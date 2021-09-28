 ماكرون يرفض "تبعية" أوروبا لواشنطن أو بكين ويدعو لـ"قطب ثالث" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ماكرون يرفض "تبعية" أوروبا لواشنطن أو بكين ويدعو لـ"قطب ثالث"

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى عدم "الدخول في منطق الكتلة مقابل الكتلة"، مشددًا على ضرورة ألّاأوروبا تكون "تابعة" لأمريكا أو للصين، ومؤكدا على أن "الاستقلال الاستراتيجي" هو "معركة أوروبا".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الصيني شي جينبينغ (15/11/2022)

أفاد قصر الإليزيه أن الاجتماع بين ماكرون وشي كان "مكثفًا وصريحًا" ناقلا اهتمام ماكرون الشديد ب"تراكم التوترات في المنطقة" (أرشيف)

 

 في مقابلة مع صحيفة "ليزيكو" (Les Echos) الاقتصادية الفرنسية نُشرت اليوم الأحد (التاسع من أبريل/نيسان 2023) قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "أسوأ شيء هو الاعتقاد أننا نحن الأوروبيين يجب أن نكون أتباعًا" حول مسألة تايوان و"أن نتكيّف مع الإيقاع الأمريكي ورد الفعل الصيني المبالغ فيه".

وفي المقابلة التي أجريت الجمعة  خلال زيارته الصين ، وقبل إجراء بكين  مناورات عسكرية كبيرة حول تايوان ، دعا ماكرون أوروبا إلى "الاستيقاظ"، مضيفًا "أولويتنا ألّا نتكيّف مع أجندة الآخرين في مختلف مناطق العالم".

وتابع "لماذا علينا اتّباع الإيقاع الذي يختاره الآخرون؟ في مرحلة ما، علينا أن نطرح على أنفسنا سؤال أين تكمن مصلحتنا (...) علمًا أننا لا نريد الدخول في منطق الكتلة مقابل الكتلة".

مختارات

وتطرّق ماكرون الجمعة  مع نظيره الصيني شي جينبينغ  إلى الوضع في  تايوان .

وتعتبر بكين تايوان، البالغ عدد سكّانها 23 مليون نسمة، جزءًا لا يتجزّأ من أراضي  الصين ولم تتمكّن بعد من إعادة توحيدها مع بقيّة أراضيها منذ نهاية الحرب الأهليّة الصينيّة في 1949.

وبدأت الصين مناورات بعد اجتماع في كاليفورنيا عقد يوم الأربعاء بين الرئيسة التايوانية ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، وتوعدت بالرد عليه بإجراءات "حازمة وقوية".

وأفاد قصر الإليزيه أن الاجتماع الجمعة بين ماكرون وشي كان "مكثفًا وصريحًا" ناقلا اهتمام ماكرون الشديد بـ "تراكم التوترات في المنطقة".

وفي مقابلته مع صحيفة "ليزيكو"، دعا  ماكرون إلى أن يكون "الاستقلال الاستراتيجي" هو "معركة أوروبا"، محذرًا من أن "تسارع الاحتكار الثنائي" الصيني الأمريكي قد يؤدي إلى خسارة "الوقت والوسائل لتمويل" هذا "الاستقلال الاستراتيجي".

وقال الرئيس الفرنسي محذرا "سنصبح تابعين في حين أننا قادرون على أن نكون القطب الثالث إذا كان لدينا بضع سنوات لتأسيسه". وأضاف "يكمن التناقض في إرساء عناصر لاستقلال استراتيجي أوروبي حقيقي، وفي الوقت عينه اتباع السياسة الأميركية".

ولفت ماكرون إلى أنه "فاز في المعركة الأيديولوجية" في  الاتحاد الأوروبي ، إذ "قبل خمسة أعوام كنّا نقول إن السيادة الأوروبية غير موجودة".

كما دعا إلى "تعزيز الصناعة الدفاعية" و"تسريع المعركة من أجل الطاقة النووية والطاقات المتجددة" في القارة الأوروبية.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب)

زيارة زعيمة تايوان للولايات المتحدة أثارت توترات مع بكين

مواضيع ذات صلة

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, left, and French President Emmanuel Macron shake hands after the signing of a new defense deal at The Elysee Palace Tuesday, Sept. 28, 2021 in Paris. France and Greece announced on Tuesday a major, multibillion-euro defense deal including Athens' decision to buy three French warships. (Ludovic Marin, Pool Photo via AP)

ماكرون يحث الأوروبيين على التخلي عن "السذاجة" في علاقاتهم بواشنطن 28.09.2021

على هامش الإعلان عن صفقة بيع ثلاث فرقاطات إلى اليونان، الرئيس الفرنسي ماكرون يحث الأوروبيين على "استخلاص العبر" و"التخلي عن السذاجة" في التعامل مع واشنطن، مقابل التحلي بـ "ذات الروح البراغماتية الأمريكية".