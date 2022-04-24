ماسك يحول تويتر إلى شركة خاصة باتفاق قيمته 44 مليار دولار

فاز إيلون ماسك باتفاق لشراء تويتر في صفقة ستحول السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الملايين وزعماء عالميون إلى أغنى شخص في العالم. البيت الأبيض رفض التعليق على الصفقة وهذا موقف ترامب من العودة إلى تويتر.
توصل ايلون ماسك إلى اتفاق مع مجلس إدارة شركة تويتر على شراء المنصة الاجتماعية بسعر 54,20 دولارا للسهم، ما يجعل قيمتها الاجمالية نحو 44 مليار دولار، وفق ما أعلنت تويتر الاثنين (25 أبريل/ نيسان 2022) في بيان. وبذلك، أصبح مالك مجموعة تيسلا والرجل الأغنى في العالم مالكا للمنصة التي يعتبرها "الساحة الرقمية العامة حيث تناقش موضوعات حيوية بالنسبة إلى مستقبل الانسانية"، بحسب ما ورد في البيان.
ويعد الاتفاق تحولا جذريا في موقف مجلس الإدارة الذي حاول في البداية عرقلة عرض ماسك لشراء المنصّة. وكان إيلون ماسك قد اشترى في وقت سابق هذا الشهر حصة رئيسية في الشركة. وقال رئيس مجلس إدارة تويتر بريت تايلور إن المجلس "أجرى عملية مدروسة وشاملة لتقييم اقتراح إيلون مع تركيز مضاعف على القيمة واليقين والتمويل"، وفق بيان الشركة.
وأضاف البيان أن المجلس يعتقد أن الصفقة "أفضل مسار للمضي قدمًا لمساهمي تويتر". وأثار اقتراح رئيس مجموعة تيسلا المثير للجدل شراء منصة التواصل الاجتماعي العملاقة مخاوف، وخصوصا أن تصريحاته غير المتوقعة والاتهامات الموجهة له بالتنمر تتعارض مع أهدافها.
قلق البيت الأبيض
رفض البيت الأبيض التعليق اليوم الإثنين على صفقة الملياردير إيلون ماسك لشراء تويتر، لكنه قال إن الرئيس جو بايدن عبر مرارا عن قلقه إزاء قوة منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض "قلقنا ليس جديدا"، مضيفة أن هذه المنصات في حاجة لأن تخضع للحساب.
ومضت تقول "تحدث الرئيس منذ فترة طويلة عن قلقه إزاء قوة منصات وسائل التواصل الاجتماعي بما يشمل تويتر وآخرين، في نشر معلومات مضللة". لكنها استدركت قائلة إن البيت الأبيض لن يعلق على صفقة فردية.
ترامب لن يعود لتويتر
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه لن يعود إلى منصة التواصل الاجتماعي تويتر حتى إذا عاد حسابه على تلك المنصة بعد شراء الملياردير إيلون ماسك لها. وأضاف ترامب لقناة فوكس نيوز أنه سيُفعل حسابا رسميا له على منصة تروث سوشيال الناشئة التي يمتلكها خلال الأيام السبعة المقبلة، وفق المقرر. وقال ترامب "لن أستخدم تويتر، سأظل على تروث".
ا.ع/ع.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)
اصطدم عرض أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، لشراء موقع تويتر برفض أحد كبار المساهمين في الموقع وهو الوليد بن طلال. علما أن ماسك قدم عرضا بما مجموعه 43 مليار دولار لشراء بقية الأسهم التي لا يملكها في تويتر.