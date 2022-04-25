ماكرون في الجزائر: هل ينجح في رأب الصدع؟

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجري زيارة للجزائر تستغرق ثلاثة أيام، فما أهداف هذه الزيارة وهل ستنجح في رأب الصدع وإعادة الدفء للعلاقات الثنائية بين البلدين؟
رغم استقلال الجزائر عن فرنسا منذ 60 عاما، مازالت ذكريات الاستعمار تخيّم على علاقات البلدين. وبعد شهور من التوتر استدعت خلالها الجزائر سفيرها من باريس، يبدأ ماكرون زيارة للجزائر من شأنها "تعميق العلاقات مستقبلا".
بعد أزمة حادة في العلاقات، وفي ظل متغيرات إقليمية ودولية كبيرة، توجد دوافع وحوافز متبادلة بين فرنسا والجزائر للتقارب. بيد أن الطريق لتحقيق ذلك لا يبدو مفروشا بالحرير بسبب قضايا الماضي الشائكة وملفات الحاضر الصعبة.
دعا قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا الى "ضبط النفس" حول محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، الأكبر في أوروبا والتي يحتلها الجيش الروسي. بينما حذر كليتشكو من كارثة تفوق فوكوشيما وتشرنوبل عدة مرات.
اعتبر الاتحاد الأوروبي رد إيران على مقترحه بشأن الاتفاق النووي معقولاً، فيما انتقدت طهران "تسويف" واشنطن و"صمت" بروكسل في الرد على مقترحات إحياء الاتفاق النووي، بعد مرور زهاء أسبوع عليه.
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