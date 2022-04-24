ماسك يحول تويتر إلى شركة خاصة باتفاق قيمته 44 مليار دولار

توصل ايلون ماسك إلى اتفاق مع مجلس إدارة شركة تويتر على شراء المنصة الاجتماعية بسعر 54,20 دولارا للسهم، ما يجعل قيمتها الاجمالية نحو 44 مليار دولار، وفق ما أعلنت تويتر الاثنين (25 أبريل/ نيسان 2022) في بيان. وبذلك، أصبح مالك مجموعة تيسلا والرجل الأغنى في العالم مالكا للمنصة التي يعتبرها "الساحة الرقمية العامة حيث تناقش موضوعات حيوية بالنسبة إلى مستقبل الانسانية"، بحسب ما ورد في البيان.

ويعد الاتفاق تحولا جذريا في موقف مجلس الإدارة الذي حاول في البداية عرقلة عرض ماسك لشراء المنصّة. وكان إيلون ماسك قد اشترى في وقت سابق هذا الشهر حصة رئيسية في الشركة. وقال رئيس مجلس إدارة تويتر بريت تايلور إن المجلس "أجرى عملية مدروسة وشاملة لتقييم اقتراح إيلون مع تركيز مضاعف على القيمة واليقين والتمويل"، وفق بيان الشركة.

وأضاف البيان أن المجلس يعتقد أن الصفقة "أفضل مسار للمضي قدمًا لمساهمي تويتر". وأثار اقتراح رئيس مجموعة تيسلا المثير للجدل شراء منصة التواصل الاجتماعي العملاقة مخاوف، وخصوصا أن تصريحاته غير المتوقعة والاتهامات الموجهة له بالتنمر تتعارض مع أهدافها.

خسائر بالمليارات.. تداعيات ساعات بلا "فيسبوك" الاقتصادية! أزمة تلو الأخرى خرج فيسبوك وعدد من التطبيقات التابعة له مثل "إنستغرام" و"واتس آب " من عطل غير مسبوق أغرق المجموعة في مشكلة تضاف إلى أزمة تسريب وثائق داخلية تدين المجموعة. فقد سجلت أسهم فيسبوك، التي لديها قرابة ملياري مستخدم نشط يوميا، تراجعاً بعد إبلاغ فرانسيس هوغن، وهي مديرة إنتاج سابقة لدى فيسبوك عن مخالفات بشأن حماية المستخدمين.

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خسائر بالمليارات.. تداعيات ساعات بلا "فيسبوك" الاقتصادية! تراجع ثروة زوكربيرغ أدى انخفاض أسهم "فيسبوك" إلى تراجع ثروة مارك زوكربيرغ إلى 120.9 مليار دولار، بنحو 7 مليارات دولار في ساعات قليلة، مما أدى إلى تراجعه قليلا عن قائمة أغنى أغنياء العالم. فقد تراجع ترتيبه في القائمة بعد بيل جيتس إلى المركز الخامس في مؤشر بلومبرغ للمليارديرات. وقد خسر نحو 19 مليار دولار من ثروته منذ 13 أيلول/سبتمبر، عندما كانت ثروته تقارب 140 مليار دولار، وفقًا للمؤشر.

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خسائر بالمليارات.. تداعيات ساعات بلا "فيسبوك" الاقتصادية! خسائر بالمليارات حول العالم في تغريدة لها على "تويتر"، قدرت شركة "نت بلوكس" NetBlocks التي تراقب تعثر الإنترنت أن تكون أولى ساعات توقف فسبوك والتطبيقات التابعة له قد كبدت العالم خسائر بـ160 مليون دولار في الساعة، بحسب "آلية حساب تكلفة التوقف عن الخدمة" (Cost of Shutdown Tool). وأضافت الشركة أن خسائر الاقتصاد العالمي قد تصل الى أكثر من مليار دولار. إعداد: إيمان ملوك الكاتب: إيمان ملوك



قلق البيت الأبيض

رفض البيت الأبيض التعليق اليوم الإثنين على صفقة الملياردير إيلون ماسك لشراء تويتر، لكنه قال إن الرئيس جو بايدن عبر مرارا عن قلقه إزاء قوة منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض "قلقنا ليس جديدا"، مضيفة أن هذه المنصات في حاجة لأن تخضع للحساب.

ومضت تقول "تحدث الرئيس منذ فترة طويلة عن قلقه إزاء قوة منصات وسائل التواصل الاجتماعي بما يشمل تويتر وآخرين، في نشر معلومات مضللة". لكنها استدركت قائلة إن البيت الأبيض لن يعلق على صفقة فردية.

ترامب لن يعود لتويتر

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه لن يعود إلى منصة التواصل الاجتماعي تويتر حتى إذا عاد حسابه على تلك المنصة بعد شراء الملياردير إيلون ماسك لها. وأضاف ترامب لقناة فوكس نيوز أنه سيُفعل حسابا رسميا له على منصة تروث سوشيال الناشئة التي يمتلكها خلال الأيام السبعة المقبلة، وفق المقرر. وقال ترامب "لن أستخدم تويتر، سأظل على تروث".

ا.ع/ع.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)