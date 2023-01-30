ماكرون لا يستبعد تزويد أوكرانيا بمقاتلات لكن وفق "معايير"

في أعقاب محادثات أجراها في لاهاي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، قال الرئيس الفرنسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الاثنين (30 يناير/كانون الثاني 2023) ردّاً على سؤال بشأن إمكان تزويد كييف بطائرات مقاتلة "لا شيء مستبعداً من حيث المبدأ".

لكنّ الرئيس الفرنسي شدّد على أن هناك "معايير" لاتّخاذ أيّ قرار بهذا الشأن هي أن يكون هناك "طلب" بهذا المعنى قد "صاغته" أوكرانيا ، وألا يكون هذا الأمر "تصعيدياً" وأن "لا يطال الأراضي الروسية، بل أن يساعد جهود مقاومة" الغزو، وأن "لا يضعف قدرة الجيش الفرنسي".

وأوضح ماكرون أنّه "في ضوء هذه المعايير الثلاثة، سنواصل، على أساس كلّ حالة على حدة، النظر" في شحنات الأعتدة العسكرية إلى كييف، مشيراً إلى أنّ هذه المعايير تنطبق أيضاً على مسألة تزويد أوكرانيا بدبّابات لوكلير الفرنسية. وأكد الرئيس الفرنسي أنّ الأوكرانيين "لا يطلبون ذلك اليوم".

ولفت ماكرون إلى أنّ بلاده ستدرس الطلبات الرسمية التي تتلقّاها من أوكرانيا وليس ما يتمّ تداوله في الإعلام، مشيراً إلى أنّ وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف سيزور باريس الثلاثاء لإجراء محادثات مع نظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو.

من جهته، شدّد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته على أنّه "لا محظورات، لكنّها ستكون خطوة كبيرة" إذا تمّ تسليم كييف طائرات مقاتلة. وأكّد روته أنّ هولندا، على غرار فرنسا، لم تتلقّ بعد أيّ طلب رسمي من أوكرانيا بهذا المعنى، مشيراً إلى أنّه يوافق على المعايير التي طرحها نظيره الفرنسي.

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس (الصورة) رفض الدخول في سجال حول تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة.

وزير الدفاع الألماني: شولتس قال كل شيء!

من ناحيته رفض وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الانخراط في النقاش الدائر حول توريد طائرات مقاتلة لأوكرانيا. وخلال زيارة لقيادة عمليات الجيش في منطقة شفيلوفزيه القريبة من مدينة بوتسدام شرقي ألمانيا، قال بيستوريوس اليوم إن الأفكار المثارة حول ما إذا كان يتعين على الجيش أن يسلم أوكرانيا طائرات هي "أسئلة افتراضية" لن يرد عليها.

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "وبالمناسبة فإن المستشار قال كل شيء ينبغي قوله في هذا الشأن حسب ما أعلم".

وكان المستشار شولتس انتقد النقاش المستمر حول احتمال توريد مقاتلات إلى أوكرانيا ووصفه بأنه "منافسة في المزايدة".

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)