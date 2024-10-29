ماكرون يجدد دعم فرنسا "لسيادة المغرب" على الصحراء الغربية

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب أمام البرلمان المغربي تأييد بلاده "سيادة المغرب" على إقليم الصحراء الغربية، ووعد باستثمارات فرنسية في الإقليم المتنازع عليه بين المملكة وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

في خطاب أمام البرلمان المغربي اليوم (الثلاثاء 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2024) "أعيد التأكيد أمامكم، في نظر فرنسا حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية" في تأكيد لموقف بلاده المؤيد لسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية، وسط تصفيق أعضاء غرفتي البرلمان المغربي، مشيرا إلى أن "الفاعلين الاقتصاديين وشركاتنا سوف يرافقون تنمية هذه المنطقة عبر استثمارات ومبادرات دائمة وتضامنية لصالح سكانها".

ويذكر أن ماكرونوصل إلى المغرب أمس الاثنين في زيارة رسمية، يرافقه فيها عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الأعمال. وبدأت الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام باجتماع بين ماكرون والعاهل المغربي الملك محمد السادس. وبعد محادثاتهما، تم توقيع عدة اتفاقيات استثمارية بين الشركات الفرنسية والمغربية، وفقا لما أفاد به قصر الإليزيه. ومن بين هذه الاتفاقيات مشاريع مثل توسيع خط السكك الحديدية عالي السرعة وتشغيل ميناء حاويات جديد.

وتعتبر زيارة ماكرون لحظة حيوية بالنسبة لفرنسا حيث تسعى لإصلاح علاقاتها المتوترة أحيانا مع المغرب. وقد واجهت القوة الاستعمارية السابقة اتهامات بالغطرسة في تعاملاتها مع الرباط، كما أدت القيود السابقة على تأشيرات المغاربة إلى أزمة دبلوماسية مؤقتة. وكانت هناك خطوة رئيسية نحو التقارب جرت الصيف الماضي، وذلك عندما اعترفت فرنسا بأحقية المغرب في الإقليم المتنازع عليه في الصحراء الغربية وأبدت دعمها لخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب عام 2007.

ح.ز / ع.ش (أ.ف.ب / د.ب.أ)