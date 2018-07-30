 ماس يدافع عن زيارة مرتقبة لأردوغان إلى ألمانيا | أخبار | DW | 30.07.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ماس يدافع عن زيارة مرتقبة لأردوغان إلى ألمانيا

انهالت الانتقادات من بعض أحزاب المعارضة الألمانية على زيارة مرتقبة للرئيس التركي أردوغان لألمانيا حتى قبل أن تبدأ. لكن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس دافع عن الزيارة قائلا: "لا بد من التعامل مع شخص تم انتخابه رئيسا".

Verhältnis Deutschland Türkei (Imago/Depo Photos)

صورة من الأرشيف تجمع بين أردوغان وميركل.

دافع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن الزيارة المتوقعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لألمانيا في مواجهة الانتقادات الموجهة إليها من جانب بعض أحزاب المعارضة. وقال ماس اليوم الاثنين (30 تموز/ يوليو 2018) للصحفيين: "إنني أرى أنه لا بد من التعامل بالطبع مع شخص تم انتخابه رئيسا لبلد، وهذا ما فعلته جمهورية ألمانيا الاتحادية".

وأضاف الوزير الألماني المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي قائلا: "بخلاف ذلك فإنني أعتقد أنه لا بد من التحدث بصفة خاصة بالطبع مع الأشخاص الذين هناك قضايا مفتوحة معهم". وأشار ماس إلى أن الزعماء الألمان بوسعهم مناقشة أية مسائل غير مريحة مع أردوغان، حتى إذا تم استقباله بجميع المراسم العسكرية بصفته ضيفا للدولة.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية الشعبية والواسعة الانتشار قد ذكرت في عددها الصادر أول أمس السبت أن الرئيس التركي يريد مراسم كبيرة خلال زيارته المزمعة للعاصمة الألمانية برلين في شهر أيلول/سبتمبر المقبل. ولكن ليس هناك أي تأكيد رسمي حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

Deutschland Heiko Maas Justizminister (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

الانتقادات للزيارة المرتقبة جاءت في البداية من صفوف حزب الخضر الألماني المعارض وكذلك من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي. وقال السياسي البارز بحزب الخضر الألماني جيم أوزديمير، المنحدر من أصول تركية، لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر أمس الأحد، إن أردوغان ليس "رئيسا عاديا في نظام ديمقراطي"، لذا يجب ألا يتم استقباله على هذا النحو أيضا.

ومن جانبها رفضت أليس فايدل رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب البديل زيارة أردوغان تماما، وقالت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه ليس هناك "أدنى سبب لوجود دعوة بعد الاستخدام الوقح من جانب أردوغان للاعب كرة القدم مسعود أوزيل" حسب تعبيرها. وذلك في إشارة إلى إشادة الرئيس التركي بأوزيل وبأنه تصرف بشكل صحيح بعد إعلانه اعتزال اللعب دوليا في صفوف المنتخب الألماني.

وكتبت الصحيفة الألمانية أيضا استنادا إلى مصادر حكومية في أنقرة وبرلين أن أردوغان يريد أن تجرى له المراسم الخاصة بزيارة رسمية، والتي تتضمن استقبال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير له بمراسم عسكرية وإقامة مأدبة عشاء رسمية على شرفه.

أ.ح/ع.ش (د ب أ، رويترز)

مشاهدة الفيديو 36:13
بث مباشر الآن
36:13 دقيقة

مسائية DW: ولاية جديدة لأردوغان بصلاحيات معززة

مختارات

صحيفة: أردوغان يريد مراسم كبيرة خلال زيارته لبرلين  

بعد اعتزال أوزيل ... ماس يدعو إلى مكافحة كراهية الأجانب

بإعلانه اعتزال اللعب مع المانشافت خلط مسعود أوزيل أوراق الرياضة والسياسة وموضوعات الاندماج والعنصرية والتعايش. وبهذا الصدد أكد وزير الخارجية هايكو ماس أنه "مازال هناك أفراد يتعرضون للعنصرية يوميا بألمانيا". (24.07.2018)  

أردوغان يخطط لعقد قمة رباعية بمشاركة ألمانيا بشأن سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن تركيا تريد تنظيم قمة في اسطنبول في السابع من أيلول/سبتمبر مع فرنسا وألمانيا روسيا من أجل بحث المسائل الإقليمية بما فيها النزاع في سوريا، حسبما نقلت تقارير صحفية تركية. (29.07.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائية DW: ولاية جديدة لأردوغان بصلاحيات معززة  

مواضيع ذات صلة

Russland - Mesut Özil zur WM Vorrudne

ألمانيا قلقة من تبعات محتملة لقضية أوزيل على صورتها في الخارج 30.07.2018

عبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن قلقه من تبعيات الجدل بشأن اعتزال لاعب المانشافت من أصل تركي مسعود أزويل على صورة ألمانيا في الخارج.

Statement von Bundesaußenminister Heiko Maas zu Atomabkommen

بعد اعتزال أوزيل ... ماس يدعو إلى مكافحة كراهية الأجانب 24.07.2018

بإعلانه اعتزال اللعب مع المانشافت خلط مسعود أوزيل أوراق الرياضة والسياسة وموضوعات الاندماج والعنصرية والتعايش. وبهذا الصدد أكد وزير الخارجية هايكو ماس أنه "مازال هناك أفراد يتعرضون للعنصرية يوميا بألمانيا".

Nationalmannschaft Hymne Schweinsteiger Özil

اعتزال أوزيل يتحول لقضية سياسية واتحاد الكرة ينفي تهم العنصرية 23.07.2018

تحول اعتزال لاعب خط الوسط، مسعود أوزيل، إلى قضية سياسية واجتماعية تجاوزت البعد الرياضي. وفيما نفى الاتحاد الألماني اتهامه بالعنصرية، رأى المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أن موضوع أوزيل يظهر وجود جرح عميق في المجتمع.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  