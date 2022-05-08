مالك هاريس: ممثل ألمانيا في مسابقة الأغنية الأوروبية

استبعاد روسيا من مسابقة الأغنية الأوروبية لنسخة 2022

بسبب الهجوم العسكري على أوكرانيا، لن يُسمح لروسيا بالمشاركة في مسابقة يوروفيجن للأغنية الأوربية لهذا العام، حيث يقول المنظمون إن ضمها للمسابقة "سيؤدي إلى تشويه سمعة المنافسة".