ماس: نزع السلاح النووي من الاهتمامات الأساسية لألمانيا

يتوجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الأربعاء (السادس من كانون الثاني/يناير) إلى الأردن لحضور مؤتمر مبادرة ستوكهولم حول نزع السلاح النووي.



وقبل الزيارة أعرب ماس عن قلقه إزاء الانتكاسات المتعلقة بنزع السلاح النووي في السنوات الأخيرة، وقال: "أعتبر هذا الاتجاه في غاية الخطورة... نزع السلاح وإيجاد عالم خال من الأسلحة النووية هما من الاهتمامات الأساسية لألمانيا وسيظلان كذلك - لأسباب ليس أقلها أن أمن أوروبا يعتمد عليها".

وإضافة إلى ماس، سيشارك وزيرا خارجية الأردن والسويد فقط حضوراً في المؤتمر، مع انضمام ممثلين عن 13 دولة أخرى عبر تقنية الفيديو.

وتوحد مبادرة ستوكهولم 16 دولة في جهودها للترويج لنزع السلاح النووي. ويحظى هذا الموضوع بأهمية لأن معاهدة "ستارت الجديدة" بين الولايات المتحدة وروسيا للحد من استخدام الأسلحة النووية الاستراتيجية سينتهي سريانها في شباط/فبراير، دون متابعة.

بجانب ذلك، تدخل معاهدة الأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ في 22 كانون ثان/يناير، بالرغم من أن القوى النووية الكبرى وأعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) أبدوا رفضهم لها حتى الآن، بحجة أن المعاهدات الحالية التي تحد من استخدام الأسلحة النووية كافية.

والدول الأعضاء الأخرى التي ستشارك في الاجتماع هي الأرجنتين وإثيوبيا وفنلندا وكندا وكازاخستان وإندونيسيا واليابان ونيوزيلندا وهولندا والنرويج وسويسرا وإسبانيا وكوريا الجنوبية.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)