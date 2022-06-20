ماكرون يجري أولى المشاروات لتشكيل تحالف حكومي

ماكرون والصراع مع اليسار - جولة حاسمة في الانتخابات البرلمانية

من سيفوز في جولة الحسم من الانتخابات البرلمانية الفرنسية؟ تحالف اليسار قد يصنع مفاجأة وينتزع الأغلبية من حزب الرئيس ماكرون، ما يضعه في مأزق في البرلمان الجديد. لماذا تراجعت شعبية حزب ماكرون؟ وما السيناريوهات المتوقعة؟