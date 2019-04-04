 ماكرون يدعم مساعي الأمم المتحدة في ليبيا بعد اتهامات إيطالية مبطنة | أخبار | DW | 07.04.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ماكرون يدعم مساعي الأمم المتحدة في ليبيا بعد اتهامات إيطالية مبطنة

رغم مطالبات المجتمع الدولي بوقف الهجوم، تواصل قوّات حفتر هجومها على طرابلس، وسط تمسك الأمم المتحدة بالحل السلمي للأزمة الليبية عبر عقد المؤتمر الوطني في موعده. بينما توجه إيطاليا اتهاما مبطنا لفرنسا بإذكاء الصراع.

Libyen: Kämpfer der LNA (Getty Images/AFP/A. Doma)

أمام احتدام الصراع بين الفرقاء الليبيين، تتمسك الأمم المتحدة بالحل السياسي، عبر تنظيم  تنظيم المؤتمر الوطني الليبي الجامع في موعده المقرر منتصف الشهر الجاري، في مدينة غدامس التي تبعد عن العاصمة بنحو 600 كلم. 

وجاء على لسان المبعوث الخاص "غسان سلامة" في مؤتمر صحفي عقده السبت (السادس من أبريل/ نيسان) في مقر رئاسة الوزراء الليبية بطرابلس: "نحن مصرون على تنظيم المؤتمر الجامع في موعده، إلا إذا أرغمتنا الظروف عن عدم إقامته". وجاءت هذه التصريحات تزامنا مع دخول الأزمة إلى منعطف مجهول العواقب، إذ قال رئيس القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) توماس والدهاوزر إن الحقائق الأمنية على الأرض في ليبيا تزداد تعقيداً ولا يُمكن التنبؤ بها.

وتواصل قوات المشير خليفة حفتر الحرب ضد خصومها المتحالفين مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على المشارف الجنوبية لطرابلس، وسط تضارب في الأنباء حول الجهة المسيطرة على المطار المتوقف عن العمل منذ عام 2014.

 يذكر أن المشير خليفة حفتر الذى عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما للجيش الليبي أمر قواته الخميس الماضي بالزحف إلى طرابلس والاستيلاء عليها من الحكومة المنافسة التي تدعمها الأمم المتحدة.

في المقابل اتهم فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية خصمه المشير بـ"نقض العهد" عبر شنّ الهجوم على العاصمة حيث مقرّ حكومة الوفاق، محذّرًا من "حرب لا رابح فيها".

مشاهدة الفيديو 13:41

مسائية DW: معركة طرابلس.. هل تنجح ألمانيا ومجلس الأمن في إنهائها؟

وقال السراج في بيان متلفز: "مددنا أيادينا بالسلام. لكن العدوان الذي شنته قوات حفتر وإعلانه الحرب على مدننا والعاصمة ... لن يجد منا إلا الحزم والقوة، ولهذا أصدرنا التعليمات وأعلنا حالة النفير العام للقوات المسلحة الليبية والأجهزة الأمنية بالتعامل مع أي تهديد".

سالفيني يتهم ضمنيا فرنسا بتأجيج الحرب

وأثار الهجوم على طرابلس مخاوف دولية من تفاقم الصراع في ليبيا ووجهت عدة دعوات لوقف التصعيد. ومارست فرنسا وإيطاليا وألمانيا السبت ضغطا على حفتر وطالبته بوقف هجومه على طرابلس والعودة إلى عمليّة السّلام برعاية الأمم المتحدة.

وتباحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت هاتفيًا مع الأمين العام للأم المتحدة غوتيرش وجدّد دعمه للوساطة الأمميّة في ليبيا بحسب ما أفاد الإليزيه. وقالت الرئاسة الفرنسيّة في بيان إنّ الرجلين "شدّدا على أهمّية (التوصّل إلى) حلّ سياسي للأزمة الحاليّة وفقًا للقانون الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي".

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان إثر اجتماع السّبت مع نظرائه في مجموعة السبع في دينار شمال غرب فرنسا "هناك مبدأ أساسي. لن يكون هناك انتصار عسكري في ليبيا. الحلّ لا يُمكن أن يكون إلا حلاً سياسياً".  وأضاف "ينبغي الآن أن يتجاوزا صعوبات الماضي لما فيه مصلحة الشعب الليبي".

بدوره نقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، عن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني قوله، إن "دولة معينة، تدفع باتجاه حل عسكري في ليبيا لتحقيق المصالح الاقتصادية". ولم يذكر سالفيني اسم هذه الدولة لكنه، ذكر أنها  "تسعى إلى تحقيق المصالح الاقتصادية والتجارية وتريد حلاً مسلحًا" ، مشددا على أن "هذا سيكون مدمراً".

و.ب/م.س (د ب أ، أ ف ب) 

  • Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    العاصمة طرابلس

    قوة حماية طرابلس، وهي تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق. وأبرزها: "كتيبة ثوار طرابلس" وتنتشر في شرق العاصمة ووسطها. قوة الردع: قوات سلفية غير جهادية تتمركز خصوصاً في شرق العاصمة وتقوم بدور الشرطة ولها ميول متشددة. كتيبة أبو سليم: تسيطر خصوصا على حي أبو سليم الشعبي في جنوب العاصمة. كتيبة النواسي: إسلامية موجودة في شرق العاصمة حيث تسيطر خصوصا على القاعدة البحرية.

