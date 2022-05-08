 مالك هاريس: ممثل ألمانيا في مسابقة الأغنية الأوروبية | يوروماكس | DW | 08.05.2022

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يوروماكس

مالك هاريس: ممثل ألمانيا في مسابقة الأغنية الأوروبية

مالك هاريس ألماني أمريكي عمره أربعة وعشرين عاماً ويسعى للفوز في مسابقة الأغنية الأوروبية لعام 2022. إقناع الجمهور بموهبته من خلال أغنية كتبها بنفسه بعنوان "نجوم الروك".

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