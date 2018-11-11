ماكرون: على أوروبا إقامة دفاع مستقل بدلا من شراء أسلحة أميركية

أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المقابلة التي اجراها باللغة الانكليزية بحسب مقاطع منها "لا أريد رؤية الدول الأوروبية ترفع من ميزانيات الدفاع لشراء أسلحة أميركية أو أخرى أو معدات من إنتاج صناعتكم" مضيفا أنه "اذا زدنا ميزانيتنا، فالغرض بناء استقلاليتنا".
وأبدى ماكرون حفاوة السبت عند استقباله دونالد ترامب في قصر الإيليزيه غداة تغريدة حادة النبرة من الرئيس الاميركي حمل فيها على دعوة ماكرون إلى إقامة "جيش أوروبي حقيقي".
وأكد الرئيس الفرنسي في المقابلة أنه يشاطر نظيره الأميركي الرغبة في "تقاسم أفضل للعبء" المالي للحلف الاطلسي بين الأوروبيين والأميركيين.
وأوضح ماكرون "أنا موافق على ذلك وبهدف تقاسم أفضل للعبء نحتاج جميعا للمزيد من أوروبا".
ويحث ترامب بانتظام الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف الاطلسي على رفع نفقاتها العسكرية، معتبرا أن واشنطن تدفع قسما كبيرا من ميزانية الحلف.
وكتب ترامب في تغريدة مساء الجمعة "الرئيس ماكرون اقترح أن تقيم أوروبا جيشها الخاص لحمايتها من الولايات المتحدة والصين وروسيا (..) هذا مهين للغاية لكن لعله يتعين على أوروبا أولا ان تدفع نصيبها للحلف الاطلسي الذي تموله الولايات المتحدة بشكل كبير".
وردا على سؤال قال ماكرون "ليس علي أن أعلق على هذه التغريدة (..) أفضل دائما المباحثات المباشرة أو الرد على أسئلة بدلا من ممارسة الدبلوماسية عبر التغريدات".
ويعتقد ماكرون وكذلك المستشارة الالمانية انغيلا ميركل أن على أوروبا تطوير استقلاليتها الدفاعية في مواجهة انسحاب واشنطن المتزايد. لكن هذا الموقف ليس موضع إجماع في أوروبا.
فقد قررت بلجيكا مؤخرا شراء طائرات قتالية اف-35 أميركية بدلا من طائرات أوروبية في خطوة اعتبر الرئيس الفرنسي أنها "تسير استراتيجيا عكس مصالح" أوروبا.
في الأثناء، رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمقترح ماكرون الداعي إلى إنشاء جيش أوروبي. ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوتين قوله في تصريحات لمحطة (آر تي فرانس) اليوم الأحد إن هذه الفكرة ليست جديدة " لكن الرئيس الفرنسي أعاد إحياءها". وأعرب بوتين عن اعتقاده بأن أوروبا تمثل اتحادا اقتصاديا قويا واتحادا نقديا قويا، وأضاف أنه لهذا السبب فإن من المنطقي أن ترغب أوروبا في أن تكون مستقلة وذات سيادة في الأمن والدفاع.
م.أ.م/ي. ب ( أ ف ب)
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