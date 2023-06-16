 ماكرون يستقبل ولي العهد السعودي وسط انتقادات حقوقية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.06.2023

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أخبار

ماكرون يستقبل ولي العهد السعودي وسط انتقادات حقوقية

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وناقش معه ملفات عدة من بينها أوكرانيا ولبنان. واعتبرت العفو الدولية أن ماكرون هو "المهندس الرئيسي لإضفاء الشرعية على الأمير السعودي بعد مقتل خاشقجي".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قصر الإليزيه (16/6/2023)

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قصر الإليزيه (16/6/2023)

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة (16 حزيران/يونيو 2023) ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في باريس، في مسعى لدفع الحاكم الفعلي للمملكة إلى تقديم دعم أكبر لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي والعمل على حلّ لأزمة الرئاسة في لبنان.

مختارات

شكر الرئيس الروسي بوتين رئيس دولة الإمارات على جهود إطلاق سراح أسرى حرب في أوكرانيا، مشيدا بـ"توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية" بين موسكو وأبوظبي. فيما عرض بن زايد الاستعداد للمساهمة في تسوية النزاع الروسي مع أوكرانيا.

بعد تقدمه في الجولة الأولى، عطل حزب الله وحلفاؤه محاولة منافسيه لانتخاب جهاد أزعور رئيسا للبنان، مما زاد التوترات الطائفية وانزلاق لبنان أكثر فأكثر في أزمته. ولم يحدد رئيس مجلس النواب موعدا لجلسة جديدة لاختيار الرئيس.

أعلنت روسيا والسعودية انهما ستمددان خفضهما الطوعي لإنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024، "كإجراء احترازي"، لكن الرياض قالت إنها ستقوم بتنفيذ خفض طوعي إضافي مؤقت مقداره مليون برميل يوميا.

تسعى السعودية بكل قوة لاقتحام مسارح التظاهرات الرياضية العالمية، غير أن سجل حقوق الإنسان يعكر أفق هذا الطموح، كما ظهر مجددا في تحفظ أستراليا ونيوزيلندا على سماح الفيفا بمساهمة المملكة في رعاية مونديال كرة القدم للسيدات.

وبدأت المباحثات على مأدبة غداء وستركّز على العلاقات الثنائية وكذلك على "تحديات الاستقرار الإقليمي"، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية. وسيتطرّق الرجلان إلى "المسائل الدولية الكبرى، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على سائر دول العالم".

وتنأى السعودية بنفسها الى حدّ ما في الملف الأوكراني، وقد دعت إلى إنهاء الحرب.

وحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشهر الماضي جانباً من قمة جامعة الدول العربية التي استضافتها المملكة في مدينة جدّة، في أول زيارة له إلى الشرق الأوسط منذ بدء الغزو الروسي لبلاده. حينها، وضع ماكرون طائرة حكومية فرنسية بخدمة زيلينكسي أقلّته إلى جدّة ثمّ إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة السبع.

وكانت الرياض صوّتت لصالح قرارات مجلس الأمن المندّدة بالغزو الروسي وضمّ موسكو مناطق في شرق أوكرانيا، لكنّها في الوقت نفسه واصلت التنسيق بشكل وثيق مع روسيا حول السياسات النفطية. وتوسّطت في عملية تبادل للأسرى بين كييف وموسكو.

ويسعى ماكرون علناً إلى إقناع دول غير منحازة على غرار الصين والهند وكذلك السعودية، بالضغط على موسكو لإنهاء حربها على أوكرانيا. ورأى الرئيس الفرنسي أن زيارة زيلينسكي لجدّة سمحت "بالحصول على دعم واضح جداً من السعودية وقوى كبرى أخرى في المنطقة".

على خط مواز، أجرى رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المقرب من بن سلمان، محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش منتدى اقتصادي في سانت بطرسبرغ.

وخلال وجوده في فرنسا، يشارك ابن سلمان في القمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" التي ينظّمها ماكرون في باريس في 22 و23 حزيران/يونيو.

ويملك ولي العهد دارة فخمة قرب فرساي في المنطقة الباريسية صمّمها أحد أقرباء الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي على طراز القصور الفرنسية الملكية.

