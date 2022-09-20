 ماكرون يقود جهودا أوروبية لفرض ″عقوبات جديدة″ على روسيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.10.2022

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ماكرون يقود جهودا أوروبية لفرض "عقوبات جديدة" على روسيا

أشار بيان قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي سيسعى بالعمل مع الشركاء الأوروبيين لفرض المزيد من العقوبات على روسيا وذلك بعد اعلان ضمها مناطق أوكرانية اليها بشكل غير قانوني. وسيلتقي ماكرون المستشار شولتس في برلين قبل قمة براغ.

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

ندد ماكرون بخطوة الضم الروسية متوعدا موسكو بعقوبات جديدة

تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد (الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022) بـ "العمل مع شركائه الأوروبيين على فرض عقوبات جديدة" على روسيا بعد ضم روسيا بشكل يخالف القانون الدولي أربع مناطق أوكرانية.

وخلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جدّد رئيس الدولة تأكيد "إدانته بأشد العبارات ضم روسيا غير المشروع" أربع مناطق أوكرانية، وفق بيان للرئاسة الفرنسية.

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قالت ألمانيا إنها ستزود الجيش الأوكراني بأول نظام من بين أربعة أنظمة دفاع جوي متطورة من طراز أي أر إي إس-تي في الأيام المقبلة، فيما رحبت واشنطن بسيطرة أوكرانيا على معقل ليمان الرئيسي من روسيا في شرق البلاد.

وأشار البيان إلى أن ماكرون "جدّد التأكيد على تصميم فرنسا على مساعدة أوكرانيا في استعادة سيادتها الكاملة ووحدة أراضيها وعلى العمل مع شركائه الأوروبيين على فرض عقوبات جديدة".

وكان الاتحاد الأوروبي قد ردّ الأربعاء على ضم روسيا أربع مناطق باقتراح تحديد سقف لأسعار النفط الروسي وفرض عقوبات إضافية على التعاملات التجارية مع موسكو.

الضم الروسي .. تنديد دولي وعقوبات وكييف تطلب عضوية الناتو

ويلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين في برلين لمناقشة الحرب في أوكرانيا والقضايا الأوروبية الرئيسية قبل قمة براغ، وفق ما أعلن الإليزيه الجمعة. وسيناقش الزعيمان خلال عشاء عمل، التعاون الوثيق بين بلديهما داخل الاتحاد الأوروبي وعواقب الغزو الروسي لأوكرانيا، ولا سيما على صعيد الاقتصاد والطاقة، حسبما أوضحت الحكومة الألمانية.
 

اوستن: من الصعب التنبؤ بالمسار اللاحق للحرب

من جهته وعد وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن اليوم الأحد باستمرار دعم بلاده لأوكرانيا بغض النظر عن المسار اللاحق للحرب. 

وفي تصريحات لمحطة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، قال أوستن إن أعمال القتال تتطور حاليا بشكل إيجابي لصالح الجيش الأوكراني، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن من الصعب التنبؤ بالمسار اللاحق للحرب. وأضاف:" لكن يمكنني القول إننا سنضمن تقديم الدعم الأمني للأوكرانيين طالما كان ذلك ضروريا بغض النظر عن الاتجاه الذي سيتطور فيه هذا المسار

ولم يتطرق اوستن في المقابلة بشكل مباشر إلى سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم توريد أنظمة صواريخ ذات مدى أبعد إلى أوكرانيا بعدما ضمت روسيا أربع مناطق أوكرانية.

يذكر أن أوكرانيا ترغب في الحصول على مثل هذه صواريخ يبلغ مداها الأقصى نحو 300 كيلومتر.

من جهته قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم إن استعادة أوكرانيا السيطرة على منطقة ليمان الواقعة داخل الأراضي التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمها تُظهر أن الأوكرانيين يحققون تقدما وأن بوسعهم دحر القوات الروسية.

وأضاف في مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي) التلفزيونية الأمريكية أن مواصلة دعم الحكومة في كييف هي أفضل وسيلة لمواجهة ما قامت به روسيا من إعلان ضم مناطق من أوكرانيا.

والسبت دخل الجيش الأوكراني بلدة ليمان الاستراتيجيّة في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، التي أثار ضمُّها في اليوم السابق من جانب موسكو عاصفة إدانات دوليّة ورفضًا من كييف المصمّمة على استعادة أراضيها.

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