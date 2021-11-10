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ماكرون يدين مذبحة وقعت بحق الجزائريين قبل 60 عاما

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يشترك في ذكرى إحياء مذبحة مواطنين جزائريين حدثت في عام 1961 في باريس، قتل فيها المئات ورحل الالاف. لم يقدم ماكرون اعتذارا ولكن إدانة في بيان مكتوب فقط.