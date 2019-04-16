ماكرون يعد بإعادة بناء كاتدرائية نوتردام خلال خمس سنوات

وعد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مساء اليوم الثلاثاء بإعادة ترميم كاتدرائية نوتردام "خلال خمس سنوات"، وقال ماكرون في مداخلة تلفزيونية مقتضبة بعد 24 ساعة من الكارثة "سنعيد بناء الكاتدرائية لتصبح أجمل وأريد أن يتم ذلك خلال خمس سنوات".

وأضاف الرئيس الفرنسي "إن حريق نوتردام يذكرنا بأن تاريخنا لا يتوقف أبدا وأننا سنواجه دائما تحديات يجب التغلب عليها"، مشيدًا برجال الإطفاء "الأبطال" الذين كافحوا النيران طوال خمس عشرة ساعة. وتابع "ما شاهدناه هذه الليلة هو القدرة على التعبئة والتوحد للتغلب. خلال تاريخنا، قمنا ببناء مدن وموانئ وكنائس والعديد منها احترق ... لكننا أعدنا البناء".

من ناحية أخرى قال ممثلو ادعاء فرنسيون اليوم الثلاثاء (16 أبريل/ نيسان 2019) إن الحريق الذي استعر في كاتدرائية نوتردام ربما يكون ناجما عن حادث، وذلك بعدما أخمد رجال الإطفاء النيران المشتعلة خلال الليل. واحتاج الأمر لأكثر من 400 رجل إطفاء لإخماد النيران التي أتت على سقف الكاتدرائية التي يعود تاريخ بنائها لأكثر من ثمانية قرون وتسبب في انهيار برجها المدبب. وعملوا طوال الليل لإطفاء الحريق بعد نحو 14 ساعة من اندلاعه.

وقال المدعي العام في باريس ريمي إيتس إنه ليس هناك ما يشير بشكل واضح إلى أن الحريق متعمد. وأضاف أن 50 شخصا يعكفون على تحقيق من المتوقع أن يكون طويلا ومعقدا.

وأصيب رجل إطفاء ولم ترد أنباء عن أي إصابات أخرى في الحريق الذي نشب بعد موعد إغلاق المبنى أمام الجمهور في المساء أمس الإثنين.

ومن الخارج اليوم الثلاثاء بدا برجا الأجراس وكذلك الجدران الخارجية صامدة. لكن النيران أتت على أروقة الكاتدرائية والهيكل العلوي. ولن يتسنى للمحققين دخول الكاتدرائية المحترقة، حتى يتأكد الخبراء من أن جدرانها الحجرية تحملت حرارة الحريق وأن هيكل البناء متماسك. وعرض التلفزيون لقطات لرجال الإطفاء أعلى البرجين.

وفتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا بشأن "الدمار غير المتعمد نتيجة الحريق". وقال مكتب المدعي العام إن الشرطة بدأت تستجوب العمال المشاركين في أعمال الترميم.

ص.ش/ع.ج (رويترز)