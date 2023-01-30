 ماكرون لا يستبعد تزويد أوكرانيا بمقاتلات لكن وفق "معايير" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ماكرون لا يستبعد تزويد أوكرانيا بمقاتلات لكن وفق "معايير"

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة "ليس أمراً مستبعدا"، لكنّه شدّد على أن هناك "معايير" لاتّخاذ أيّ قرار بهذا الشأن، محذّراً في الوقت نفسه من خطر تصعيد النزاع.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الهولندي مارك روته (لاهاي 30/1/2023)

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الهولندي مارك روته

في أعقاب محادثات أجراها في لاهاي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، قال الرئيس الفرنسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الاثنين (30 يناير/كانون الثاني 2023) ردّاً على سؤال بشأن إمكان  تزويد كييف بطائرات مقاتلة  "لا شيء مستبعداً من حيث المبدأ".

مختارات

لكنّ الرئيس الفرنسي شدّد على أن هناك "معايير" لاتّخاذ أيّ قرار بهذا الشأن هي أن يكون هناك "طلب" بهذا المعنى قد "صاغته"  أوكرانيا ، وألا يكون هذا الأمر "تصعيدياً" وأن "لا يطال الأراضي الروسية، بل أن يساعد جهود مقاومة" الغزو، وأن "لا يضعف قدرة الجيش الفرنسي".

وأوضح ماكرون أنّه "في ضوء هذه المعايير الثلاثة، سنواصل، على أساس كلّ حالة على حدة، النظر" في شحنات الأعتدة العسكرية إلى كييف، مشيراً إلى أنّ هذه المعايير تنطبق أيضاً على مسألة تزويد أوكرانيا بدبّابات لوكلير الفرنسية. وأكد الرئيس الفرنسي أنّ الأوكرانيين "لا يطلبون ذلك اليوم".

ولفت  ماكرون إلى أنّ بلاده ستدرس الطلبات الرسمية التي تتلقّاها من أوكرانيا وليس ما يتمّ تداوله في الإعلام، مشيراً إلى أنّ وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف سيزور باريس الثلاثاء لإجراء محادثات مع نظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو.

من جهته، شدّد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته على أنّه "لا محظورات، لكنّها ستكون خطوة كبيرة" إذا تمّ تسليم كييف طائرات مقاتلة. وأكّد روته أنّ هولندا، على غرار فرنسا، لم تتلقّ بعد أيّ طلب رسمي من أوكرانيا بهذا المعنى، مشيراً إلى أنّه يوافق على المعايير التي طرحها نظيره الفرنسي.

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس (الصورة) رفض الدخول في سجال حول تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة.

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس (الصورة) رفض الدخول في سجال حول تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة.

وزير الدفاع الألماني: شولتس قال كل شيء!

من ناحيته رفض وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الانخراط في النقاش الدائر حول توريد طائرات مقاتلة لأوكرانيا. وخلال زيارة لقيادة عمليات الجيش في منطقة شفيلوفزيه القريبة من مدينة بوتسدام شرقي ألمانيا، قال بيستوريوس اليوم إن الأفكار المثارة حول ما إذا كان يتعين على الجيش أن يسلم أوكرانيا طائرات هي "أسئلة افتراضية" لن يرد عليها.

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار  أولاف شولتس  الاشتراكي الديمقراطي: "وبالمناسبة فإن المستشار قال كل شيء ينبغي قوله في هذا الشأن حسب ما أعلم".

وكان المستشار شولتس انتقد النقاش المستمر حول احتمال توريد مقاتلات إلى أوكرانيا ووصفه بأنه "منافسة في المزايدة".

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

  • Deutschland Grafenwöhr | Übung Bradley Schützenpanzer

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    الولايات المتحدة أكبر داعم

    قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.

  • Panzerabwehrwaffe RGW 90 Matador

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بريطانيا

    احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

  • Deutschland hat Ukraine Mehrfachraketenwerfer geliefert

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    ألمانيا

    قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

  • Abschuss-Manöver Patriot-Raketenabwehr

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية

    كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

  • Ukraine I Beschuss in der Nähe des Bahnhofs in Lyman

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بولندا

    قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

  • Ukraine Krieg l Ukrainische Artillerie, Haubitze M-777 nahe Kherson

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    كندا

    وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

  • Mistral Luftabwehrrakete

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    النرويج

    حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

  • CAESAR mit Artilleriesystem ausgestatteter Lastwagen

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    فرنسا

    احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائيةDW : مطالبات بتسليم مقاتلات لأوكرانيا...مواجهة "مباشرة"؟

مواضيع ذات صلة

29.01.2023, Chile, Santiago De Chile: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt im Amtssitz des Präsidenten eine Pressekonferenz. Chile ist die zweite Station der Lateinamerika-Reise des Bundeskanzlers. Ziel der Reise ist es, die Zusammenarbeit mit Lateinamerika im Wettbewerb mit Russland und China zu stärken. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

شولتس ينتقد الجدل "والمزايدات" حول تسليم مقاتلات لأوكرانيا 30.01.2023

انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس الجدل الدائر حول تسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، مؤكدا ضرورة إجراء نقاش جاد وليس "مزايدات (...) قد تكون نابعة على الأرجح من دوافع سياسية محلية في الأساس بدلا من دعم أوكرانيا".

Ein Kampfpanzer der Bundeswehr vom Typ Leopard 2A6, fährt bei der Informationslehrübung Landoperationen 2019 durch ein Wasserbecken.

تقارير إعلامية: ألمانيا توافق على تسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا 24.01.2023

قالت مصادر متطابقة إن المستشار الألماني أولاف شولتس قرر إرسال دبابات (ليوبارد 2) إلى أوكرانيا والسماح لدول أخرى مثل بولندا بالقيام بذلك، بينما قد تقدم الولايات المتحدة دبابات أبرامز. وحزب البديل الشعبوي يرفض القرار.

Emmanuel Macron (l), Präsident von Frankreich, und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), nehmen an einem bilateralen Treffen während eines EU-Gipfels teil. Bei den Beratungen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten geht es vor allem um die Energiekrise, die Wirtschaftsentwicklung und die weitere Unterstützung der Ukraine. +++ dpa-Bildfunk +++

شولتس يشيد بالصداقة الألمانية الفرنسية.. فهل تعود المياه إلى مجاريها؟ 21.01.2023

في الذكرى الـ60 لتوقيع المعاهدة التي أسست للمصالحة والصداقة بين الجارتين العدوتين آنذاك ألمانيا وفرنسا، أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس بالصداقة مع باريس، مؤكدا والرئيس ماكرون على أن ضرورة أن تصبح أوروبا "أكثر سيادة".