميل، لكن لا توجد به وظائف على الإطلاق". إعداد: فاليريو موسسيلا/ مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش