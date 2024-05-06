ماكرون يؤكد لشي أهمية وجود "قواعد عادلة للجميع" في التجارة

خلال استقباله للرئيس الصيني في باريس، شدد الرئيس الفرنسي ماكرون على أهمية اعتماد "قواعد عادلة للجميع" في مجال المبادلات التجارية بين بكين ودول الاتحاد الأوروبي، فيما أكد شي أن أوروبا تمثل أولوية في سياسة بلاده الخارجية.

استقبل الاثنين (السادس من مايو/ أيار 2024) في قصر الإليزيه، الرئيسُ الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الصيني شي جينبينغ الذي يزور فرنسا ليومين بمناسبة الذكرى الستين لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. وذلك بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين.

ويطغى ملف الخلافات التجارية على أجندة المباحثات في اللقاء الثلاثي الذي جمع الأطراف. ويتهم الاتحاد الأوروبي الصين بالمضي في "منافسة غير شريفة" تعتمد على سياسة "تبخيس الأسعار". ومن هنا شدد ماكرون قبيل اللقاء على أهمية اعتماد ما وصفها "قواعد عادلة للجميع" في مجال المبادلات التجارية بين بكين ودول الاتحاد الأوروبي.

وعند بداية اللقاء، قال ماكرون إن "مستقبل قارتنا سيعتمد بوضوح على قدرتنا على مواصلة تطوير علاقاتنا مع الصين بطريقة متوازنة".

فيما قالت فون دير لاين إن "لدينا مصلحة في إظهار أن تعاوننا يؤتي ثماره"، متحدّثة عن "التحدي" المتمثل في "العلاقة الاقتصادية الجوهرية" بين بروكسل وبكين.

أما شي فقد شدد على ضرورة الحفاظ على الشراكة الصينية الأوروبية. وتابع "كقوتين عالميتين رئيسيتين، على الصين والاتحاد الأوروبي أن يبقيا شريكين ويواصلا الحوار والتعاون ويعمّقا التواصل الاستراتيجي ويعزّزا الثقة الاستراتيجية المتبادلة". وتابع القول إن لأوروبا "أولوية" في سياسة الصين الخارجية وهي "شريك مهم في انجاز التحديث الصيني".

ووفقا لتقارير صادرة من باريس، فإن زيارة شي سوف تركز أيضا على الحربين في أوكرانيا والشرق الأوسط، وحماية المناخ. والهدف من المباحثات "تنسيق" محتمل مع الصين بشأن "الأزمات الكبرى" كما في أوكرانيا والشرق الأوسط. وهو ما اعتبره ماكرون أمرا "حاسما تماما"، كما أنه "لن يكون هناك أي تقدم في قضايا المناخ والتنوع البيولوجي بدون التوصل لاتفاقيات مع بكين"، يقول ماكرون.

بدورها، أشارت فون دير لاين إلى أن "للصين والاتحاد الأوروبي مصلحة مشتركة في السلام والأمن"، مؤكدة "تصميمها على وقف الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا وإحلال سلام (...) مستدام".

ووصل شي إلى فرنسا أمس الأحد. وسوف تشمل جولته في أوروبا كلا من صربيا والمجر.

و.ب/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)