ماس يحذر إيران: تخصيب اليورانيوم يهدد الاتفاق النووي برمته

انتقد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قرار إيران تسريع تخصيب اليورانيوم، قائلاً في مؤتمر صحفي الاثنين (الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) في العاصمة المجرية بودابست: "نرى أن هذا أمر غير مقبول"، وذلك في إشارة إلى ما اعلنته طهران عن خفض التزامتها بموجب الاتفاق النووي.

وأضاف ماس، العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن "إيران تخاطر من خلال ذلك بمستقبل الاتفاق النووي ككل". ورأى الوزير الألماني أن ذلك ينسحب أيضاً على أي خطوة أخرى تقوم طهران من خلالها بوقف العمل بقواعد اتفاق فيينا النووي الذي أبرم عام 2015.

وجاء كلام ماس بعد أن أعلنت إيران في وقت سابق اليوم أنها سرّعت بشكل واضح خلال الشهرين الأخيرين وتيرة إنتاجها لليورانيوم ضعيف التخصيب، وذلك في إطار خفض جديد لالتزاماتها باتفاق فيينا 2015 حول برنامجها النووي.

وقال علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، في تصريحات أثناء زيارته لمنشأة "نطنز"، إن بلاده باتت تنتج خمسة كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب يومياً، أي ما يزيد عن عشرة أضعاف ما كانت تنتجه في بداية أيلول/ سبتمبر. كما أعلن عن تدشين 30 جهاز طرد مركزي جديد، مشيراً إلى أنها من "إنتاج وطني".

وكانت إيران قبلت بموجب اتفاق فيينا في تموز/ يوليو 2015 مع الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين والمملكة المتحدة وألمانيا، بالقيام بخفض كبير لأنشطتها النووية لضمان طابعها السلمي، وذلك في مقابل رفع لقسم من العقوبات الدولية التي تخنق الاقتصاد الإيراني.

وتمارس الولايات المتحدة حاليا ضغوطاً قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تظهر واشنطن "حسن نية".

أ.ح/ ي.أ (د ب أ، أ ف ب)