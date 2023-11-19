 ماكرون لنتنياهو: أعداد الضحايا المدنيين في قطاع غزة كبيرة جدا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.11.2023

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ماكرون لنتنياهو: أعداد الضحايا المدنيين في قطاع غزة كبيرة جدا

عبر اتصال هاتفي أوصل ماكرون لنتنياهو قلقه حول أعداد الضحايا المدنيين في غزة واصفا أعداد القتلى بـ "المرتفعة"، داعيًا إلى التهدئة. وفي اتصال آخر مع الرئيس عباس، أدان ماكرون العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية.

ماكرون في لقاء سابق مع نتنياهو (24.10.2023).

في اتصال هاتفي مع نتنياهو دعا الرئيس الفرنسي ماكرون إلى التهدئة وأدان العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية.

أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "عدد الضحايا المدنيين كبير جدًا" في قطاع غزة، مذكرًا إياه "بالضرورة المطلقة للتمييز بين الإرهابيين والسكان"، على ما أعلن قصر الإليزيه اليوم الأحد (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023).

وبالنسبة الى الوضع في الضفة الغربية المحتلة، أعرب ماكرون لنتنياهو عن "قلقه البالغ حيال تصاعد العنف ضد المدنيين الفلسطينيين"، داعيا الى "القيام بكل ما هو ممكن لمنع اتساع أعمال العنف هذه والحفاظ على الهدوء".

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كذلك، تطرق الى هذه القضية في اتصال مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مؤكدا له أنه "يدين أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين" في الضفة الغربية، وفق الرئاسة الفرنسية، وذلك في اليوم الرابع والأربعين للحرب بين إسرائيل وحماس.

وذكرماكرون عباس بـ"ضرورة أن تدين السلطة الفلسطينية وجميع دول المنطقة في شكل لا لبس فيه وبأكبر قدر من الحزم، الهجمات الارهابية التي شنتها حماس في السابع من تشرين الأول/اكتوبر".

يشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. كما حظرت الحكومة الألمانية جميع أنشطة الحركة في ألمانيا.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت فرنساأنها سترسل حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى غزة وتعالج ما يصل إلى 50 طفلا من القطاع الفلسطيني في المستشفيات الفرنسية في ظل تأزم الوضع الصحي في اليوم الرابع والأربعين من الحرب بين إسرائيل وحماس.

واضافت الرئاسة الفرنسية أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي كرر (لماكرون) دعمه لتوسع فرنسا نطاق عملها الإنساني لصالح المدنيين في غزة".

واسفر الهجوم غير المسبوق لحماس داخل اسرائيل في السابع من تشرين الاول/اكتوبر عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم مدنيون، بحسب السلطات الاسرائيلية.

ومنذ التاريخ المذكور، تقصف إسرائيل قطاع غزة بلا هوادة من الجو والبر والبحر، ويقول مسؤولون في القطاع الذي تسيطر عليه حماس إن ما لا يقل عن 13 ألف شخص قتلوا، معظمهم من المدنيين أيضًا.

ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب)

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