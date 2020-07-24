 ماس: رحيل ترامب لا يعني تغير في السياسة الخارجية الأمريكية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.07.2020

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أخبار

ماس: رحيل ترامب لا يعني تغير في السياسة الخارجية الأمريكية

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من توهم أن هزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية يمكن أن تؤدي إلى حدوث تحول في السياسة الخارجية الأمريكية، مؤكدا على حاجة أوروبا لأمريكا والعكس.

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

لا يتوقع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تغير السياسة الخارجية الأمريكية برحيل ترامب من البيت الأبيض

في مقابلة مع صحيفتي "راينيشه بوست" و"غينيرال-أنتسايغر" الألمانيتين، ستنشر في عدديهما الصادرين يوم غد الاثنين (27 يوليو/ تموز 2020)، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: "من يراهن الآن في أوروبا على حدوث تغيير في البيت الأبيض، فعليه أن يعد نفسه لحقيقة أن الأمر لن يكون مريحا، كما كان في السابق، حتى في حال حدوث ذلك التغيير".

مختارات

أعلن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس أنه سيبحث مع المسؤولين الفرنسيين حول قضايا الأمن المشترك في أوروبا، دون الابتعاد عن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

بعد إدانة برلين لقرار العقوبات، عبر وزير الخارجية هايكو ماس عن أمله في أن يرفض مجلس الشيوخ الأمريكي فرض عقوبات على شركات مرتبطة بتنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" بين روسيا وألمانيا.

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن "السياسة الخارجية والأمنية للولايات المتحدة تغيرت، وليس فقط منذ أن أصبح ترامب رئيسا". وأعرب ماس عن اعتقاده بأن دور شرطي العالم، الذي كانت الولايات المتحدة تدعيه لنفسها في السابق، لم تعد واشنطن ترغب في القيام به بنفس القدر المعروف.

وطالب أوروبا بأن تعزز النظر مستقبلا فيما يمكن أن تفعله من أجل أمنها. ورأى ماس أن الولايات المتحدة ستظل بالنسبة لألمانيا هي الشريك الأهم خارج أوروبا "ولهذا نبذل الجهد من أن نجعل العلاقات عبر ضفتي الأطلسي صامدة في وجه المستقبل رغم كل الاختلافات في الرأي".

وتابع ماس قائلا:" لقد تعلمنا أن التواصل أصبح أكثر صعوبة وأن البيت الأبيض يتخذ قرارات بدون أن يتحدث مسبقا مع شركائه في أوروبا"، لكن الاتحاد الأوروبي "في حاجة إلى الولايات المتحدة في المستقبل أيضا، وبالمناسبة فالمسألة بالعكس أيضا"، يضيف وزير الخارجية الألماني.

ع.ش/ع.ج.م (د ب أ)

  • Belgien Brüssel Pressekonferenz Donald Trump (Reuters/Y. Herman)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    الهجوم الجديد!

    شن الرئيس الأميركي مجددا هجوما حادا على ألمانيا، متهما إياها بأنها "رهينة" روسيا في امدادات الطاقة. ترامب قال إن ألمانيا تدفع مليارات الدولارات لروسيا لتأمين إمداداتها بالطاقة وعلى الولايات المتحدة الدفاع عنها في مواجهة روسيا. "كيف يمكن تفسير هذا الأمر؟ هذا ليس عادلا"، يتساءل ترامب! تصريحات ترامب دفعت ميركل للرد. فماذا قالت؟

  • Brüssel Nato-Gipfel - Merkel (picture-alliance/dpa/F. Mori)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    ميركل ترد

    ميركل لم تسكت عن انتقادات ترامب وقالت إن بلادها تتخذ قرارتها بشكل "مستقل". وأوضحت المستشارة الألمانية، دون الإشارة مباشرة إلى ترامب: "يمكننا اعتماد سياساتنا الخاصة ويمكننا اتخاذ قرارات مستقلة". كثيرون اعتبروا في رد ميركل وانتقاد ترامب استمرارا للحرب الكلامية التي تنم عن خلافات كثيرة بين الطرفين.

  • Nord Stream 2-Baustelle in Lubmin (picture alliance/dpa/S. Sauer)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    خلاف حول "نوردستريم"

    من بين الخلافات الواضحة بين ميركل ونظيرها ترامب تلك المتعلقة بأنبوب الغاز "نورستريم"، ولطالما ندد الرئيس الأميركي بالمشروع الذي سيربط مباشرة روسيا بألمانيا ويطالب بالتخلي عنه. وفي هذا السياق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب سيعقد لقاء ثنائيا مع المستشارة الألمانية على هامش قمة حلف شمال الأطلسي.

