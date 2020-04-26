 ماس متفائل باتفاق أوروبي حول خطة ميركل - ماكرون رغم رفض الشعبويين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.05.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ماس متفائل باتفاق أوروبي حول خطة ميركل - ماكرون رغم رفض الشعبويين

رغم المقاومة التي يمكن أن تبديها القوى الشعبوية داخل الاتحاد الأوروبي لخطة المستشارة ميركل والرئيس الفرنسي ماكرون لإعادة الإعمار بعد أزمة كورونا، فقد أبدى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تفاؤله بالتوصل لإتفاق أوروبي.

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مؤتمر صحافي ببرلين

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مؤتمر صحافي ببرلين

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن تفاؤله بأن تكون خطة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإعادة إعمار أوروبا بعد انتهاء أزمة كورونا  الأساس للتوصل لاتفاق داخل الاتحاد الأوروبي.

مختارات

في إجراء احترازي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تقرر عقد القمة بين أنغيلا ميركل ورجب طيب إردوغان وإيمانويل ماكرون عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. وتتناول القمة موضوعي سوريا وأزمة الهجرة على الحدود اليونانية التركية. (14.03.2020)

مقارنة بدول أوروبية عديدة، يبقى الألمان راضين عن أداء حكومتهم في مواجهة كورونا، لكن هذه النسبة لم تصل إلى رضا النيوزيلينديين، في حين تلقت السلطات الفرنسية تقييما جد متدني. (02.05.2020)

وقال ماس في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية تم نشرها في موقعها الإلكتروني اليوم الخميس (21 مايو/ أيار 2020) وسيتم نشرها في عددها الصادر غداً الجمعة: "إنني على قناعة تامة بأننا بحاجة لرد أوروبي مشترك على أزمة كورونا". وأضاف: "عرضنا مقترحنا بالطبع بهدف إتاحة حدوث تأييد واسع النطاق من خلاله"، وأكد أن الجميع يمكنهم الاستفادة في النهاية، وقال: "لهذا السبب أنا متفائل للغاية أيضا بأننا سنصل لاتفاق".

يذكر أن ميركل وماكرون عرضا يوم الاثنين الماضي مبدأ مشتركاً لإعادة الإعمار الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء أزمة كورونا. ووفقا لهذا المبدأ، من المقرر استلام 500 مليار يورو من المفوضية الأوروبية كقروض في سوق رأس المال وتوزيعها عن طريق الميزانية الأوروبية كمخصصات.

مشاهدة الفيديو 23:39

مسائية DW: الخطة الألمانية الفرنسية.. طوق نجاة للاتحاد الأوروبي؟

وشدد وزير الخارجية الألماني على ضرورة أن يتم استثمار أموال في المستقبل، أي في إعادة الهيكلة البيئية والرقمية للمجتمع، وقال: "يتعين على الدول وضع خطط ملموسة لكيفية استخدام الأموال من أجل التغلب على الأزمة ولجعل اقتصادها أكثر قدرة على المقاومة. ونحن نعتزم أيضاً ربط الأموال بمعايير تستند إلى سيادة القانون". 

وبحسب صحف ألمانية، فان أكبر معارضة لخطة ميركل-ماكرون، يمكن أن تأتي من القوى الشعبوية المشككة في الوحدة الأوروبية، سواء داخل البلدين أو في النمسا ودول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي. وأشار موقع "شبيغل أونلاين" إلى دول أعضاء مثل النمسا والدنمارك وهولندا، التي لا ترحب بتقديم مساعدات مالية كبيرة لدول جنوب أوروبا التي تعاني متاعب مالية، مثل إسبانيا وإيطاليا.

وبالنسبة لصحيفة "كولنر شتات انتسايغر" فإن أزمة كورونا أظهرت ترحيب القوى الشعبوية في أوروبا بإجراءات الانسحاب إلى مفهوم الدولة القومية، عبر الحدود المغلقة وقطع سلاسل التوريد والتصدير، رغم ما تحدثه من عرقة للاقتصاد.

م.س/ ع.غ ( د ب أ، DW)

  • Deutschland Stuttgart | Daimler-Werk in Untertürkheim (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    تدهور في الأرباح

    أعلنت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات تراجعاً بنسبة 78 بالمئة في الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري ليقتصر ربحها على 617 مليون يورو فقط. وصرح المدير المالي للشركة هارالد فيلهلم أن دايملر تعطي الأولوية الآن لتوفير السيولة النقدية. كما قامت دايملر بشطب جميع توقعاتها للعام الجاري، حيث أنه صار من الصعب التكهن بالطلب العالمي بسبب أزمة كورونا.تدهور في الأرباح

  • Symbolbild Großer Lkw-Kartell-Prozess in München (Imago Images/A. Hettrich)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    انخفاض في المبيعات

    شهدت مبيعات دايملر للشاحنات على وجه الخصوص تراجعاً في نسبة المبيعات بلغ في الربع الأول من هذا العام 20 بالمئة. خلال المدة الزمنية نفسها تراجعت مبيعات شركة مرسيدس بنز التابعة لمجموعة دايملر في كافة أنحاء العالم بنسبة 15 بالمئة. هذا ولم تغلق مصانع ومعارض السيارات بشكل كامل إلا في شهر مارس/آذار

  • Arbeiter bei Mercedes-Benz (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    توقف ثم عمل جزئي

    منذ أيام قليلة وبعد توقف دام أربعة أسابيع، استأنفت دايملر العمل في أجزاء كبيرة من مصانعها. ومنذ 6 أبريل/نيسان قلصت دايملر ساعات العمل، والذي من المقرر أن تنتهي بنهاية شهر نيسان/أبريل الجاري. يمس هذا القرار حوالي 80 بالمئة من 170 ألف عامل لدى الشركة في ألمانيا، ولكن بدرجات متفاوتة.