كما يشارك محمد بن سلمان الاثنين المقبل في حفل استقبال رسمي تنظمه المملكة بمناسبة ترشّح الرياض رسمياً لاستضافة إكسبو 2030، وهي مسألة ترغب الرياض في الحصول على دعم فرنسي فيها.

ويناقش الرئيس الفرنسي مع ضيفه التحضيرات لهذه القمة الهادفة إلى "جمع التمويل الخاص والعام وتركيزه حيث تشتد حاجة العالم والناس إليه لمحاربة الفقر وقيادة التحوّل المناخي الضروري وحماية التنوع البيولوجي"، حسب ما أوضح الجانب الفرنسي.

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لبنان حاضر

على صعيد آخر، يُتوقّع أن يطلب الرئيس الفرنسي من ولي العهد أن يستخدم نفوذ السعودية في لبنان لكسر الجمود السياسي الذي أدّى إلى فشل البرلمان مراراً في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كان آخرها الأربعاء، وسط انقسام سياسي يزداد حدّة بين حزب الله وخصومه وينذر بإطالة الشغور الرئاسي، على وقع انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

وعيّن الرئيس الفرنسي وزير الخارجية السابق جان-إيف لودريان "مبعوثاً خاصاً إلى لبنان" لمحاولة المساعدة في التوصل إلى مخرج من المأزق السياسي. ويُتوقع أن يزور السياسي المخضرم بيروت قريباً.

ويشير الباحث ديني بوشار، المستشار لشؤون الشرق الأوسط في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، إلى أن الرياض قد "تلعب دوراً للتخفيف من حدّة موقف حزب الله وذلك من خلال إيران للتوصل إلى حلّ وسطي" بشأن الرئاسة في لبنان. ويضيف "المسألة هي معرفة ما إذا كانت مصالحة السعودية وإيران يمكن أن تساهم في تهدئة الساحة السياسية في لبنان".

وأعلنت السعودية وإيران في آذار/مارس الماضي استئناف علاقاتهما الدبلوماسية في اتفاق مفاجئ أُبرم برعاية الصين، ما أثار آمالاً بحلحلة ملفات إقليمية عدة.

شبح خاشقجي

وحضّت منظمة العفو الدولية ماكرون على الضغط على محمد بن سلمان لعدم إعدام سبعة شبان في السعودية بسبب جرائم ارتكبوها وهم قاصرون. وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار لوكالة فرانس برس إن زيارة محمد بن سلمان لباريس خلفت "مرارة" وعلى  ماكرون "أن يتدخل" لإنقاذ حياة الشبان السبعة.

واعتبرت كالامار أن ماكرون هو "المهندس الرئيسي لإعادة إضفاء الشرعية على الأمير السعودي منذ 2018 ومقتل خاشقجي".

ويطالب نشطاء ماكرون بالتشديد على أهمية حقوق الإنسان خلال المحادثات التي يجريها الجمعة مع ولي العهد السعودي الذي لا يزال يتعرّض لانتقادات على خلفية مقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018.

وتعد السعودية من أكثر الدول تنفيذاً لحكم الإعدام، وفي العام 2022 أعدمت 196 شخصاً، وهي الحصيلة السنوية الأكبر للإعدامات المنفّذة في المملكة في العقود الثلاثة الأخيرة.

خ.س/ص.ش (أ ف ب)

  • Palästina | Journalistin Shireen Abu Akleh durch Schüsse getötet

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    شيرين أبو عاقلة

    صحافية مخضرمة عملت في قناة الجزيرة القطرية. قُتلت خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية. وجهت اتهامات للجيش الإسرائيلي باستهدافها، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنها ربما أصيبت بنيران فلسطينية عشوائية. كانت شيرين أبو عاقلة (51 عاماً)، وهي فلسطينية تحمل الجنسية الأمريكية، ترتدي سترة الصحافة التي تميز عملها بوضوح أثناء التغطية في مدينة جنين.

  • الصحافية اليمنية رشا عبد الله

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    رشا عبد الله

    لقيت الصحافية اليمنية رشا عبد الله مصرعها في تفجير استهدف سيارتها في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد والواقعة تحت سيطرة "المجلس الانتقالي الجنوبي". كانت الصحافية الراحلة حاملاً ما أدى لمقتل جنينها أيضاً في التفجير الذي تم بواسطة عبوة ناسفة ألصقت بسيارتها وتم تفجيرها عن بعد، فيما أصيب زوجها الصحافي محمود العتمي بجروح بالغة نُقل على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة.

