مال وقطعة أرضية مجانية..جزيرة تبحث عن سكان جدد!

لطالما شكل العيش فوق جزيرة ساحرة "حلما" بالنسبة لعدد كبير من الناس في أرجاء متفرقة حول العالم، حيث لا تفارق صورة المياه الصافية والرمال الذهبية، فضلاً عن الابتعاد عن ضجيج المدن بال هؤلاء الناس.
ويبدو أن "حلم" العيش في هذا المكان الجميل للغاية قد يصبح حقيقة في وقت قريب للغاية، بل ومع إمكانية الحصول على امتيازات لا حصر لها، فقد أورد موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن جزيرة "أنتيكيثيرا" اليونانية ستدفع شهرياً حوالي 500 يورو، من أجل إقناع الناس بالعيش فيها. وأضاف أن الجزيرة تأمل من خلال هذه الخطوة رفع النقص الكبير في عدد السكان، الذي تُعاني منه.
وتابع نفس المصدر أن امتيازات العيش على جزيرة "أنتيكيثيرا" لن تتوقف عند هذا الحد، إذ ستمنح هذه الجزيرة اليونانية إلى سكانها الجدد قطعة أرض مجانية، وكذلك الكثير من الطعام المجاني. وأردف أن المسؤولين على الجزيرة يفضلون قدوم عائلات تتوفر على ثلاثة أطفال على الأقل.
من جهته أوضح موقع صحيفة "ميرور" البريطانية أن الجزيرة في حاجة ماسة إلى سكان جدد، حيث لا يتجاوز عدد الناس هناك حالياً حوالي 20 شخصا. وأردف أن الجزيرة الواقعة بين جزيرة كريت وكيثيرا تتمتع بعدة شواطئ جميلة جداً بالإضافة إلى مواقع أثرية.
وأشار موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية أن هذه الجزيرة التي تبعد بحوالي 45 دقيقة بالطائرة عن العاصمة آثينا تتوفر على الكهرباء والإنترنت. وأضاف أن ما ينقص جزيرة "أنتيكيثيرا" هو قلة المتاجر وعدم تواجد بنك أو صراف آلي.
ونوه المصدر أن الوظائف المتاحة لسكان الجزيرة الجدد ستكون بالأساس في قطاع البناء وصيد الأسماك. وأضاف أن الأولوية ستعطى لليونانيين من أجل السكن في الجزيرة، بيد أن المجال مفتوح أيضاً أمام باقي الجنسيات.
ر.م/هـ.د
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مدينة البحر وتوماس مان .. 10 أسباب لزيارة لوبيك
جزيرة في قلب النهر
الجزء القديم من المدينة يقع على جزيرة محاطة بنهر ترافا، الذي ينتهي مساره ببحر البلطيق على بعد 20 كيلومترا فقط. وترسوا السفن التاريخية وزوارق الإبحار التقليدية بالمرفأ الواقع في متحف "الميناء" على ضفاف نهر الترافا. ويمكن للسياح أن يستقلوا بعض تلك الزوارق.
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مدينة البحر وتوماس مان .. 10 أسباب لزيارة لوبيك
بوابة هولستن
بوابة هولستن هي المعلم الأهم والأشهر لمدينة لوبيك، حتى أن صورة للبوابة وضعت على عملة الـ 2 يورو في عام 2006. شيدت البوابة في القرن الـ 15 لحماية المدينة من أي عدوان أجنبي. وفي يومنا هذا، يطوق سور المدينة، والذي يصل سمك بعض أجزائه إلى 3.50 متر، متحفا يحكي تاريخها.
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مدينة البحر وتوماس مان .. 10 أسباب لزيارة لوبيك
مباني من الطوب
تتباهى المدينة القديمة في لوبيك بالعديد من المباني المزخرفة بشكل متقن والمبنية بالطوب، مثل بوابة المدينة الشمالية المعروفة بـ "بورغتور" ومبنى سلطة الجمارك المُرفق بها. وتم تصنيف المدينة القديمة كلها كموقع تراث إنساني من قبل اليونسكو في عام 1987. وكان استخدام الطوب ضمن مواد البناء قد دخل لشمال أوروبا في القرن الثاني عشر وأدى إلى ظهور طابع البناء الألماني الغوطي باستخدام الطوب.
