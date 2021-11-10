 ماكرون يدين مذبحة وقعت بحق الجزائريين قبل 60 عاما | DW الأخبار | DW | 17.10.2021

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ماكرون يدين مذبحة وقعت بحق الجزائريين قبل 60 عاما

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يشترك في ذكرى إحياء مذبحة مواطنين جزائريين حدثت في عام 1961 في باريس، قتل فيها المئات ورحل الالاف. لم يقدم ماكرون اعتذارا ولكن إدانة في بيان مكتوب فقط.

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French President Emmanuel Macron stands at attention after laying a wreath near the Pont de de Bezons (Bezons bridge) Saturday, Oct. 16, 2021 in Colombes near Paris. Emmanuel Macron becomes the first French president to commemorate the brutal repression of an Oct 17, 1961 demonstration during which at least 120 Algerians were killed during a protest to support Algerian independence. The bridge was borrowed 60 years ago by Algerian demonstrators who arrived from the neighboring slum de Nanterre at the call of the Algerian independence supporters based in France. (AP Photo/Rafael Yaghobzadeh, Pool)

ماكرون: مذبحة باريس عام 1961 ضد الجزائريين جريمة لا تغتفر 16.10.2021

في أول اعترف فرنسي رسمي بالمسؤولية عن المذبحة، ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالحملة الدموية التي شنتها الشرطة على المتظاهرين الجزائريين في باريس قبل 60 عاماً، ووصفها بأنها "جريمة لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية".