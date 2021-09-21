ماس ينتقد واشنطن بسبب أزمة الغواصات ويدعو لتعزيز السيادة الأوروبية

بعد تحفظ شديد كانت عليه الحكومة الألمانية بشأن التعليق على التحالف الجديد، انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بوضوح التحالف الأمني الجديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وبريطانيا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال ماس، اليوم الثلاثاء (21 سبتمبر/أيلول 2021)، قبل وقت قصير من خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن في مستهل الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "ما تم تقريره هناك والطريقة التي تم بها اتخاذ هذا القرار مُربك. الأمر ليس مخيبا للتوقعات فقط بالنسبة لفرنسا".

وأضاف "ما نراه هناك جعل الكثير من الأمور أكثر صعوبة. أخشى أن يظل الأمر أكثر صعوبة لفترة طويلة.... أستطيع تفهم غضب أصدقائنا الفرنسيين جيدا".

وتابع وزير خارجية ألمانيا "لم تساورني الشكوك أبداً بأننا لن نواجه مشاكل بعد الآن مع الرئيس الأمريكي الجديد". وأكد "يجب أن نفكر في أوروبا في سبل تعزيز السيادة الأوروبية. يعود الأمر لنا في النهاية للقيام بذلك أم لا".

وأطلق بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تحالفا جديدا الأسبوع الماضي، يهدف على ما يبدو إلى مواجهة تهديد عسكري من الصين في المحيطين الهندي والهادئ.

وبدد الاتفاق صفقة غواصات بمليارات الدولارات بين أستراليا وفرنسا، ما أدى إلى ردود فعل غاضبة في باريس. وسحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السفراء مؤقتا من الولايات المتحدة وأستراليا - وهو إجراء غير معتاد للغاية بين الأصدقاء والحلفاء.

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا، ا.ف.ب)