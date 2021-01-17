 ماس في زيارة لليبيا من أجل دعم الحكومة الانتقالية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.03.2021

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ماس في زيارة لليبيا من أجل دعم الحكومة الانتقالية

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي يقوم بزيارة إلى ليبيا، إن لأوروبا مصلحة كبرى في تحقيق السلام في ليبيا. وتهدف زيارة ماس المتزامنة مع زيارة نظيريه الفرنسي والإيطالي إلى ليبيا لدعم الحكومة الانتقالية.

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (يمين) عند وصوله إلى ليبيا

ماس في زيارة إلى ليبيا لدعم الحكومة الانتقالية

بعد أيام قليلة من أداء الحكومة الانتقالية في ليبيا اليمين، توجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى ليبيا التي تأمل حاليا في سلام دائما بعد عقد كامل من الحرب الأهلية. وقال ماس اليوم الخميس (25 مارس/ آذار 2021) بعد وصوله العاصمة الليبية طرابلس: "التطور في ليبيا يعد أحد النقاط القليلة المضيئة على مستوى السياسة الخارجية في العام الأخير(...). لأوروبا مصلحة كبرى في تحقيق السلام في ليبيا.

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انتخب عبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة المؤقتة التي ستقود المرحلة الانتقالية في ليبيا، من قبل المشاركين في منتدى جنيف برعاية أممية. ألمانيا كما باقي الدول الأوروبية تابعت عن كتب هذا التحول الهام في الضفة الجنوبية للمتوسط.

يستعد المشاركون بالحوار السياسي الليبي للتصويت خلال أيام بسويسرا لاختيار مجلس رئاسي انتقالي "لاعادة توحيد مؤسسات الدولة" حتى الانتخابات المقررة نهاية العام. ومن جهتها أعلنت تركيا عن "أملها في طي حقبة الصراع بشكل كامل"

وتابع وزير الخارجية الألماني إذا عملنا بشكل موحد، سيمكننا فعل الكثير". ويزور ماس ليبيا مع نظيريه الفرنسي والإيطالي، جان إيف لودريان ولويجي دي مايو، ويعتزمون الالتقاء سويا مع رئيس الحكومة الانتقالية للبلاد عبد الحميد الدبيبة وكذلك أعضاء مجلس الوزراء.

ويذكر أن الحكومة الليبية المؤقتة أدت اليمين في 15 آذار/مارس الجاري ومن شأنها أن تحل محل الحكومة المعترف بها دوليا التي تتخذ من طرابلس مقرا لها وكذلك الحكومة الأخرى التي تتخذ من شرقي البلاد مقراً لها، وتقود ليبيا إلى انتخابات في يوم 24 كانون الأول/ديسمبر القادم.

وتهدف زيارة الوزراء الثلاثة من الاتحاد الأوروبي لدعم الحكومة الانتقالية. وقال ماس: "مهمتكم الكبرى الآن هي توحيد البلاد"، وأوضح أنه يندرج ضمن ذلك توفير الإمدادات للسكان في جميع أنحاء البلاد وإعداد الانتخابات وكذلك تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار ومراقبته، بما تشمله من سحب كامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين.

ع.ش/أ.ح (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 11:05

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