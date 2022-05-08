مالك هاريس: ممثل ألمانيا في مسابقة الأغنية الأوروبية

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مالك هاريس ألماني أمريكي عمره أربعة وعشرين عاماً ويسعى للفوز في مسابقة الأغنية الأوروبية لعام 2022. إقناع الجمهور بموهبته من خلال أغنية كتبها بنفسه بعنوان "نجوم الروك".
بسبب الهجوم العسكري على أوكرانيا، لن يُسمح لروسيا بالمشاركة في مسابقة يوروفيجن للأغنية الأوربية لهذا العام، حيث يقول المنظمون إن ضمها للمسابقة "سيؤدي إلى تشويه سمعة المنافسة".
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