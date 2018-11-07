مالك بيوت دعارة ميت يفوز في انتخابات أمريكا النصفية

آثر الناخبون في منطقة ريفية بولاية نيفادا، يهيمن عليها الجمهوريون، انتخاب رجل ميت متهم بالاغتصاب، بدلا من مرشح ديمقراطي في المجلس التشريعي للولاية.

وحظي الجمهوري، دينيس هوف، صاحب العديد من بيوت الدعارة، الذي عُثر على جثته الشهر الماضي، بتأييد أكثر من 17 ألف شخص63 بالمئة من الأصوات في سباق منطقته للفوز بمقعد في برلمان الولاية أمس الثلاثاء (السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2018)، طبقا لنتائج غير رسمية نُشرت على الموقع الالكتروني لانتخابات نيفادا. فيما أوضح موقع شبكة "بي بي سي" البريطانية أن السجلات الرسمية للانتخابات النصفية تشير إلى حصول دينيس هوف على 69.02 من الأصوات، بينما نالت منافسته الديمقراطية ليشا رومانوف على 30.98 فقط.

وإذا تم إعلان هوف الفائز في دائرته، فسيتم الإعلان عن شغور مقعده وتعيين ثلاثة مفوضين من ثلاث مقاطعات من المنطقة محل هوف، طبقا لصحيفة "لاس فيجاس ريفيو جورنال".

واتسمت حملة هوف في المنطقة 36، التي تضم مقاطعات نيي ولينكولن وكلارك بدعاية مثيرة، وإعلان بث تعهداته بإلغاء الضرائب وحماية الحقوق المتعلقة بحمل السلاح، طبقا لمجلة "ذا نيو يوركر" الأمريكية.

وكان هوف، الذي يصف نفسه بأنه "ترامب بارامب" كناية عن اسم مدينة بارامب بولاية نيفادا، قد اتهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي من قبل موظفتين سابقتين لديه، طبقا لمجلة "ريفيو جورنال"، نقلا عن تقرير للشرطة ومقابلات مع نساء، فيما نفى هوف تلك المزاعم.

وكان هوف قد توفي في بيت دعارة يملكه في (16 تشرين أول/أكتوبر). وفي مساء اليوم السابق لوفاته احتفل بعيد ميلاده الـ72 بمسيرة سياسية في فندق ونادي للقمار يطلق عليه "بارامب نوجيت"، طبقا لمجلة "نيو يوركر". وواصل الاحتفالات في بيت الدعارة مع فلافور فلاف، نجم برنامج تلفزيون الواقع وممثل الافلام الاباحية، رون جيريمي، اللذين عثرا على جثة هوف صباح اليوم التالي.

ر.م/ع.ج.م ( د ب أ)