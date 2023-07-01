ماسك يفرض قيودًا مؤقتة على منصة تويتر.. ما هي؟

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في تغريدة اليوم السبت (الأول من يوليو/ تموز 2023) إن منصة تويتر طبقت قيودًا مؤقتة على قراءة المنشورات لمعالجة "المستويات البالغة" من استخلاص البيانات والتلاعب بالنظام.

وأوضح ماسك أن القيود المؤقتة على الحسابات الموثقة تسمح لها بقراءة ستة آلاف منشور على الأكثر يوميًا، أما الحسابات غير الموثقة فسيُسمح لها بقراءة 600 منشور يوميًا، بينما سيكون الحد الأقصى للحسابات الجديدة غير الموثقة هو 300 منشور يوميًا.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت المنصة أنها ستطلب من المستخدمين امتلاك حسابات عليها ليتسنى لهم مشاهدة التغريدات، وهي خطوة وصفها ماسك أمس الجمعة بأنها "إجراء طارئ مؤقت".

وقال ماسك إن مئات المؤسسات أو أكثر كانت تجرف بيانات تويتر "بقوة شديدة"، مما أثر على تجربة المستخدمين. كان ماسك قد عبر سابقًا عن استيائه من شركات الذكاء الاصطناعي مثل "أوبن إيه.آي"، صاحبة روبوت الدردشة "تشات جي.بي.تي"، لاستخدامها بيانات تويتر.

م.ع.ح/أ.ح (رويترز)