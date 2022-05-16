ماكرون يختار وزيرة العمل إليزابيث بورن رئيسة للوزراء

اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين وزيرة العمل إليزابيث بورن رئيسة للوزراء لتكون أول امرأة على رأس حكومة فرنسية منذ 30 عاما، حسبما أعلن قصر الإليزيه في بيان.

وستعهد إلى بورن الآن مهمة تشكيل حكومة، بحسب البيان. وحتى الآن كانت إديث كريسون المرأة الوحيدة التي ترأست حكومة فرنسية، وتولت مهامها من أيار/مايو 1991 لغاية نيسان/أبريل 1992 خلال عهد الرئيس الراحل فرنسوا ميتران.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي السابق جان كاستيكس قد قدم استقالته الى الرئيس ايمانويل ماكرون.

وأعيد انتخاب ماكرون لولاية ثانية في 24 نيسان/أبريل ويأمل الرئيس أن يحتفظ بالغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية إثر الانتخابات التشريعية المقررة يومي 12 و19 حزيران/يونيو.

وتوقعت مصادر متطابقة أن يرسو الخيار على اليزابيث بورن بعدما تداول العديد من مستشاري الرئاسة اسمها في اليومين الاخيرين.

وأعلن ماكرون قبل أسبوع خلال زيارته برلين أنه اختار اسم رئيس الوزراء المقبل وذلك قبل نحو شهر من موعد الانتخابات التشريعية.

والمؤشر الوحيد الذي أعطاه الرئيس الفرنسي أن رئيس وزرائه الجديد سيتمتع بميزات "اجتماعية" و"بيئية" و"منتجة".

ع.ا/ف.ي (أ ف ب)