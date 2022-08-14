"ماغال طوبى" - ملايين "المريدين" في السنغال يحيون ذكرى مؤسس الجماعة

إحياء ذكرى مؤسس جماعة المريدين

الشيخ أمادو بامبا مباكي ( 1853 ـ 1927 )، مؤسس الطريقة المريدية أو جماعة المريدين، وهو جد الخليفة الحالي، كان بمثابة شوكة في أعين المستعمر الفرنسي فتم نفيه في المرة الأولى إلى الغابون، حيث مكث فيها سبع سنوات، ثم عاد إلى طوبى، وتم نفيه مرة أخرى إلى موريتانيا وبقي بها نحو أربع سنوات قبل أن يعود لطوبى. وتحكى إلى يومنا هذا الكثير من الأساطير حول شخصيته وسيرته.