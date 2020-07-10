 ماس: تحويل آيا صوفيا إلى مسجد لا يدعم الحوار الأوروبي التركي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.07.2020

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أخبار

ماس: تحويل آيا صوفيا إلى مسجد لا يدعم الحوار الأوروبي التركي

مع افتتاح آيا صوفيا كمسجد لأول مرة منذ 86 عاماً، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن تحويل المبنى التاريخي إلى مسجد لا يدعم الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، مشيراً إلى أن للمبنى "أهمية تتجاوز تركيا".

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مسائية DW: تحويل آيا صوفيا إلى مسجد..هل هو شأن داخلي تركي؟

انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تحويل تركيا متحف آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد. وقال ماس في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الصادرة في دوسلدورف وصحيفة "غينيرال أنتسايغر" الصادرة في بون: "هذا ليس إسهاماً في دعم التفاهم بين الشعوب".

وأضاف ماس قائلاً: "إنه قرار لا يمكننا فهمه"، فالمبنى الفريد من نوعه له "أهمية تتجاوز تركيا" بوصفه ميراثاً حضارياً، على حد تعبيره.

مختارات

وبيّن ماس أن قرار تحويل آيا صوفيا إلى مسجد لن يكون داعماً للحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، مشيراً إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) هي التي ستقرر الآن ما إذا كان آيا صوفيا سيبقى ميراثاً ثقافياً وإنسانياً أم لا، وتابع: "آمل مع ذلك أن لا تتطور الأمور خلال الوقت المقبل بحيث يتعرض وضع أيا صوفيا لمخاطر".

وشيد مبنى آيا صوفيا في القرن السادس بعد الميلاد ككنيسة، ثم تحول بعد سيطرة العثمانيين على القسطنطينية (إسطنبول اليوم) إلى مسجد، ثم تحول إلى متحف عام 1934 بأمر من مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

وفي العاشر من تموز/يوليو الجاري أعلنت السلطات التركية إعادته إلى مسجد، واليوم الجمعة شارك عشرات الآلاف في الصلاة فيه بعد إعادة افتتاحه كمسجد لأول مرة.
م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)

  • Die Kuppelbasilika Hagia Sophia - Foto: imago/blickwinkel

    "آيا صوفيا" تحفة البوسفور تثير الجدل من جديد

    معلم من معالم العمارة

    في عام 532 ميلادية أمر الإمبراطور الروماني جستنيان، الذي كان يقيم آنذاك في القسطنطينية ببناء كنيسة صخمة "ليس لها مثيل منذ خلق آدم ولا شبيه في قادم الزمن." وشارك في العمل 10 آلاف عامل. وبعد مرور 15 عاما تم افتتاح المبنى. وبقيت تلك الكنيسة على مدار ألف عام أكبر كنيسة في العالم المسيحي.

  • Innenraum der Hagia Sophia - Foto: Burak Kara/Getty Images

    "آيا صوفيا" تحفة البوسفور تثير الجدل من جديد

    مكان تتويج حكام بيزنطة

    ويقال إن جستنيان استثمر ما يقرب من 150 طناً من الذهب في بناء آيا صوفيا. مع ذلك فقد وجب إجراء تحسينات على المبنى. فالقبة كانت في البداية مسطحة للغاية وانهارت عند وقوع أحد الزلازل. "آيا صوفيا" ومعناها "الحكمة المقدسة" اعتبرت مباشرة كنيسة الدولة. ومنذ منتصف القرن السابع الميلادي جرى هنا تتويج جميع حكام بيزنطية تقريباً.

  • Sultan Mehmet II. (der Eroberer), Darstellung aus den Sarayı-Albums - - Foto: Bilkent University / Sinan Bey (public Domain)

    "آيا صوفيا" تحفة البوسفور تثير الجدل من جديد

    التحول من كنيسة إلى مسجد

    في عام 1453 سقطت القسطنطينية في يد السلطان العثماني محمد الفاتح، الذي أعلن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد. وحل الهلال مكان الصلبان، ودمرت أجراس الكنيسة والمذبح وجرى تفكيك الفسيفساء والجداريات. كما أقيمت أول مئذنة بالمبنى فأعطته مظهراً إسلامياً.

  • Der türkische Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk - Foto: ddp images/AP Photo

    "آيا صوفيا" تحفة البوسفور تثير الجدل من جديد

    التحول من مسجد إلى متحف

    في عام 1934 أمر مؤسس الدولة التركية الحديثة؛ مصطفى كمال أتاتورك بتحويل آيا صوفيا إلى متحف. ومع أعمال الترميم المكلفة لآيا صوفيا كانت هناك نية لعدم الإنحياز لدين معين فتم حينها إظهار لوحات الفسيفساء البيزنطية مرة أخرى. كما كان هناك حرص على عدم تدمير البنايات الإسلامية اللاحقة. وفي 10 يوليو 2020، ألغت محكمة تركية عليا مرسوم عام 1934، مما مهد الطريق لتحويله إلى مسجد.

