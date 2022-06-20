 ماكرون يجري أولى المشاروات لتشكيل تحالف حكومي | DW الأخبار | DW | 21.06.2022

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DW الأخبار

ماكرون يجري أولى المشاروات لتشكيل تحالف حكومي

أكد قصر الإليزيه أن ماكرون يريد بقاء بورن في منصبها، وبالتالي استمرار الحكومة في عملها. وبدأ ماكرون صباح اليوم محادثات منفصلة مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان.

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