  • Kanada Staats- und Regierungschefs G7-Staaten diskutieren gemeinsame Erklärung in Charlevoix (Reuters/Prime Minister's Office/A. Scotti)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    قمة مجموعة السبع

    أثارت هذه الصورة التي تم التقاطها خلال انعقاد قمة الدول السبع الكبرى، تعليقات العالم. الصورة اعتبرها البعض دليلا على الخلاف الكبير بين ترامب ونظرائه الأوروبيين، خاصة ميركل التي ظهرت في مواجهة مباشرة معه. الرئيس الأمريكي كعادته هرع إلى "تويتر" ليعلن التراجع عن تأييده للبيان الختامي لقمة مجموعة السبع، وهو ما اعتبرته ميركل: أمرا "محبطا إلى حد ما"، حسب قولها.

  • Screenshot Twitter - Trump twittert erneut gegen Deutschlands und Europas Migrationspolitik (Twitter/Donald J. Trump)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    انتقاد سياسة ميركل للجوء

    في الكثير من المرات وجه ترامب سهام النقد لألمانيا عبر تويتر، فقد سبق له أن نشر تدوينة تشير إلى ارتفاع معدلات الجريمة في ألمانيا بسبب الهجرة، مشككا في إحصاءات برلين الرسمية بشأن عدد الجريمة. ميركل ردت على هذه الانتقادات معتبرة أن الإحصائيات الحالية تشير إلى تطور إيجابي في معدل الجريمة في ألمانيا.

  • USA PK President Donald Trump zum Atomabkommen mit Iran (picture-alliance/AP Photo/E. Vucci)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    الملف النووي الإيراني

    الملف النووي الإيراني واحد من الملفات الخلافية الكبرى بين أمريكا وألمانيا ، حيث ترى ميركل في الاتفاق النووي ضمانا لعدم تطوير الأسلحة النووية الإيرانية، في حين يرى ترامب في الاتفاق أسوأ صفقة على الإطلاق. وقد زادت هوة الخلاف عمقا بعد إعلان ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، في 08 مايو/ آيار 2018.

  • Deutschland G20 Gipfel (Reuters/P. Wojazer)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    البيئة والمناخ

    في قمة مجموعة العشرين عام 2017 واجهت ميركل مواقف ترامب "العنيدة" بشأن ملف حماية المناخ. وبعد عدة محاولات إقناع باءت بالفشل، فضلت ميركل توثيق نقاط الاختلاف حول الملف من خلال خطاب واضح. وتشكل بنوذ اتفاقية باريس خلافا آخرا بين الطرفين، إذ تراها الحكومة الألمانية خطوة مهمة في تحدي مشكلات بيئية على عكس ترامب الذي أنهى التزام بلاده بالاتفاقية.

  • Archivbild Niederländische und deutsche Soldaten am Flughafen Eidhoven (picture-alliance/dpa)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    حلف الناتو

    ترامب ينتقد مرارا إنفاق ألمانيا العسكري المنخفض في حلف الناتو. ويرى أن ذلك لا يتناسب مع الحماية التي يقدمها الحلف لألمانيا. ويرغب ترامب في أن تستثمر برلين نسبة اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على النحو المتفق عليه في اجتماع الناتو عام 2014.

  • Deutschland BMW Hauptquartier in München (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    التجارة والرسوم الجمركية

    يرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العجز التجاري الكبير للولايات المتحدة الأمريكية مع ألمانيا، دليل على وجود علاقات تجارية غير متكافئة بين البلدين. وندد ترامب بهذا الوضع ووهدد بفرض رسوم جمركية عقابية على واردات الصلب الأوروبي، وبالتحديد صادرات السيارات الألمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

  • USA Merkel und Trump suchen nach gemeinsamer Arbeitsebene (Reuters/J. Ernst)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    ترامب "يرفض" مصافحة ميركل

    التقارب الذي ميز علاقات ميركل ببعض الرؤساء الأمريكيين السابقين، بدا مفقودا في أول لقاء لها مع ترامب. صحف كثيرة تحدثت عن رفض ترامب مصافحة ميركل، حتى بعد أن طلبت منه ذلك. اللقاء الذي جمع المستشارة الألمانية بنظيرها الأمريكي كان مؤشرا على بداية الخلاف بين الطرفين. رغم محاولة ترامب التصريح بعكس ذلك.

  • Donald Trump im Interview mit Kai Diekmann (picture alliance/dpa/BILD/D. Biskup)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    انتقادات لاذعة

    في حوار أجرته "بيلد" الألمانية و"تايمز" البريطانية، بداية 2017، انتقد ترامب سياسة ميركل للجوء، والاتحاد الأوروبي. وفي ردها على هذه الانتقادات اعتبرت ميركل أنه بوسع الاتحاد الأوروبي التصدي للإرهاب والتحديات الأخرى من خلال وحدة الاتحاد وقوته الاقتصادية . إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


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