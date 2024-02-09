مالين يقود دورتموند للفوز على فرايبورغ في الدوري الألماني

سجل دونيل مالين هدفين ليقود بوروسيا دورتموند للفوز على ضيفه فرايبورغ، ليحكم قبضته على المركز الرابع بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

قاد المهاجمان الهولندي دونيل مالن والألماني نيكلاس فولكروغ فريقهما بوروسيا دورتموند إلى الفوز على ضيفه فرايبورغ بثلاثة أهداف مقابل لاشي، الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة 21 من الدوري الألماني لكرة القدم. وسجل مالن هدفين (16 و45+7) وأضاف فولكروغ الثالث (87).

وكاد المهاجم الهولندي أن يسجل هدفا من ركلة مقصية قبل أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 16 بتسديدة بين ثلاثة من مدافعي فرايبورغ. وانطلق بعدها ليستغل تمريرة من الألماني الدولي نيكلاس فولكروغ ويطلق تسديدة في الزاوية الضيقة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول محرزا هدفه التاسع في الدوري. وأضاف فولكروغ الهدف الثالث في الدقيقة 87.

ويحتل دورتموند، الذي يواجه أيندهوفن في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا هذا الشهر، المركز الرابع برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف خلف شتوتغارت ثالث الترتيب. ويحتل لايبزيغ المركز الخامس برصيد 36 نقطة قبل مواجهة أوغسبورغ غدا السبت.

وكرر دورتموند فوزه على فرايبورغ بعدما كان أسقطه 4-2 ذهابا، في سلسلة من خمسة انتصارات تواليا مع غزارة في الأهداف (سجل 20 هدفا). ومُني فرايبورغ بخسارته الثالثة توالياً بعدما سقط أمام شتوتغارت وفيردر بريمن بالنتيجة ذاتها (1-3)، ليتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز السابع بانتظار نتائج بقية المباريات.

وتوقفت المباراة مرتين عندما ألقت الجماهير عملات مصنوعة من الشوكولاتة وكرات تنس على أرضية الملعب احتجاجا على خطط رابطة الدوري لإبرام صفقة استثمارية.

ص.ش/ف.ي (د ب ا، رويترز)