 ماكرون: على أوروبا إقامة دفاع مستقل بدلا من شراء أسلحة أميركية | أخبار | DW | 11.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ماكرون: على أوروبا إقامة دفاع مستقل بدلا من شراء أسلحة أميركية

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مقابلة مع قناة "سي ان ان" الأميركية إن على أوروبا ان "تبني استقلالية" دفاعها بدلا من شراء الاسلحة من الولايات المتحدة.

100 Jahre Ende Erster Weltkrieg Gedenkfeier Paris Macron (Reuters/B. Tessier)

أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المقابلة التي اجراها باللغة الانكليزية بحسب مقاطع منها "لا أريد رؤية الدول الأوروبية ترفع من ميزانيات الدفاع لشراء أسلحة أميركية أو أخرى أو معدات من إنتاج صناعتكم" مضيفا أنه "اذا زدنا ميزانيتنا، فالغرض بناء استقلاليتنا".

وأبدى ماكرون حفاوة السبت عند استقباله دونالد ترامب في قصر الإيليزيه غداة تغريدة حادة النبرة من الرئيس الاميركي حمل فيها على دعوة ماكرون إلى إقامة "جيش أوروبي حقيقي".

وأكد الرئيس الفرنسي في المقابلة أنه يشاطر نظيره الأميركي الرغبة في "تقاسم أفضل للعبء" المالي للحلف الاطلسي بين الأوروبيين والأميركيين.

وأوضح ماكرون "أنا موافق على ذلك وبهدف تقاسم أفضل للعبء نحتاج جميعا للمزيد من أوروبا".

مختارات

في استعراض مؤثر للوحدة، احتفلت المستشارة ميركل مع الرئيس الفرنسي ماكرون بالذكرى المئة لتوقيع اتفاق هدنة أنهى الحرب العالمية الأولى، التي راح ضحيتها أكثر من عشرة ملايين جندي منهم ثلاثة ملايين جندي فرنسي وألماني. (10.11.2018)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّ بلاده تريد "أوروبا قوية" ومستعدة لمساعدة حليفتها، لكن على أوروبا أن تكون عادلة فيما يتعلق بتقاسم عبء الدفاع. تصريحات ترامب صدرت بعد أن رحب به نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس. (10.11.2018)

ويحث ترامب بانتظام الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف الاطلسي على رفع نفقاتها العسكرية، معتبرا أن واشنطن تدفع قسما كبيرا من ميزانية الحلف.

وكتب ترامب في تغريدة مساء الجمعة "الرئيس ماكرون اقترح أن تقيم أوروبا جيشها الخاص لحمايتها من الولايات المتحدة والصين وروسيا (..) هذا مهين للغاية لكن لعله يتعين على أوروبا أولا ان تدفع نصيبها للحلف الاطلسي الذي تموله الولايات المتحدة بشكل كبير".

وردا على سؤال قال ماكرون "ليس علي أن أعلق على هذه التغريدة (..) أفضل دائما المباحثات المباشرة أو الرد على أسئلة بدلا من ممارسة الدبلوماسية عبر التغريدات".

ويعتقد ماكرون وكذلك المستشارة الالمانية انغيلا ميركل أن على أوروبا تطوير استقلاليتها الدفاعية في مواجهة انسحاب واشنطن المتزايد. لكن هذا الموقف ليس موضع إجماع في أوروبا.

فقد قررت بلجيكا مؤخرا شراء طائرات قتالية اف-35 أميركية بدلا من طائرات أوروبية في خطوة اعتبر الرئيس الفرنسي أنها "تسير استراتيجيا عكس مصالح" أوروبا.     

في الأثناء، رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمقترح ماكرون الداعي إلى إنشاء جيش أوروبي. ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوتين قوله في تصريحات لمحطة (آر تي فرانس) اليوم الأحد إن هذه الفكرة ليست جديدة " لكن الرئيس الفرنسي أعاد إحياءها". وأعرب بوتين عن اعتقاده بأن أوروبا تمثل اتحادا اقتصاديا قويا واتحادا نقديا قويا، وأضاف أنه لهذا السبب فإن من المنطقي أن ترغب أوروبا في أن تكون مستقلة وذات سيادة في الأمن والدفاع.

م.أ.م/ي. ب ( أ ف ب)

  • Paris Angela Merkel & Emmanuel Macron (Reuters/S. Mahe)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    زار إيمانويل ماكرون برلين بعد يوم واحد من دخوله قصر الاليزيه، في إشارة إلى قوة العلاقات الألمانية الفرنسية. كما أن اهتمام ماكرون بمخططات إصلاح منطقة اليورو التى توليها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اهتماما كبيرا، أسهم في تعزيز علاقة باريس مع برلين، هذه العلاقة التي تعد الشريان المغذي للوحدة الأوروبية.