  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "الجيش الوطني الليبي"

    قوات اللواء السابق خليفة حفتر المسماة "الجيش الوطني الليبي"، تسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غرباً إلى الحدود المصرية. وتسيطر قوات حفتر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً وتسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. قوات حفتر هي الأكثر تسلحا وقوامها بين 30 و45 ألف مقاتل، وضمنهم ضباط سابقون في الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة وعناصر قبلية إضافة إلى سلفيين.

  • Libyen Panzerfriedhof (picture alliance/abaca)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    كتائب مصراتة

    فصائل نافذة في مصراتة الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي طرابلس وسرت، وهي معادية للمشير خليفة حفتر ومنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوفاق الوطني. والمعارضة منها متحالفة مع فصائل إسلامية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. وتتواجد بعض هذه الفصائل كذلك في العاصمة. وتسيطر مجموعات من مصراتة على سرت ومحيطها، وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2016.

  • Libyen Misarata Brigade (picture-alliance/AP Photo)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "فجر ليبيا"

    كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

  • Libyen | Eine Reise nach Zentan (DW/D. Laribi)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    فصائل منكفئة في الزنتان

    انكفأت فصائل الزنتان بعد طردها من طرابلس في 2014 إلى مدينتها الواقعة جنوب غرب العاصمة. تعارض هذه الفصائل التيارات الإسلامية، ويبقي عدد منها على صلات مع حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" في الوقت نفسه. وتسيطر هذه الفصائل على حقول النفط في غرب البلاد. وعينت حكومة الوفاق أخيرا ضابطا من الزنتان قائدا عسكريا على المنطقة الغربية.

  • Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    جماعات متحركة في الصحراء

    تعتبر فزان أهم منطقة في الجنوب الليبي تنتشر فيها عمليات التهريب والسلاح..وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. ومن أبرز الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي: الطوارق، وجماعات تابعة لقبائل التبو، وجماعات جهادية(القاعدة وداعش) تتنقل على الحدود بين دول الساحل والصحراء.

  • Libyen Islamischer Staat Propaganda Video (picture-alliance/militant video via AP)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "داعش"

    دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

  • Libyen/ Bengasi/ US-Konsulat (Reuters)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "القاعدة" وأفراخها

    في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

  • Libyen Sirte Artilleriegeschütz (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    بين 2011 و2018

    ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س/ م.س


مختارات

حفتر يتجاهل دعوات المجتمع الدولي ويواصل معركة طرابلس

مجلس الأمن دعا حفتر الليلة الماضية لوقف فوري للعمليات العسكرية، وقبل ذلك دعاه الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش من بنغازي لنفس الغرض، إلا أن قوات حفتر وحسب بياناتها، تواصل معركة طرابلس وتسعى لفرض طوق عسكري حولها. (06.04.2019)  

وزير خارجية ألمانيا: مجموعة السبع قلقة إزاء الوضع في ليبيا

في حين تشهد ليبيا تصعيدا خطيرا في أوضاعها الأمنية إثر هجوم قوات حفتر على العاصمة طرابلس وقصف طائرات حكومة السراج لمواقع قوات حفتر، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن مجموعة السبع تشعر بقلق كبير إزاء ليبيا. (06.04.2019)  

تحليل: مصير الأموال الليبية المجمّدة في القارة العجوزة

في ليبيا يحتدم القتال على طرابلس العاصمة، وفي الخارج يشتد التنافس على أموالها المجمدة في الغرب بمبالغ خيالية. جهات ليبية تحذر من ذلك، لكن علاقة الليبيين بمالهم ينطق عليها المثل القائل بأن "العين بصيرة واليد قصيرة". (07.04.2019)  

أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

البعض يقول إنها حوالي 30، في حين يصل البعض الآخر بالرقم إلى 1600. إنها الجماعات والميلشيات التي تحمل السلاح في ليبيا. DW عربية ترصد في هذه الجولة المصورة أبرز القوى المسلحة في المشهد الليبي الديناميكي والمتداخل. (05.04.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

تصاعد حدة التوتر بين قوات حفتر وحكومة طرابلس في ليبيا  

مسائية DW: معركة طرابلس.. هل تنجح ألمانيا ومجلس الأمن في إنهائها؟  

مواضيع ذات صلة

Libyen Bengasi LNA Truppen / Haftar

ليبيا.. دعوات لخفض التوتر وقوات حفتر تتحدث عن الحسم 04.04.2019

فيما تواصل قوات حفتر هجومها باتجاه العاصمة طرابلس، أعلنت خمس دول معارضتها لأي عمل عسكري مؤكدة أنها ستحمل المسؤولية لأي فصيل يؤجج النزاع. من جانبها ذكرت مصادر قريبة من حفتر أن قواته تتوقع السيطرة على طرابلس خلال 48 ساعة.

Libyen: Kämpfer der LNA

تقارير: قوات حفتر على مشارف طرابلس.. وتأهب لصدها 05.04.2019

قالت قوات العقيد حفتر إنها سيطرت على حاجز عسكري قرب البوابة الغربية لطرابلس، وسط أخبار أنها وصلت إلى نحو 30 كيلو متر من العاصمة، فيما قالت قوة "حماية العاصمة" إنها اطلقت عملية ضد تقدم قوات حفتر ودحرتها من الموقع المذكور.

Libyen Militärische Entwicklungen in Tripolis (Stills aus Reuters TV)

في تسجيل صوتي .. حفتر يأمر قواته بـ "التقدم" نحو طرابلس 04.04.2019

وجه الأمين العام للأمم المتحدة من طرابلس "نداء قوياً لوقف التصعيد". كلام المسؤول الأممي جاء بعد أن أمر، خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا قواته بالتحرك صوب العاصمة الليبية حيث حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  