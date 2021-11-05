 مالكا شركة بيونتك: كورونا ستقل شراسته كلما زاد عدد المطعمين | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 06.11.2021

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صحة

مالكا شركة بيونتك: كورونا ستقل شراسته كلما زاد عدد المطعمين

تم تكريم أوزليم توريسي وأوغور شاهين، مؤسسا شركة بيونتك الألمانية، عدة مرات بعد تطويرهما أول لقاح مضاد لفيروس كورونا. DW أجرت هذا الحوار مع العالمين بشأن مستقبل الفيروس واللقاحات.

أوزليم توريسي و أوغور شاهين، مؤسسا شركة بيونتك الألمانية

يرى العالمان أن البشرية ستتعامل مع فيروس كورونا لبضع سنوات أخرى لكن بمرور الوقت يصبح في حالة أقرب إلى حالة فيروس الأنفلونزا

كانت شركة بيونتك الألمانية من أوائل شركات التكنولوجيا الحيوية التي طورت بشكل سريع للغاية لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا الذي ينجم عنه مرض كوفيد-19. تم تطوير اللقاح بالتعاون مع شركة فايزر الأمريكية وطرح في العديد من الدول بعد أن حاز على الكثير من الموافقات الرسمية من الجهات المختصة.

مختارات

أثبت لقاح بايونتك/فايزر فعاليته العالية في الحيلولة دون دخول الشباب المراهقين إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا، وفقا لتحليل جديد من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

قيادة شركة "بيونتيك" الألمانية للتكنولوجيا الحيوية تحصل على جائزة "باول إرليش ولودفيغ دارمشتيتر" لعام 2022. وستذهب الجائزة إلى ثلاثة أشخاص في الشركة التي طورت لقاح كورونا بالتعاون مع شركة "فايزر" الأمريكية. ما أهميتها؟

بعد نجاح شركة "بايونتك" في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، تمضي الآن قدما في البحث المخبري لتوظيف جهاز المناعة في الجسم لمعالجة الأورام.

DW أجرت هذا الحوار مع *أوزليم توريسي و أوغور شاهين، مؤسسا شركة بيونتك الألمانية حول طبيعة اللقاح والمتغيرات الجديدة وغيرها من الأمور.

DW: ما الذي سيحدث لكوفيد - 19؟ ومتى سينتهي الوباء؟

أوزليم توريسي: هذا سؤال صعب، لأننا في كل يوم نتعلم شيئًا جديدًا عن الفيروس وكيفية التعامل معه وخصوصاً كيفية تفاعله مع اللقاح. نحن بحاجة إلى هذه المعرفة من أجل وضع تصور بشأن موعد انتهاء الوباء. لكن ما يمكننا قوله بالفعل هو أن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها تدريجيًا. يمكننا أن نشعر بذلك بالفعل. ومع حصول الكثير من الأشخاص على التطعيم بدأنا نعود إلى التحرك بحرية بشكل أكبر.

سوف نتعامل مع هذا الفيروس لبضع سنوات أخرى. بالتأكيد ستكون هناك أيضًا إجابات على الأسئلة التي ا نستطع الإجابة عليها حاليًا. سيُظهر المستقبل ما إذا كانت هناك متغيرات أخرى "variants" محصنة ضد اللقاحات الحالية، وما إذا كان يجب تعديل هذه اللقاحات وفقًا لذلك. من المعروف أنه على مر السنين يصبح الفيروس في حالة أقرب إلى حالة فيروس الأنفلونزا، حيث يتم تطعيم بعض الفئات من السكان كل عام أو كل عامين، وبالتالي سيصبح كورونا فيروسًا يمكن التحكم فيه بشكل أكبر.

هل يتم العمل على تطوير جيل جديد من اللقاحات ضد الطفرات الفيروسية الأخرى؟

أوغور شاهين: نعم، نقوم حاليًا باختبار لقاحات مختلفة على مجموعة صغيرة نسبيًا من المتطوعين. تكاد دراسة "متغير بيتا" الجنوب أفريقي تكتمل، وهناك دراسة أخرى جارية حول متغير دلتا تتم بشكل أساسي لجمع البيانات. في الوقت الحالي ليست هناك حاجة لتغيير اللقاح، لكننا نريد أن نوضح أنه بإمكاننا إنتاج لقاحات جديدة واختبارها سريريًا لإثبات أنها آمنة مثل تلك التي نستخدمها بالفعل.

