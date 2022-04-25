 ماكرون في الجزائر: هل ينجح في رأب الصدع؟ | مسائية DW | DW | 25.08.2022

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مسائية DW

ماكرون في الجزائر: هل ينجح في رأب الصدع؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجري زيارة للجزائر تستغرق ثلاثة أيام، فما أهداف هذه الزيارة وهل ستنجح في رأب الصدع وإعادة الدفء للعلاقات الثنائية بين البلدين؟

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