  • Schriftzüge Mohammed und Allah sowie eine Ikone von Maria und Jesus - Foto: BULENT KILIC/AFP/Getty Images

    "آيا صوفيا" تحفة البوسفور تثير الجدل من جديد

    الإسلام والمسيحية على قدم المساواة

    التاريخ المضطرب لآيا صوفيا يتضح اليوم للزوار في كل ركن من أركان البناية المعلمة. كتابات مثل "الله" و"محمد" تحيط بأيقونة مريم العذراء مع الطفل يسوع في حجرها. ومن الجدير بالذكر أن النوافذ الأربعين في القبة الكبيرة تسمح بمرور الضوء وتمنع انتشار الشقوق وتدمير القبة. في عام آيا صوفيا 1985 أعلنت اليونسكو المبنى كأحد مواقع التراث الإنساني.

  • Jesus-Mosaik (Mitte) - Foto: STR/AFP/Getty Images

    "آيا صوفيا" تحفة البوسفور تثير الجدل من جديد

    أيقونات بيزنطية

    الفسيفساء الرائعة المعروضة على جدار الرواق الجنوبي لآيا صوفيا تعود للقرن الـ 14 الميلادي. وحتى وإن لم تكن كاملة إلا أن الوجوه المشكلة بالفسيفساء لازالت واضحة جداً للعيان. في المنتصف صورة يسوع كحاكم للعالم، وعن يساره ماريا وعن يمينه يوحنا.

  • Papst Benedikt XVI. besucht die Hagia Sophia - Foto: PATRICK HERTZOG/AFP/Getty Images

    "آيا صوفيا" تحفة البوسفور تثير الجدل من جديد

    ليس مكانا للعبادة

    الصلاة في آيا صوفيا ممنوعة اليوم. وقد التزم بذلك أيضاً البابا بنديكت السادس عشر، عندما زار البازيليكا في عام 2006. وجرت زيارته في ظل إجراءات أمنية مشددة، فقد سبقتها احتجاجات للقوميين ضد زيارة البابا. ومؤخراً، جمع شباب الأناضول الوطني المحافظ 15 مليون توقيع لأجل إعادة المتحف ليكون مسجداً من جديد.

  • Blaue Moschee und Hagia Sophia - Foto: picture-alliance/Arco

    "آيا صوفيا" تحفة البوسفور تثير الجدل من جديد

    قيمة رمزية كبيرة

    المنطقة المجاورة لآيا صوفيا لا تنقصها البنايات الإسلامية: ففي الجهة المقابلة مباشرة ترتفع مآذن جامع السلطان أحمد، المعروف أيضا باسم "المسجد الأزرق" (يمين). ويدعو القوميون إلى إعادة آيا صوفيا لتكون مسجدا، لأنه يرمز إلى فتح القسطنطينية على يد العثمانيين. وفي نظرهم أنه يجب حماية هذا التراث الإسلامي.

  • Patriarch Bartholomäus I. - (c) dpa

    "آيا صوفيا" تحفة البوسفور تثير الجدل من جديد

    مطلب المسيحيين الأرثوذكس

    برتلماوس الأول بطريرك القسطنطينية؛ الرئيس الشرفي لجميع المسيحيين الأرثوذكس يطالب هو أيضاً بحقوق في آيا صوفيا. ويدعو منذ سنوات، لفتح الكنيسة (البازيليكا) مرة أخرى للقداس المسيحي. ويقول إن آيا صوفيا "بنيت لتكون شاهداً على الإيمان المسيحي" وينبغي أن تكون بمثابة "مكان ورمز للاجتماع والحوار والتعايش السلمي بين الشعوب والثقافات"، حسب تعبيره.

  • Die Hagia Sopia in Istanbul (Tuerkei), aufgenommen am 05.12.2012 kurz nach Sonnenaufgang. Die Hagia-Sopia war eine byzantinische Kirche, spaeter eine Moschee und beherbergt heute ein Museum, das Hagia-Sophia-Moschee-Museum. Foto: Marius Becker/dpa

    "آيا صوفيا" تحفة البوسفور تثير الجدل من جديد

    مسجد مرة أخرى

    ألغت المحكمة الإدارية العليا في تركيا المرسوم الحكومي الذي استمر لعقود والذي حول آيا صوفيا إلى متحف، مما مهد الطريق لتحويل المبنى إلى مسجد مرة أخرى، على الرغم من التحذيرات الدولية والمراجع المسيحية من هذه الخطوة وهو ما تتحفظ عليه الحكومة التركية.

  • Türkei Hagia Sophia Istanbul (Reuters/M. Sezer)

    "آيا صوفيا" تحفة البوسفور تثير الجدل من جديد

    قرار فوري

    وبعد أن وافق مجلس الدولة أعلى محكمة إدارية في تركيا بطلب من عدة جمعيات على إبطال قرار حكومي يعود للعام 1934 ينص على اعتبار الموقع متحفاً، أعلن الرئيس أردوغان فوراً تحويل كنيسة آيا صوفيا مسجداً.

  • Türkei Erdogan Hagia Sophia (DHA)

    "آيا صوفيا" تحفة البوسفور تثير الجدل من جديد

    أردوغان يشارك في أول صلاة

    ويشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة (24 تموز/ يوليو 2020) بأول صلاة للمسلمين في كنيسة آيا صوفيا السابقة في اسطنبول منذ تحويلها إلى مسجد.

    الكاتب: كلاوس داهمان/ صلاح شرارة/ ع.ح


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