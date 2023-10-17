ماكرون: كل أوروبا "معرضة" لخطر عودة "الإرهاب الإسلامي"

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء (17 تشرين الأول/أكتوبر 2023) أن "جميع الدول الأوروبية معرضة للخطر" في مواجهة عودة "الإرهاب الإسلامي" وذلك غداة اعتداء أوقع قتيلين في بروكسل وبعد أيام على اعتداء أراس في فرنسا الذي لم ير فيه ايمانويل ماكرون "خللاً" في عمل أجهزة الأمن الفرنسية.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي في تيرانا: "جميع الدول الأوروبية معرضة للخطر. وهناك بالفعل عودة لهذا الإرهاب الإسلامي ونحن جميعاً عرضة (له). هذا ما يتماشى مع الديموقراطيات ودول القانون حيث يكون هناك أفراد يمكنهم في أي لحظة أن يقرروا ارتكاب الأسوأ". وأضاف بشأن اعتداء أراس (شمال فرنسا) انه لم ير في ذلك "خللاً" في اداء أجهزة الأمن ووزارة الداخلية الفرنسية.
وفي نفس السياق، أعرب الرئيس الفرنسي عن "تضامنه" مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إثر مقتل سويديَّيين في بروكسل مساء الإثنين في "هجوم إرهابي إسلامي" جديد "خضّ" أوروبا. وقال في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً): "لقد تحدّثت للتوّ مع رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو للتعبير له عن تضامن الفرنسيين في هذه اللحظة الرهيبة التي تمرّ بها بروكسل".
وأضاف "نحن نفكّر في ضحايا هذا الاعتداء الجبان، وكذلك في أصدقائنا البلجيكيين والسويديّين الذين نتشارك وإيّاهم الصدمة".
وقال ماكرون في تصريح خلال زيارة إلى تيرانا إنّه "قبل بضع دقائق تعرّضت بروكسل لهجوم إرهابي إسلامي جديد يبدو أنّه سلب أوروبيين آخرين، هما سويديان، حياتهما". وأضاف أنّ "قارّتنا الأوروبية تعرّضت لخضّة". وأدلى الرئيس الفرنسي بتصريحه هذا في مستهلّ مأدبة عشاء رسمية أقامها على شرفه رئيس الوزراء الألباني إيدي راما.
كما ذكّر الرئيس الفرنسي في خطابه بمقتل المدرّس الفرنسي دومينيك برنار الجمعة طعناً على يد شاب متطرّف في مدرسة إعدادية في أراس في شمال فرنسا. وأضاف ماكرون "لقد تعرّضت فرنسا مرّة أخرى لهجوم إرهابي في نهاية الأسبوع الماضي طال بشكل خاص مدرّساً للغة الفرنسية".
وأردف "لقد سعت الهمجية إلى الضرب مرة أخرى من خلال مهاجمة أولئك الذين ينقلون ويعلّمون هذه اللغة التي نشرت التنوير والقيم والآمال على مدى قرون".
وأدّى هجوم أراس الذي نفّذه شاب يبلغ 20 عاماً ولد في روسيا ومتّهم بالتطرّف الإسلامي وأسفر عن جرح ثلاثة أشخاص أيضاً، إلى إحياء المخاوف في البلاد خصوصاً بين المعلّمين.
خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)
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