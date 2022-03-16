مافيا صيد الأسماك

باول واتسون هو مؤسس سي شيبيرد أي حارس البحر، وهي منظمة غير حكومية تكافح استغلال الحيوانات البحرية. ويحذر قائلا: "إذا مات البحر سنموت". تحاول المنظمة بانتظام بواسطة سفنها تعقب أساطيل الصيد غير القانونية ومنعها من القيام بعملها. تقف وراء الصيد غير القانوني مجموعات منظمة مثل المافيا: فالعمل في البحر مربح مثل تجارة المخدرات ، خاصة وأن الصيادين القادمين من بورما وتايلاند وكمبوديا يعملون على قوارب قديمة لمدة تصل أحيانا إلى 22 ساعة يوميا - إنها عبودية حديثة للصيادين. فهم محرومون من الحقوق وأجورهم زهيدة جدا. وإذا خالفوا الأوامر فقد يتركهم القبطان في أعالي البحار. يقودنا هذا الوثائقي إلى إسبانيا حيث عاش أنطونيو فيدال، أحد رواد الصيد غير القانوني، حتى وفاته وإلى إندونيسيا، حيث شن وزير الدولة السابق لمصايد الأسماك حربًا على القراصنة، وإلى فرنسا، حيث يعيش باول واتسون حاليًا.