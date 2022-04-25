ماكرون في الجزائر: هل ينجح في رأب الصدع؟

إعادة إحياء العلاقات .. ماكرون يزور الجزائر الأسبوع المقبل

رغم استقلال الجزائر عن فرنسا منذ 60 عاما، مازالت ذكريات الاستعمار تخيّم على علاقات البلدين. وبعد شهور من التوتر استدعت خلالها الجزائر سفيرها من باريس، يبدأ ماكرون زيارة للجزائر من شأنها "تعميق العلاقات مستقبلا".