  • الصحافي السعودي جمال خاشقجي

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    جمال خاشقجي

    صحافي سعودي بارز كان يكتب لصحيفة "واشنطن بوست" منتقدا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018 قُتل خاشقجي في عملية وحشية داخل قنصلية بلاده في اسطنبول. شوهت الجريمة صورة السعودية وسمعتها بشكل كبير. بدأت تركيا محاكمة غيابية في تموز/ يوليو 2020 بحق 26 سعوديا يشتبه في تورطهم بالجريمة، لكنها نقلت ملف القضية في 7 نيسان/ أبريل إلى السعودية، ما أثار استياء منظّمات حقوقية.

  • الصحافية العراقية أطوار بهجت

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    أطوار بهجت

    كانت الصحافية العراقية الراحلة تعمل لحساب قناة العربية وكانت في طريقها لتغطية واقعة تفجير مرقد الإمام العسكري في فبراير/شباط 2006، لكنها أوقفت على حاجز عسكري قرب سامراء من قبل ما كان يعرف بـ "فرق الموت العراقية". أكد فيديو نشرته وسائل إعلام دولية تعرضها لتعذيب هائل وانتشرت أنباء عن تعرضها للاغتصاب قبل أن تذبح بوحشية. في 2009 أعلنت السلطات العراقية القبض على قاتلها والذي اعترف أيضاً بقتل زميليها.

  • وقفة احتجاجية في ذكرى وفاة الصحافي الحسيني أبو ضيف في القاهرة 11.12.2014

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    الحسيني أبو ضيف

    صحافي مصري شاب أصيب بعيار ناري في رأسه أواخر عام 2012 خلال تغطيته إحدى المظاهرات التي عرفت في وقتها باسم "أحداث الاتحادية"، وأعلنت وفاته في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2012. تبادل الأمن المصري وجماعة الإخوان الاتهامات بالمسؤولية عن مقتله. لاحقاً اعتقل شخص قيل إنه من مناصري جماعة الإخوان ووجهت إليه تهمة قتل الحسيني وحكم عليه في 2020 بالسجن المشدد 20 عاماً، ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات.

  • المصور الصحفي اللبناني سمير كساب

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    فريق سكاي نيوز عربية في سوريا

    في أكتوبر/ تشرين الأول 2013 أفادت قناة سكاي نيوز عربية، أنها فقدت الاتصال مع أفراد طاقهما في سوريا والمكون من ثلاثة أشخاص هم الصحافي الموريتاني إسحاق مختار، والمصور اللبناني سمير كساب (يظهر في الصورة)، وسائق سوري لم يُعلن عن اسمه بناءً على طلب أسرته. تقول "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن 711 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام قتلوا خلال النزاع في سوريا.

  • الصحافي اللبناني سمير قصير

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    سمير قصير

    في الثاني من يونيو/حزيران 2005 اغتيل الصحافي اللبناني المعروف سمير قصير (45 عاماً) بعد تفجير سيارته في بيروت. ورغم مرور سنوات على اغتياله لم يكشف بعد عن قتلة سمير قصير، لكن أصابع الاتهام وجهت للنظام السوري، الذي كان قصير من أشد منتقديه.

  • الصحافي اللبناني جبران تويني

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    جبران تويني

    بعد أسابيع من اغتيال الصحافي سمير قصير، اغتيل الصحافي اللبناني الآخر جبران تويني في 12 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2006. كان تويني يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النهار الإعلامية. عرف تويني بمعارضته للتدخل السوري في لبنان.

  • صورة لجنازة علي حسن الجابر وهو مغطى بالعلمين القطري والليبي.

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    علي حسن جابر

    كان رئيساً لقسم التصوير في قناة الجزيرة، اغتيل عن عمر يناهز 55 عاماً في 12 من مارس/ آذار 2011 وذلك في كمين استهدف طاقم قناة الجزيرة جنوب غرب مدينة بنغازي الليبية. الصورة لجنازة علي حسن الجابر وهو مغطى بالعلمين القطري والليبي.


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