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ماكرون يضع زهوراً على نصب تذكاري لقتلى يهود أوروبا في برلين

٢٧ مايو ٢٠٢٤

في أول زيارة دولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لألمانيا، قام الأخير ونظيره الألماني الألماني بصحبة زوجتيهما بزيارة النصب التذكاري للمحرقة قرب منبوابة براندنبورغ والذي أقيم لإحياء ذكرى يهود أوروبا في الحقبة النازية.

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الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزوجته بريجيت ماكرون، الثانية من اليسار، وزوجة شتاينماير إلكه بويدنبندر يضعون أكاليل الزهور على النصب التذكاري للمحرقة في برلين، ألمانيا، 27 مايو 2024.
وضع الرئيسان إكليلين من الزهور بألوان العلمين الوطنيين لدولتيهما على النصب التذكاري للمحرقةصورة من: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

في بداية اليوم الثاني من زيارته لألمانيا أحيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ذكرى يهود أوروبا الذين قتلوا على يد ألمانيا النازية.

وقام ماكرون، رفقة الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، بزيارة النصب التذكاري للمحرقة بالقرب من بوابة براندنبورغ في برلين صباح اليوم الاثنين (27 مايو/ايار 2024). 

ووضع الرئيسان إكليلين من الزهور بألوان العلمين الوطنيين لدولتيهما رفقة زوجتيهما بريجيت ماكرون وإلكه بودنبندر على النصب التذكاري للمحرقة، وزاروا المتحف التابع له.

وقتل حوالي ستة ملايين يهودي على يد النازيين في أوروبا، ولقي معظمهم حتفه في معسكرات الاعتقال والإبادة. 

وهذه أول زيارة دولة يقوم بها رئيس فرنسي لألمانيا منذ 24 عاماً. وزيارة الدولة - على عكس زيارة العمل - تستمر دائماً عدة أيام وتتبع بروتوكولاً محدداً، والذي يتضمن على سبيل المثال مأدبة رسمية وزيارة موقع واحد على الأقل خارج العاصمة.

ويتوجه ماكرون اليوم أيضاً إلى ولاية سكسونيا الواقعة شرقي البلاد، حيث يزور مدينتي دريسدن وموريتسبورغ، وكذلك سكسونيا برفقة شتاينماير، وسيكون في استقبالهما في قصر موريتسبورغ رئيس حكومة الولاية، ميشائيل كريتشمر.

وفي المساء يلقي ماكرون خطابا حول السياسة الأوروبية أمام كنيسة "فراونكيرشه" في دريسدن. ومن المتوقع أن يحضر الفعالية آلاف الشباب من سكسونيا وبولندا والتشيك وفرنسا.

ع.ح/ح.ز/ ع.ج (د ب أ)

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