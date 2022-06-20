ماكرون يجري أولى المشاروات لتشكيل تحالف حكومي

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
أكد قصر الإليزيه أن ماكرون يريد بقاء بورن في منصبها، وبالتالي استمرار الحكومة في عملها. وبدأ ماكرون صباح اليوم محادثات منفصلة مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان.
يرى مراقبون أن الرئيس الفرنسي ماكرون بات يواجه حالة انعدام يقين بشأن التحالفات التي ينبغي تشكيلها لإنقاذ أجندته الإصلاحية، بعدما عاقبه الناخبون، وإثر صعود اليسار واليمين المتطرف. فما هي خارطة التحالفات الممكنة والمتوقعة؟
من سيفوز في جولة الحسم من الانتخابات البرلمانية الفرنسية؟ تحالف اليسار قد يصنع مفاجأة وينتزع الأغلبية من حزب الرئيس ماكرون، ما يضعه في مأزق في البرلمان الجديد. لماذا تراجعت شعبية حزب ماكرون؟ وما السيناريوهات المتوقعة؟
رغم أنه احتفظ بالمركز الأول وفق نتائج أولية، فقد خسر حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الأغلبية المطلقة في البرلمان الفرنسي. وفيما حل تحالف اليسار في المركز الثاني، حقق اليمين المتطرف اختراقا كبيرا متحدثا عن "تسونامي" سياسي.
يدلي الناخبون في فرنسا بأصواتهم اليوم الأحد في الجولة الثانية من انتخابات برلمانية عالية المخاطر قد تحرم الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط من الأغلبية المطلقة التي يحتاجها للحكم بحرية.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول