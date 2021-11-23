 ماكرون في الخليج ـ باريس تقدم نفسها ″كقوة توازن″ وبائع بديل للأسلحة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ماكرون في الخليج ـ باريس تقدم نفسها "كقوة توازن" وبائع بديل للأسلحة

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولة خليجية بين الإمارات وقطر والسعودية سيتم خلالها توقيع اتفاقيات لبيع طائرات الرافال المقاتلة لأبوظبي، في الوقت الذي يحاول فيه ماكرون تقديم بلاده كقوة توازن في المنطقة.

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في لقاء سابق مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون (ارشيف ـ 8/11/2017)

يتوقع أن تشتري أبوظبي نحو 60 طائرة رافال مقاتلة، والتي ستحل مكان 60 طائرة "ميراج 2000"

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولة خليجية الجمعة (الثالث من ديسمبر/كانون أول 2021) حيث تسعى فرنسا إلى طرح نفسها كـ "قوة توازن" في مواجهة أزمات الشرق الأوسط والحصول على عقود جديدة خاصة طائرات رافال في الإمارات.

مختارات

شهدت الزيارة التي يقوم بها الرئيس ماكرون إلى الدوحة، التوقيع على عدد من العقود قدرت قيمتها بنحو 12 مليار يورو، ضمت طائرات رافال وطائرات إيرباص. وأزمة الخليج حاضرة في المؤتمر الصحفي المشترك.

يتعرض الرئيس ماكرون لضغوط للحد من علاقاته مع التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب اليمينية، حيث قتل الآلاف من الأشخاص منذ 2015. منظمتان حقوقيتان تضيقان الخناق على الحكومة الفرنسية لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات.

وسيلتقي الرئيس الفرنسي مع كل من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جولة سريعة لمدة يومين. ويصل ماكرون الجمعة إلى دبي قبل أن يتوجه إلى قطر مساء الجمعة ومن ثم السبت إلى مدينة جدة في السعودية.

صفقات الرافال

وقال مصدران لرويترز إن أبوظبي قد تشتري نحو 60 طائرة رافال مقاتلة، والتي ستحل مكان 60 طائرة "ميراج 2000" حصلت عليها الدولة الخليجية في نهاية التسعينات. وقد تكون هذه أكبر صفقة لتلك الطائرة التي تصنعها شركة داسو، وتأتي بعد صفقات مع اليونان ومصر وكرواتيا هذا العام.

وسيعد الاتفاق إشارة على عدم صبر الإمارات مع تردد الكونغرس الأمريكي في إقرار اتفاق مقاتلات إف-35 وسط قلق بشأن علاقات الدولة الخليجية العربية مع الصين، بما في ذلك انتشار تكنولوجيا الجيل الخامس لشركة هواوي الصينية في الدولة الخليجية العربية.

وأقام الرئيس الفرنسي علاقة جيدة مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتتدفق الاستثمارات بين البلدين. ولباريس قاعدة عسكرية دائمة في عاصمة الإمارات.

مشاهدة الفيديو 02:01

كيف ولماذا تنازلت مصر عن مقاتلتها في صفقة الرافال الفرنسية لصالح اليونان في المواجهة مع تركيا؟

وأكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش في وقت سابق أنه في مواجهة الأزمات الإقليمية فإن "البلدان مثل فرنسا لديها دور للقيام به"، موضحاً "مواقفنا متقاربة جداً" حول القضايا الاستراتيجية، وعليه فإنه سيتم "توقيع العديد من العقود" الجمعة في دبي دون الكشف عن مضمونها.

وتأتي الإمارات في المرتبة الخامسة من بين الزبائن الأكثر أهمية للصناعات الدفاعية الفرنسية في الفترة بين 2011-2020، مع طلبات شراء بلغت قيمتها 4.7 مليارات يورو، بحسب تقرير تم تقديمه للبرلمان حول صادرات الأسلحة الفرنسية.

وكانت قطر اشترت 36 طائرة مقاتلة رافال بينما قامت مصر بشراء 24 طائرة في عام 2015 و30 طائرة في عام 2021.

 ويرافق ماكرون وفد كبير من الوزراء ورجال الأعمال ومسؤولي شركات "إيرباص" و"ثاليس" و"اير ليكيد" و"اي دي أف".

فرنسا تبحث عن مكان في الخليج

يتوجه ماكرون بعد الإمارات إلى قطر للقاء الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل أن ينتقل السبت إلى جدة في المملكة العربية السعودية لعقد "لقاء معمق" مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب الإليزيه.

وسيكون ماكرون من أوائل المسؤولين الغربيين الذين يلتقون ولي العهد السعودية منذ الأزمة الدبلوماسية التي أعقبت مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وأكدت الرئاسة الفرنسية أن "المملكة لاعب رئيسي في المنطقة" موضحة "لا يمكننا تخيل أن تكون لدينا سياسة طموحة (في الشرق الأوسط) دون حوار معمق" مع المملكة، الاقتصاد الرئيسي في المنطقة والعضو في مجموعة العشرين.

مشاهدة الفيديو 02:09

قطر تشتري أسلحة بمليارات الدولارات.. فما السبب؟

وسيتم خلال الجولة الخليجية لماكرون بحث القضايا الاستراتيجية الأساسية في المنطقة مثل مكافحة الإرهاب والتطرف وأزمة لبنان والانتخابات في ليبيا والنووي الإيراني وغيرها.

وأكد الإيليزيه أن ماكرون "يواصل التزامه" منذ بدء ولايته الرئاسية في عام 2017، الذي يهدف إلى "المساهمة في استقرار" المنطقة الممتدة من "المتوسط حتى الخليج". 

ويوضح أحد مستشاري الرئيس الفرنسي أن بلاده تقدم نفسها "كقوة توازن من خلال تعزيز الحوار مع وبين مختلف الفاعلين" في المنطقة و"كشريك أساسي وموثوق". ولكن على الرغم من كافة الجهود المبذولة، لم يحصل ماكرون على النتائج المرجوة خاصة في لبنان وليبيا.

تأتي الزيارة في وقت أبدت فيه دول الخليج العربية شكوكاً بشأن تركيز الولايات المتحدة على المنطقة على الرغم من سعيها لشراء المزيد من الأسلحة من حليفها الأمني الرئيسي.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب، رويترز) 

  • Vereinigte Arabische Emirate | Ahmed Mansoor, politischer Aktivist

    في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج

    أحمد منصور- الإمارات

    يوجد العديد من معتقلي الرأي في الإمارات، منهم الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور الذي حُكم عليه عام 2018 بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مليون درهم إماراتي (حوالي 270 ألف دولار أمريكي) بسبب منشورات على مواقع التواصل. قالت منظمات حقوقية إنه يتعرض لانتهاكات خطيرة منها السجن الانفرادي وتدهور وضعه الصحي. عُرف بنشاطه الحقوقي الذي جلب له متاعب كبيرة مع السلطات الإماراتية.

  • Autoren setzen sich für inhaftierten Blogger Badawi ein

    في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج

    رائف بدوي- السعودية

    هو المؤسّس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية، اعتقل عام 2012 بتهمة "إهانة الإسلام" وحُكم عليه بألف جلدة وبالسجن عشر سنوات. وتسبب تنفيذ حكم الجلد عليه علناً في إثارة انتقادات دولية واسعة للسعودية. يسعى البرلمان الكندي لمنح الجنسية له للضغط من أجل إطلاق سراحه. اعتقلت كذلك أخته سمر بدوي نتيجة نشاطها الحقوقي، ولا تزال في السجن منذ 2018 رفقة مجموعة من معتقلي الرأي.

  • Salman al-Ouda

    في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج

    سلمان العودة- السعودية

    الداعية الشهير اعتقلته السلطات السعودية عام 2017 في أعقاب الأزمة مع قطر، جاء اعتقاله بعد تدوينة دعا فيها الله إلى "التأليف بين قلوب ولاة الأمور لما فيه خير الشعوب". واتهمته السلطات بالانتماء إلى جماعة محظورة لكن لم تصدر حكما في قضيته. يعاني متاعب صحية كبيرة في السجن وتقول مواقع معارضة إن اعتقاله أتى بعدما رفض كتابة تغريدات تقف إلى جانب السلطة في ملف الأزمة مع قطر.

  • #FreedomofSpeech Abdulhadi al-Khawaja, Bahrain

    في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج

    الخواجة وعلي سلمان - البحرين

    لا تختلف البحرين في قضبتها الحديدية عن جارتها السعودية، يوجد عدد من معتقلي رأي لديها منهم عبد الهادي الخواجة، مؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان، والذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة منذ الحكم عليه منذ عام 2011 بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية في سياق الربيع العربي. كما يقضي الأمين العام لحزب الوفاق، الشيخ علي سلمان عقوبة مشابهة.

  • Arabische Gastarbeiter in den Golfstaaten | Katar

    في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج

    العمالة الأجنبية في قطر

    اعتقل الناشط الكيني مالكولم بيدالي شهر مايو/أيار 2021، وهو حارس أمن ومدون اشتهر بالكتابة عن أوضاع العمال الأجانب في قطر. طالبت العفو الدولية بالإفراج عنه، لكن السلطات وجهت له تهمة تلقي أموال أجنبية بغرض نشر معلومات مضللة، قبل أن تفرج عنه لاحقا. ولم ترد تقارير من المنظمات الحقوقية الدولية عن وجود معتقلين قطريين حاليين في السجون لكن هناك انتقادات كبيرة لقطر في ملف العمالة الأجنبية.

  • Kuwait Demonstration für Einbürgerung

    في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج

    معتقلو "البدون" ـ الكويت

    أكبر معركة حقوقية في الكويت هي معركة البدون "عديمي الجنسية". أدى نشطاء الضريبة غاليا بسبب احتجاجات سلمية. أدين ثلاثة منهم عام 2020 بالسجن بين المؤبد و10 سنوات. اعتبرت منظمة العفو الدولية الأحكام بحقهم دليلا آخر على رفض السلطات الاعتراف بحقوقهم وإلغاء التمييز المجحف بحقهم.

  • Treffen des Golf-Kooperationsrates (GCC)

    في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج

    اعتقالات مضادة

    لا تعتقل الدول الخليجية مواطنيها فقط، بل حتى الحاملين لجنسيات جيرانها، سبق لعمان أن حكمت بالسجن على مواطنين إماراتيين ضمن ستة متهمين بـ"المساس بسلامة أراضي البلاد"، قبل أن تفرج عنهم عام 2021 في سياق صفقة تبادلية مع الإمارات التي أفرجت بدورها عن العماني عبد الله الشامسي وهو طالب أدين بتهمة التخابر مع قطر عام 2017 وذلك في سياق توتر عماني إماراتي صامت.


مواضيع ذات صلة

UNIVERSAL CITY, CA - SEPTEMBER 12: In this handout photo provided by Hand in Hand, Justin Bieber attends Hand in Hand: A Benefit for Hurricane Relief at Universal Studios AMC on September 12, 2017 in Universal City, California. (Photo by Kevin Mazur/Hand in Hand/Getty Images)

شبح خاشقجي يلقي بظلاله على حفل جاستن بيبر في السعودية 23.11.2021

هل يلغي النجم العالمي جاستن بيبر حفله الغنائي في السعودية، بعدما طالبت خطيبة جمال خاشقجي بذلك؟ إذ يبدو وكأن شبح الصحافي المغتال سيلاحق كل المبادرات السعودية، بما فيها تلك التي تسعى لجعل المملكة أكثر انفتاحا على العالم.

Eroeffnungsfeier im Al Bayt Stadion. GES/ Fussball/ FIFA Arab Cup 2021, Katar: Katar- Bahrain, 30.11.2021 Football / Soccer: FIFA Arab Cup 2021, Qatar: Al Bayt Stadium: Qatar vs Bahrain, Al-Chaur, November 30, 2021

افتتاح كأس العرب في قطر.. رسائل عديدة "من دوحة العرب" 01.12.2021

بعد طول غياب وبأهمية جديدة، عادت كأس العرب في دورتها العاشرة. بطولة تقام في قطر وتعتبر "بروفة" لمونديال 2022. رسائل عديدة أرسلتها الدوحة في حفل مبهر، بحضور رؤساء دول ومسؤولين، ولأول مرة عشرات العلماء العرب المغتربين.

In this Wednesday, Nov. 27, 2019, photo released by Ministry of Presidential Affairs, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, left, attends a ceremony with Abu Dhabi Crown Prince Mohammed bin Zayed Al Nahyan at Qasr Al Watan in Abu Dhabi, United Arab Emirates. Saudi crown prince is in the United Arab Emirates for talks that are expected to focus on the war in Yemen and tensions with Iran. (Mohamed Al Hammadi/Ministry of Presidential Affairs via AP)

في مرمى "النيران الصديقة".. ماذا يجري بين السعودية والإمارات؟ 17.11.2021

قرارات سعودية متعددة ذات طابع اقتصادي يعزوها البعض إلى محاولات ولي العهد تنويع مصادر الدخل لبلاده. بيد أن هذه القرارات تصيب الحليف الإماراتي بأضرار بالغة يتوقع أن تزداد في الفترة المقبلة. فماذا يجري بين الدولتين؟