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مدينة البحر وتوماس مان .. 10 أسباب لزيارة لوبيك
الأزقة والساحات
لوبيك كانت مدينة ثرية في العصور الوسطى بسبب التجارة والملاحة. الأماكن على الجزيرة كانت محدودة، فبنيت مساكن صغيرة الحجم من طابقين في الساحات الخلفية للمباني الرئيسية في المدينة القديمة.
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مدينة البحر وتوماس مان .. 10 أسباب لزيارة لوبيك
تقاليد الملاحة
اعتاد قادة سفن مدينة لوبيك على اللقاء في هذا المكان المُسمى بـ "شيفيرغيسيلشافت". المبنى يعود تاريخه لعام 1535 وكان المقر السابق لنقابة الملاحة، تحول إلى مطعم ذو طابع بحري، حيث تقدم أطابق محلية تضم تشكيلة من المأكولات البحرية.
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مدينة البحر وتوماس مان .. 10 أسباب لزيارة لوبيك
حلوى المارزيبان
الحلوى المصنوعة من اللوز والسكر تعود في الأصل إلى الشرق، لكن صنع هذا النوع من الحلوى في مدينة لوبيك له تاريخه أيضا. وتوفرت مكونات هذا النوع من الحلوى لدى صناعها في المدينة طوال الوقت بسبب موقعها كمركز تجاري توفرت فيه منتجات من كل انحاء العالم. ومازالت مدينة لوبيك تشتهر بحلوى المارزيبان ليومنا هذا.
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مدينة البحر وتوماس مان .. 10 أسباب لزيارة لوبيك
جائزة نوبل
في عمر الـ 22، ألف الروائي توماس مان روايته "بودنبركس"، عن صعود وإنهيار أسرة تاجر في مدينة لوبيك، والذي حصل من خلالها على جائزة نوبل في الأدب. وتم إقامة متحف بالمدينة يحمل نفس اسم الرواية وتم تجهيزه كموقع لأحداث الرواية.
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مدينة البحر وتوماس مان .. 10 أسباب لزيارة لوبيك
اتحاد مدن شمال ألمانيا
في العصور الوسطى، لعبت مدينة لوبيك دورا رئيسيا في تنظيم اتحاد تجار شمال ألمانيا، وبالتالي ليس من الغريب أن تكون المدينة مقرا للمتحف الأوروبي لاتحاد منظمة هانسا (مدن وتجار شمال ألمانيا) في عام 2015. وتم تصميم غرف بالمتحف لعرض شكل الحياة في وقت ازدهار هذه المدن.
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مدينة البحر وتوماس مان .. 10 أسباب لزيارة لوبيك
بحر البلطيق
ما وفره بحر البلطيق من مزايا لتجار مدن شمال ألمانيا في الماضي، مازال يوفره لمدينة لوبيك الأن. وبعد الانتهاء من التجول في الجزء القديم من المدينة، يمكن التوجه لمنتجع ترافيموندا الساحلي حيث يصب نهر الترافا في بحر البلطيق للاستمتاع بنسيم البحر.
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مدينة البحر وتوماس مان .. 10 أسباب لزيارة لوبيك
أسواق عيد الميلاد
تعد مدينة لوبيك مركز الاحتفال بالكريسماس في شمال ألمانيا، حيث تقام عدة أسواق بالمدينة القديمة لبيع هدايا عيد الميلاد وتقديم النبيذ الساخن. وأكبر هذه الأسواق هو ما يتم إقامته أمام مبنى البلدية، والذي يعود تاريخه لعام 1308. إعداد: كريستينا دايكه/ د.ب