 ماكرون للسيسي: لا يمكن فصل الاستقرار عن حقوق الإنسان | أخبار | DW | 28.01.2019

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أخبار

ماكرون للسيسي: لا يمكن فصل الاستقرار عن حقوق الإنسان

احتل ملف حقوق الإنسان حيزا كبيرا من المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة. ماكرون شدد على أن "الاستقرار الدائم مرتبط باحترام الحريات الفردية ودولة القانون".

Ägypten Emmanuel Macron, Präsident Frankreich & Abdel Fatah Al-Sisi in Kairo (Getty Images/AFP/L. Marin)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين (28 كانون الثاني/ يناير 2019) إنه أبلغ نظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الحالية للقاهرة أنه لا يمكن فصل الاستقرار والأمن عن حقوق الإنسان.

وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي هيمنت عليه قضية الحقوق "الاستقرار والسلام الدائم يسيران جنبا إلى جنب مع احترام الكرامة الفردية وسيادة القانون، ولا يمكن فصل البحث عن الاستقرار عن مسألة حقوق الإنسان".

مختارات

اتفقت الأطراف الليبية الممثلة في مؤتمر باريس على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في نهاية العام الجاري. الاتفاق اعتبر نجاحا لجهود الرئيس الفرنسي ماكرون في دفع الأطراف الليبية لتبني خارطة طريق للأزمة. لكن هل هذا هو كل شيء؟ (29.05.2018)

وتابع ماكرون في إشارة إلى أوضاع حقوق الإنسان في مصر: "لم تمض الأمور في الاتجاه الصحيح منذ 2017، مدونون وصحفيون في السجن وبسبب هذا يمكن أن تتضرر صورة مصر".

من جانبه، قال السيسي إنه يجب النظر إلى حقوق الإنسان في سياق الاضطرابات الإقليمية والحرب على الإرهاب. وأضاف "مصر لا تقوم بالمدونين وإنما تقوم بالعمل والجهد والمثابرة من جانب أبنائها".

ورفض ماكرون تلميحات إلى أن أسلحة فرنسية تستخدم في مصر ضد المدنيين، قائلا إنها تستخدم فقط في أغراض عسكرية. وقال أيضا إنه لم يتم إجراء محادثات بشأن عقود عسكرية جديدة محتملة خلال اجتماعه مع السيسي عدا صفقة محتملة بشأن 12 طائرة مقاتلة.

ويشار إلى أن ماكرون كان قد صرح في 2017 إنه لن "يلقي محاضرة" على السيسي في مجال حقوق الإنسان. بيد أن الرئيس الفرنسي ماكرون ضغوطا من منظمات غير حكومية ليتخذ موقفا أكثر حزما. وفي هذا الخصوص قال ماكرون إنه سيكون أكثر صراحة خلال زيارته الحالية لمصر التي تستمر ثلاثة أيام.

أ.ح/ع.ش (رويترز، أ ف ب)

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