ماكرون ينفي وجود "تفويض رسمي" من مجموعة السبع حول إيران

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "دار بيننا نقاش أمس بشأن إيران وهذا مكّننا من رسم خطين مشتركين: لا توجد دولة عضو في مجموعة السبع ترغب في امتلاك إيران قنبلة نووية، وكل أعضاء مجموعة السبع مهتمون بشدة بالاستقرار والسلام في المنطقة"، مضيفا أنه ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي كان لهما مبادرات بخصوص إيران. وأضاف قائلا "لكن لم يصدر تفويض رسمي من مجموعة السبع، وبالتالي فهناك مبادرات سيستمر إطلاقها للوصول إلى هذين الهدفين".

وكان مصدر بالرئاسة الفرنسية قد ذكر أن زعماء دول المجموعة اتفقوا على ضرورة أن يجري ماكرون محادثات ويوجه رسائل إلى إيران.

وسبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن نفى موافقته على رسالة مشتركة من قبل مجموعة السبع إلى إيران حول برنامجها النووي، كما أعلن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق. وقال ترامب للصحافيين "لا لم أناقش ذلك". ويتناقض هذا التصريح مع ما أعلنه ماكرون في وقت سابق أن دول مجموعة السبع "اتفقت على ما ستقوله لإيران". وأضاف ترامب "سنقوم بمبادرتنا الخاصة لكن لا يمكن منع الناس من التكلم. إذا أرادوا التكلم، يمكنهم".

مشاهدة الفيديو 25:08 شارك ماكرون يتحدى ترامب ويغازل طهران قبل قمة السبع إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3OLrC مسائية DW: ماكرون يتحدى ترامب ويغازل طهران قبل قمة السبع

وتم التوصل في عام 2015 إلى اتفاق تاريخي بين إيران والقوى الغربية الكبرى حول البرنامج النووي الإيراني، لكن الاتفاق انهار بعد سحب ترامب للولايات المتحدة منه العام الماضي، وإعادته فرض عقوبات مشددة على إيران أنهكت اقتصادها.

ويقود ماكرون الجهود الأوروبية من أجل تخفيض التوتر في هذه الأزمة عبر البحث عن سبل لاستئناف الحوار. وقد التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لمحادثات في باريس الجمعة عشية قمة مجموعة السبع، وأجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.

ح.ز/ م.س (أ.ف.ب، رويترز)