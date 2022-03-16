 مافيا صيد الأسماك | وثائقي | DW | 23.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

وثائقي

مافيا صيد الأسماك

تصطاد أساطيل غير شرعية خمس كمية الأسماك المصطادة في البحر. فضيحة ستكون عواقبها وخيمة على النظام البيئي البحري، فالأنواع مهددة بالانقراض. يقف وراء هذا الصيد غير القانوني غالبًا شركات مافيا الأسماك.

مشاهدة الفيديو 42:30

باول واتسون هو مؤسس سي شيبيرد أي حارس البحر، وهي منظمة غير حكومية تكافح استغلال الحيوانات البحرية. ويحذر قائلا: "إذا مات البحر سنموت". تحاول المنظمة بانتظام بواسطة سفنها تعقب أساطيل الصيد غير القانونية ومنعها من القيام بعملها. تقف وراء الصيد غير القانوني مجموعات منظمة مثل المافيا: فالعمل في البحر مربح مثل تجارة المخدرات ، خاصة وأن الصيادين القادمين من بورما وتايلاند وكمبوديا يعملون على قوارب قديمة لمدة تصل أحيانا إلى 22 ساعة يوميا - إنها عبودية حديثة للصيادين. فهم محرومون من الحقوق وأجورهم زهيدة جدا. وإذا خالفوا الأوامر فقد يتركهم القبطان في أعالي البحار. يقودنا هذا الوثائقي إلى إسبانيا حيث عاش أنطونيو فيدال، أحد رواد الصيد غير القانوني، حتى وفاته وإلى إندونيسيا، حيث شن وزير الدولة السابق لمصايد الأسماك حربًا على القراصنة، وإلى فرنسا، حيث يعيش باول واتسون حاليًا.

المزيد من المركز الإعلامي

Dokus KW 11 Brasilien Kampf um den Regenwald

قلب البرازيل ـ الكفاح لأجل الحفاظ على الغابات المطيرة، الجزء الثاني 16.03.2022

DW Dokumentationen | Die Tazara

سكة الحديد تازارا - بالقطار من تانزانيا إلى زامبيا 13.03.2022

DW Dokumentationen | Motorcycle Woman Pakistan

وثائقي - سيدة الدراجات النارية - شابة باكستانية تتحدى التقاليد 12.03.2022

DW Dokumentationen | Irak

تدمير وطن، الجزء الثاني: تبعات غزو الكويت 11.03.2022

المزيد وثائقي

Dokus KW 11 Unser Trinkwasser - Versiegt die Quelle?

مياه الشرب في خطر - هل شحت الينابيع؟ 21.03.2022

Dokus KW 11 - Lust an der Gefahr

وثائقي - متعة خوض المخاطر ـ رياضات بطعم الموت 19.03.2022

Dokus KW 11 - Irak - Zerstörung eines Landes

العراق - تدمير وطن، الجزء الثالث: ملاحقة الدكتاتور 19.03.2022

Dokus KW 11 - America's Black 1%

السود في عالم الأعمال الأمريكي - قصص نجاح وتمكين ذاتي 16.03.2022

اقرأ أيضا

A picture taken in September 2004 shows fishermen aboard the French trawler Grande Hermine, a French cod-fishing boat, handling a trawl in the Barents Sea. European Union fisheries ministers opened 21 December 2004 annual talks on hard-hitting plans designed to restore what Brussels says are dangerously low levels of fish stocks. The ministers began what looks set to be a lengthy two days of debate on proposals unveiled by the EU's executive commission two weeks ago to ban or drastically reduce fishing of species including cod and anchovies in 2005. Several countries -- including Britain, France, Ireland, Poland, Portugal and Spain -- have come out strongly against the proposals, arguing they would cripple fishing fleets already struggling to cope with years of EU cuts. +++ (C) Getty Images/AFP/M. Mochet

مافيا صيد الأسماك 01.07.2021

تصطاد أساطيل غير شرعية خمس كمية الأسماك المصطادة في البحر. فضيحة ستكون عواقبها وخيمة على النظام البيئي البحري، فالأنواع مهددة بالانقراض. يقف وراء هذا الصيد غير القانوني غالبًا شركات مافيا الأسماك.