إذا ظهر متغير في السنوات القليلة المقبلة وكان يجب إجراء تعديلات على اللقاح ليتعامل مع المتغير الجديد، فسنكون قادرين على القيام بذلك بسرعة كبيرة لأننا قمنا بالفعل بإعداد الإجراء اللازم لذلك. سنكون على استعداد للإعلان عن أن اللقاح قد يتكيف مع طفرات فيروسية جديدة كل عامين.

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الرئيس الألماني يمنح وسام الدولة لمسسي شركة بيونتيك تقديراً لجهودهم في تطوير لقاح كوفيد

هل من الضروري تطعيم الأطفال أيضًا؟

شاهين: لا يمكننا أن نقول ما إذا كان هذا ضروريًا أم لا. نحصل على البيانات من عملنا ونقوم بتقديمها إلى السلطات المسؤولة والتي وافق بعضها بالفعل على تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا (وهو ما حدث بالفعل في ألمانيا).

توريسي: لقد قدمنا بيانات عن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا قبل ثلاثة أسابيع، ويتعين على السلطات الآن أن تتخذ القرار في هذا الشأن في السياق العام لصحة السكان.

شاهين: من المهم جدًا بالنسبة لنا أن تكون اللقاحات متوافرة. بمجرد الموافقة على اللقاحات فإن الأمر يترك حينها للأفراد لتقرير ما إذا كانوا يريدون الحصول عليها أم لا.

هل تشعر بخيبة أمل لأنه بعد الكثير من الأبحاث لا يزال هناك أشخاص يرفضون التطعيم؟

شاهين: لا نشعر بخيبة أمل على الإطلاق. ما نقوم به هو توفير المعلومات بطريقة شفافة. أعتقد أنه من الجيد أن يعبر الخبراء عن أفكارهم في وسائل الإعلام. بهذه الطريقة سيكون لدى كل شخص الفرصة لفهم الموقف. الشيء الوحيد الذي أود أن أوصي به للجميع هو ليس فقط النظر إلى المعلومات من جانب واحد ولكن الإطلاع بأنفسهم على المعلومات بأوسع نطاق ممكن، من أجل التوصل إلى قرار جيد.

بيونيتك بفايرز للأطفال

طفلة تحصل على لقاح بيونتيك - بفايزر في مدينة سانتياغو في الولايات المتحدة.

هل يمكنكم تفهم مخاوف الناس عندما يقولون إن هذه اللقاحات أنتجت بتقنية جديدة، وإننا لا نعرف العواقب المستقبلية المحتملة لاستخدامها؟

شاهين: نحن نتفهم هذا، ولكن من ناحية أخرى، يتعامل الناس عمومًا مع اللقاحات بشكل جيد جدًا، وهي أحد أهم الإنجازات الإنسانية. فمن دون اللقاحات، لم يكن مجتمعنا ليصبح قادرًا على التطور إلى الحد الذي هو عليه اليوم. قد يعتمد لقاحنا على تقنية جديدة، لكننا نفهمها جيدًا لأنها موجودة بالفعل منذ 30 عامًا.

لقاحنا لم يظهر من العدم. فهو يعتمد على جزيء حيوي موجود في أجسامنا، في كل خلية. نحن لا نقدم أي شيء غريب. لدينا أساس علمي جيد جدًا للأمر حيث أجريت الأبحاث اللازمة لأكثر من 30 عامًا. لهذا السبب كان من الممكن تطوير لقاحنا بهذه السرعة.

تحاول الحكومات في جميع أنحاء العالم إقناع المزيد من الناس بالتطعيم. هل يمكن فعل المزيد في هذا الصدد؟

توريسي: كل حكومة تحاول بالفعل أن تشجع مواطنيها على تلقي اللقاحات، وقد طورت عدة حكومات وسائل ذكية ومثيرة للاهتمام وتعزيز رغبة الناس في الحصول على اللقاح. يجب على جميع الحكومات أن تنظر إلى نظيراتها في مناطق أخرى من العالم وما تفعله في هذا الإطار. على سبيل المثال أخبرتنا عمدة مدينة كولونيا أنها تذهب إلى مناطق معينة بنفسها عندما يكون هناك حملة لإعطاء اللقاح في هذه المنطقة. هذا شيء يمكن أن يتعلم منه صانعو القرار الآخرون.

*الدكتور أوزليم توريسي والدكتور أوغور شاهين مؤسسا شركة بيونتك BioNTech ومقرها ماينز. في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 ، حصلا على جائزة الإمبراطورة ثيوفانو من قبل الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو في سالونيكي، لعملهم في تطوير أول لقاح مضاد لكوفيد 19.

إيرين أناستاسوبولو/ع.ح.

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    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

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    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


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