  • Mali Macron fordert mehr Einsatz von Deutschland und Europa (Reuters/C. Petit Tesson)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    قرار ماكرون المفاجئ بخفض ميزانية الانفاق العسكري بمقدار 850 مليون يورو، كان وراء استقالة قائد الاركان بيير دي فيلييه من منصبه الذي كان يشغله منذ ثلاث سنوات. وقد أدى ذلك الخفض إلى خلاف حاد بين الرجلين انتهى باستقالة دي فيلييه.

  • Frankreich Paris Amtseinführung Emmanuel Macron (Reuters/C. Hartmann)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    لاقى قرار منح بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي، لقب السيدة الأولى معارضة شديدة من الحكومة. لأن منحها اللقب يعني تخصيص ميزانية لها وتعيين موظفين خاصين لها.

  • Frankreich Emmanuel Macron spricht während eines Sonderkongresses - Versailles (picture alliance/dpa/abaca/C. Liewig)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    إعلان ماكرون رغبته في خفض عدد أعضاء البرلمان بمقدار الثلث، وقرار الحكومة بخفض مساعدات السكن، أظهرت ملامح سياسته التقشفية. ما أدى إلى تراجع شعبيته بعد أربعة أشهر فقط من توليه منصبه.

  • Belgien internationale Presseschau zur Frankreich Wahl (Getty Images/AFP/E. Dunand)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    حملة توقيع من قبل 23 وسيلة إعلامية فرنسية ضد "ممارسات حكومية" أثارت قلقها، أدت إلى التساؤل حول حرية الصحافة في ظل حكومة ماكرون.

  • Japan französische Präsidentschaftswahl in Tokio (Getty Images/AFP/K. Nogi)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    بعد فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية تحت شعار "معا من أجل فرنسا" قبل أربعة أشهر، أظهرت إستطلاعات الرأي الأخيرة تراجع شعبية الرئيس الفرنسي، وتنشط نقابات العمال لجعل الـ 12 من سبتمبر/أيلول المقبل يوما وطنيا للاحتجاج ضد إصلاح قانون العمل.

  • Frankreich Macron nimmt Friedensgespräche für Libyen auf (Reuters/P. Wojazer)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    نجح ماكرون في بداية رئاسته بجمع بعض أطراف الصراع في ليبيا، حيث استطاع جمع خليفة حفتر، قائد "الجيش الوطني الليبي" مع رئيس حكومة التوافق الوطني فايز السراج واتفاقهما على وقف إطلاق النار، في لقاء كان فيه الرئيس الفرنسي هو المستفيد الأكبر، بطرحه فكرة إنشاء مخيمات للاجئيين على الأراضي الليبية. وهو ما انتقدته منظمات حقوقية.

  • Frankreich Nationalfeiertag in Paris | Trump & Macron (picture-alliance/AP Photo/M. Euler)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    حظي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستقبال عسكري رسمي في باريس، في زيارة كان الهدف منها تعزيز العلاقات بين البلدين. كما أبدى ماكرون تفهمه لقرار ترامب بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، كما يسعى الرئيسان إلى تعزيز تعاون بلديهما في مكافحة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

  • Syrien Präsident Assad - Rede vor Diplomaten in Damaskus (picture-alliance/AP Photo/Syrian Presidency)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    فاجأ ماكرون المتابعين للسياسة الفرنسية تجاه الأزمة السورية، حين صرح في لقاء صحفي بأن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد لم يعد شرطا فرنسيا لإيجاد حل للصراع القائم في سوريا. إعداد: فريدة تشامقجي


مختارات

حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

علق الفرنسيون آمالا كبيرة على أصغر رئيس انتخبوه قبل نحو أربعة أشهر، إلا أن ماكرون ركز اهتمامه على الشأن الخارجي، متبعا سياسة تقشفية على المستوى الداخلي لم ترق للفرنسيين، ما أدى الى تراجع شعبيته. (21.08.2017)  

مواضيع ذات صلة

Frankreich Gedenktag Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa

زعماء العالم يحيون ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى في باريس 11.11.2018

من المقرر أن يحيي حوالي 65 من زعماء العالم الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى باحتفال رسمي يقام عند "قوس النصر" في باريس. وسيحضر هؤلاء الزعماء بعد ذلك منتدى سلام ينظمه ماكرون لمناقشة مسألة الحكومة العالمية.

Paris US-Präsident Trump und Macron

ترامب بلهجة صديقة: "الولايات المتحدة تريد أوروبا قوية" 10.11.2018

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّ بلاده تريد "أوروبا قوية" ومستعدة لمساعدة حليفتها، لكن على أوروبا أن تكون عادلة فيما يتعلق بتقاسم عبء الدفاع. تصريحات ترامب صدرت بعد أن رحب به نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.

Anschlagspläne auf Macron

تقارير إعلامية: اعتقال 6 أشخاص بشبهة التخطيط لهجوم على ماكرون 06.11.2018

ألقت السلطات الفرنسية القبض على ستة أشخاص في إطار تحقيق أولي فيما يشتبه بأنها مؤامرة لشن هجوم على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طبقا لمصدر مطلع. وأفادت مصادر بالشرطة بأن الأشخاص الستة أعضاء في اليمين المتطرف في فرنسا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  