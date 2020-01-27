ماس يتوجه إلى إسرائيل والأردن في "مهمة صعبة"

يتوجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الأربعاء (العاشر من يونيو/ حزيران 2020) إلى إسرائيل في زيارة هي الأولى لمسؤول أجنبي كبير منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تحاول التخفيف من حدة الرد الأوروبي على مخطط ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، المثير للجدل.

وقد تبدأ إسرائيل بضم مستوطناتها في الضفة الغربية بالإضافة إلى غور الأردن اعتباراً من الأول من تموز/ يوليو المقبل، وهو اليوم ذاته التي تتولى فيه ألمانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي، الذي يعارض خطوة الضم الإسرائيلية، وهي جزء من خطة أمريكية لإحلال السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، ويرى الاتحاد أنها مخالفة للقانون الدولي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كشف من واشنطن أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، عن خطته التي قال إنها ستمهد الطريق لإنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح في نهاية المطاف. لكن السلطة الفلسطينية رفضت هذه الخطة بشدة وقالت إنه لم يتم التشاور معها بخصوصها.

ومن غير المرجح أن يغير المسؤولون الإسرائيليون الموقف الأوروبي المناهض للضم لكنهم يرون أن زيارة ماس تشكل فرصة للتخفيف من حدة الرد الأوروبي. وتعتبر أوروبا أكبر شريك تجاري لإسرائيل، بمبادلات بلغت قيمتها الإجمالية العام الماضي 30 مليار يورو (34 مليار دولار)، وذلك وفقاً لأرقام الاتحاد الأوروبي.

وبحسب رئيس الدائرة الأوروبية في وزارة الخارجية الإسرائيلية آفي نير، فإن هذه الزيارة "هي الأولى منذ تشكيل الحكومة، إنها رمز للعلاقة القوية والمميزة التي تربط إسرائيل وألمانيا، ورمز للصداقة الشخصية بين هايكو ماس وإسرائيل".

وانشغل المسؤولون الإسرائيليون في الأيام الأخيرة بالعمل على كسب الموقف الأوروبي وتليينه فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط الحساسة وخاصة الأراضي الفلسطينية.

وتثير عملية الضم إن نفذت على أرض الواقع التساؤلات حول ما الذي ستفعله الدول الأوروبية، وهل ستفرض عقوبات على إسرائيل أو ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة أم سيكون الأمر مجرد كسب وقت.

مشاهدة الفيديو 27:52 شارك الفلسطينيون في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل..فماذا الآن؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3cYkK الفلسطينيون في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل.. فماذا الآن؟

ويعيش في الضفة الغربية نحو 450 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات أقيمت على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم حوالي 2,7 مليون نسمة.

ويلتقي ماس في زيارته الأولى خارج أوروبا منذ تفشي فيروس كورونا المستجد بنظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع بيني غانتس.

ولن يلتقي ماس المسؤولين الفلسطينيين في مقر السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بسبب ضيق الوقت والتزاماً بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا، وفق وكالة فرانس برس.

كما سيعقد ماس خلال وجوده في العاصمة الأردنية عمان التي سيزورها بعد اختتام زيارته إلى إسرائيل، مؤتمراً عبر الفيديو مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية. وسيلتقي في الأردن بوزير الخارجية أيمن الصفدي الذي كان قد حذر من المخاطر الأمنية لعملية الضم المرتقبة.

ومن المرتقب أن يكون ملف عدوي إسرائيل، إيران وحليفها حزب الله، على جدول أعمال وزير الخارجية الألماني في القدس. وكانت برلين من بين الدول الأوروبية الموقعة على اتفاق تقليص الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات عليها، الذي أُبرم في 2015. وانسحبت واشنطن من الاتفاق في 2018 وجددت فرض العقوبات.

ع.غ/ م.س (د ب أ، آ ف ب)