  • Coronavirus | China wird die Sperrung von Wuhan Coronavirus beenden (Getty Images/AFP/STR)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    البشائر الأولى

    بدأت الأوضاع تتحسن تدريجياً في سوق السيارات بالصين (في الصورة عمال بمصنع سيارات دونجفنج هوندا أثناء الاستراحة). وكانت المبيعات هناك شهدت تراجعاً بنسبة 48 بالمئة في شهر مارس/آذار بعد أن كانت وصلت إلى أكثر من 80 بالمئة في شهر فبراير/شباط. تعمل حالياً جميع معامل دايملر في الصين بشكل كامل.

  • ID - Workshop bei VW Sachsen (Oliver Killig)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    الإقلاع من جديد

    يعود العمل أيضاً تدريجياً في مصانع فولكسفاغن، وعلى ما يبدو كانت البداية بمدينة تسفيكاو بولاية ساكسونيا. فبعد توقف دام أكثر من خمسة أسابيع بسبب أزمة كورونا بدأت خطوط الإنتاج بالعمل من جديد. وتم البدء في هذا المصنع بتصنيع السيارة الكهربائية نموذج ID3 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهي السيارة التي تعول عليها فولكسفاغن كثيرا في المستقبل. كما بدأ العمل في مصنع المحركات في مدينة كيمنتس بنفس الولاية.

  • Deutschland Wolfsburg Coronavirus (picture-alliance/dpa/C. Stratenschulte)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    معايير نظافة صارمة

    تتخذ شركة فولكسفاغن من مدينة فولفسبورغ بولاية ساكسونيا السفلى مقراً رئيسياً لها، ويبدأ العمل هناك مرة أخرى في 27 أبريل/نيسان. وينطبق ذلك أيضاً على مصانع فولكسفاغن في مدينتي إيمدن وهانوفر بنفس الولاية. وسوف تقوم فولكسفاغن بتطبيق معايير نظافة صارمة وفواصل زمنية أقصر بين عمليات التنظيف. كما سيتعين على العاملين ارتداء الكمامات الواقية في الأقسام التي سيصعب فيها الحفاظ على مسافة متر ونصف بين العمال.

  • Renault in Frankreich (picture-alliance/dpa/C. Ena)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    تبخر السيولة

    لم تسلم رينو الفرنسية هي الأخرى من تبعات أزمة كورونا، حيث سجلت تراجعاً في المبيعات بلغ أكثر من الربع خلال الثلاث الشهور الأولى من العام الجاري، في حين انخفضت العائدات بنسبة 20 بالمئة تقريباً. وأعلنت الشركة الفرنسية أن احتياطي النقد السائل لديها انخفض بنسبة 30 بالمئة ليصل إلى 10،3 مليار يورو.

  • PSA - Peugeot - Citroen (picture-alliance/AP Photo/J. Brinon)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    مفاوضات مع النقابات

    لم يختلف الأمر لدى شركة PSA الفرنسية المنافسة والمنتجة لسيارات بيجو وسيتروين. فقد انخفضت مبيعات الشركة بنسبة 29 بالمئة عن العام الماضي لتصل إلى 627 ألف مركبة. وستبدأ PSA هي الأخرى استئناف العمل بمصانعها الأوروبية بعد أن تتوصل لاتفاق على جدول مواعيد وإجراءات الحماية الصحية مع ممثلي العاملين لديها.

  • Motor Mobil 30-18 Online-Startbilder | Fiat 500 (DW)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    في عين العاصفة

    أما في إيطاليا، وهي مركز الوباء في أوروبا، سيسمح للمصانع باستئناف العمل بدءاً من 4 مايو/أيار. وينطبق ذلك على مصانع فيات كرايسلر أيضاً، والتي أصيبت بأضرار جسيمة جراء أزمة كورونا بعد تراجع مبيعاتها بنسبة 76 بالمئة في شهر مارس/آذار. وتظهر فداحة تلك الخسارة عند مقارنة ذلك الرقم بنسبة تراجع جميع مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي بنفس الشهر والتي بلغت 55 بالمئة. ترجمة سلمى حامد


 

مواضيع ذات صلة

Deutschland Heiko Maas

ماس يحذر من التسرع في رفع قيود السفر ومظاهرة ببرلين ضد الحجر 26.04.2020

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من الإسراع بإعادة فتح المقاصد السياحية قبل الأوان، تزامناً مع اعتقال عشرات المتظاهرين ضد إجراءات الحجر الصحي ببرلين. فيما تستعد دول أوروبية عديدة للتخفيف من قيود العزل الصحي.

Berlon | Videokonferenz Emmanuel Macron und Angela Merkel

خطة ألمانية فرنسية بقيمة 500 مليار يورو للنهوض بأوروبا بعد كورونا 18.05.2020

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بالاقتراح الذي تقدمت به فرنسا وألمانيا لأجل إنهاض الاقتصاد الأوروبي بعد أزمة كورونا، فيما اعتبرها وزير المالية الألمانية أولاف شولتس إشارة قوية ومقنعة للتضامن الأوروبي.

Deutschland | Coronavirus | Maskenpflicht

ميركل تدرس تخفيف القيود وماس يحذر من موجة ثانية من كورونا 24.04.2020

تدرس الحكومة الاتحادية الالمانية تخفيف مزيد من القيود المفروضة على الحياة العامة في البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا، في الوقت الذي دعا فيه وزير الخارجية الألماني إلى انتهاج سياسة حذرة في هذا الشأن.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  