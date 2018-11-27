ماكرون ينوي اللقاء بولي العهد السعودي في الأرجنتين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس (29 تشرين الثاني/نوفمبر 2018) أنّه سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس أيرس في لقاء سيتطرق خلاله إلى قضية جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقال ماكرون في العاصمة الأرجنتينية ردّاً على سؤال بشأن قضية خاشقجي "ستتسنّى لي الفرصة بدون شك لإثارة هذا الموضوع مع ولي العهد على هامش القمّة، وكذلك أيضاً مع الأوروبيين صباح الغد لأنّني آمل عقد اجتماع تنسيقي بين الأوروبيين قبل مجموعة العشرين هذه".

من جانبه، قال رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري اليوم الخميس إن الاتهامات ضد ولي العهد السعودي بارتكاب جرائم حرب وتعذيب ربما تطرح للنقاش خلال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ غدا الجمعة. وقال ماكري "فيما يتعلق بولي العهد الذي يحضر القمة فإن السعودية عضو دائم في مجموعة العشرين وبالتالي فإنه يحضر القمة. المشكلة التي أثرت على العالم مطروحة على الطاولة وربما تثار خلال اجتماعات ثنائية وربما لا... أو على جدول أعمال قمة العشرين".

وكان ماكري يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال إن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أمر خطير للغاية.

يشار إلى أن منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان قد طالبت الأرجنتين بالتحقيق مع ولي العهد السعودي في قضية مقتل خاشقجي وفي ملف جرائم حرب في اليمن وذلك استنادا إلى بند دستوري في الدستور الأرجنتيني يسمح بذلك.

ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب، رويترز)