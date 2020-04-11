 ماكدونالدز في الصين يميز عنصرياً ضد السود بسبب كورونا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 15.04.2020

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منوعات

ماكدونالدز في الصين يميز عنصرياً ضد السود بسبب كورونا

نشر فرع من مطاعم ماكدونالدز في مدينة صينية لافتة تحظر دخول ذوي البشرة السمراء "حرصاً على سلامة باقي الزبائن من فيروس كورونا"! وانتشر فيديو عن هذا المنشور ما دفع إدارة المطعم إلى إصدار اعتذار وإغلاق الفرع المعني.

أرشيف: واجهة أحد محلات ماكدونالدز في العاصمة الصينية

وضع فرع ماكدونالدز بمدينة غوانهو جنوب الصين لافتة باللغة الانكليزية تحظر دخول ذوي البشرة السمراء

تحاول إدارة سلسلة مطاعم ماكدونالدز الأمريكية الشهيرة إصلاح خطأ ارتكبه أحد فروعها في الصين.  فقد وضع فرع ماكدونالدز بمدينة غوانهو جنوب الصين لافتة باللغة الانكليزية تحظر دخول ذوي البشرة السمراء، ونصت اللافتة على التالي:

"جرى إشعارنا بحظر دخول السود إلى المطعم. يرجى إعلام الشرطة المحلية لأغراض العزل الصحي. نلتمس تفهمكم لسبب هذا الإزعاج. رقم الشرطة 110 ".

وبانتشار الفيديو سارعت إدارة ماكدونالدز إلى نشر اعتذار جاء فيه "اللافتة لا تمثل قيمنا الشاملة"، وأزالت اللافتة كما أغلقت الفرع المعني.

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وسبق للسود في هذه المدينة الصناعية أن تعرضوا إلى الطرد من بيوتهم من قبل مالكي البيوت كما طردوا من الفنادق بسبب اشاعات مفادها أنهم سبب انتشار فيروس كورنا، رغم تصريحات صدرت هنا وهناك تبرئهم من كونهم قادمين من سفر أو من كونهم على تماس بأيّ مصاب بالفيروس.

وترتبط مخاوف السكان المحليين ومشاعرهم بالعداء للسود، بتحذيرات متكررة صدرت عن السلطات الصينية مفادها أنّ الاصابات بكورونا يجلبها وافدون أجانب إلى البلاد.

إدارة ماكدونالدز أكدت اصرارها على تثقيف العاملين فيها على تقديم أفضل الخدمات إلى كل الزبائن دون تمييز.

يشار إلى أنّ مدينة غوانهو جنوب الصين تضم أكبر جالية من الوافدين من أصول افريقية في الصين، ويتجاوز عددهم 300 ألف نسمة حسب تقديرات عام 2017.

م.م/ع.ش

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