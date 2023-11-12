ماكرون يتصل بنظيره الإسرائيلي لـ"توضيح" تصريحاته عن حرب غزة

أعلنت الرئاسة الإسرائيلية الأحد (12 نوفمبر/تشرين الثاني 2023) أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في اتصال مع نظيره الإسرائيلي إنه "لم يتهم إسرائيل بإيذاء المدنيين عمداً" في غزة، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

ورحب إسحق هرتسوغ بالاتصال الذي "أوضح" فيه إيمانويل ماكرون تصريحاته، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الإسرائيلية.

وفي مقابلة بثتها "بي بي سي" مساء الجمعة، حضّ ماكرون إسرائيل على وقف القصف الذي يقتل مدنيين في غزة، قائلاً: "في الواقع اليوم ثمة مدنيون يُقصفون. هؤلاء الأطفال هؤلاء النساء هؤلاء الكبار في السن يتعرضون للقصف والقتل".

وقالت الرئاسة الإسرائيلية إن "الرئيس ماكرون أوضح أنه لم تكن لديه نيّة اتهام إسرائيل بتعمد إيذاء مدنيين أبرياء في إطار الحملة ضد منظمة حماس الإرهابية".

وأوضح الرئيس الفرنسي أن تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية "تتعلق بالوضع الإنساني الذي يظل قضية مهمة بالنسبة له وللعديد من الدول". كما "أكد أنه يدعم بشكل لا لبس فيه حقّ إسرائيل وواجبها في الدفاع عن نفسها وأعرب عن دعمه للحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس"، بحسب المصدر نفسه.

وقالت الرئاسة الإسرائيلية إن تصريحات ماكرون "تسببت بكثير من الألم والانزعاج في إسرائيل". ووصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال مؤتمر صحافي السبت بأنها "خاطئة لجهة الوقائع والموقف الأخلاقي". وأضاف نتانياهو: "المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالمدنيين ينبغي ألا تُنسب إلى إسرائيل، بل إلى حماس".

دعوات لحماية المدنيين في غزة

من جانبه، ندد الاتحاد الأوروبي الأحد باستخدام حركة حماس "المستشفيات والمدنيين دروعاً بشرية" في قطاع غزة، مع دعوته إسرائيل الى "أكبر قدر من ضبط النفس" بهدف حماية المدنيين في الحرب المستمرة.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن "الاتحاد الاوروبي يبدي قلقه الشديد حيال تدهور الأزمة الإنسانية في غزة".

ودعا بوريل اليوم إلى وقف فوري للقتال في قطاع غزة وإجلاء مرضى المستشفيات الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، وأضاف في بيان: "هذه الأعمال العدائية تؤثر بشدة على المستشفيات وتلحق خسائر مروعة بالمدنيين والأطقم الطبية".

وأضاف: "يجب (...) تزويد المستشفيات فوراً بالإمدادات الطبية الأكثر إلحاحاً، وينبغي إجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة بأمان". وأردف: "وفي هذا السياق، نحث إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لضمان حماية المدنيين".

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن مستشفى القدس خرج عن الخدمة بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء. وتنفي إسرائيل تعمد استهداف المستشفيات وتتهم حماس باستخدام المنشآت الصحية أو الأنفاق الموجودة تحتها مخابئ لها، وهو ما تنفيه حماس.

وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي "هذه العمليات القتالية تؤثر بشدة على المستشفيات وتلحق خسائر مروعة بالمدنيين والطواقم الطبية". وتابع "يؤكد الاتحاد الأوروبي أن القانون الإنساني الدولي ينص على وجوب حماية المستشفيات والإمدادات الطبية والمدنيين داخل المستشفيات". ودعا البيان إلى "تزويد المستشفيات فورا بالإمدادات الطبية الأكثر إلحاحا وإجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة بأمان. وفي هذا السياق، نحث إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لضمان حماية المدنيين". وأكد أن "الاتحاد الأوربي يدين استخدام المستشفيات والمدنيين من قبل حماس دروعا بشرية". وجدد البيان موقف بروكسل الداعم لحق إسرائيل "في الدفاع عن نفسها بما يتوافق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي". يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

اتهامات لحماس باستخدام المستشفيات

وكان مستشار الأمن القومي في البيت الابيض جايك ساليفان قد أعرب اليوم عبر شبكة "سي بي اس" معارضة الولايات المتحدة للمعارك في المستشفيات. وقال: "لا تريد الولايات المتحدة أن ترى معارك مسلحة في المستشفيات حيث يقع أناس أبرياء، مرضى يتلقون عناية طبية، ضحية تبادل النيران. لقد اجرينا محادثات مكثفة حول هذا الموضوع مع قوات الدفاع الإسرائيلية".

ورفض ساليفان التعليق على تأكيد إسرائيل أن مستشفى الشفاء في غزة يضم مركزاً لقيادة حماس. وصرح عبر شبكة سي ان ان "لا يمكنني الخوض في موضوعات من اختصاص الاستخبارات، ولكن يمكنكم أن تلاحظوا، حتى انطلاقاً من معلومات علنية، أن حماس تستخدم المستشفيات، إضافة إلى منشآت مدنية اخرى، للقيادة، لإيواء اسلحة، لإيواء مقاتليها (...) سواء تاريخيا أو في هذا النزاع".

وفي سياق متصل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث هاتفياً مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس السبت لمناقشة الجهود الرامية لإجلاء المصابين بجروح خطيرة من غزة.

وأضاف المتحدث أن بلينكن ورئيس الوزراء القطري بحثا أيضاً زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس.

ع.ح./ع.خ. (أ ف ب ، رويترز)