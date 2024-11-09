ماسك يجني ثمار دعم ترامب ويصف شولتس بـ"الأحمق"

ارتفعت القيمة السوقية لشركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية المملوكة لإيلون ماسك، أحد أكبر المتبرعين للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، يوم الجمعة 9 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى أكثر من تريليون دولار، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2022. وارتفع سهم شركة "تسلا" بأكثر من 8 في المائة اليوم فقط، ليصل إلى 321.22 دولار. ومنذ يوم الانتخابات، ارتفعت قيمة السهم بأكثر من 25 في المائة.

ولدى ماسك، أغنى رجل في العالم، ثروة تقدر الآن بأكثر من 300 مليار دولار، وفق حسابات من مجلة "فوربس". وتتكون ثروته بشكل أساسي من أسهم "تسلا". وتواجه "تسلا" حاليا، مثل شركات صناعة السيارات الكهربائية الأخرى، تراجعا في الطلب. وربما يتسبب ترامب، الذي يستهدف زيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي، في جعل الأمور أكثر صعوبة لصناعة السيارات الكهربائية. لكن المحلل دان ايفز من شركة "ويدبوش سيكيوريتيز" المالية يعتقد أن "تسلا" ستكون استثناء. وقد تحدث ترامب عن منح ماسك، الذي ليس لديه خبرة حكومية، دور خفض الإنفاق الحكومي في الإدارة الجديدة.

تدخل متنامي في السياسة الخارجية

في خطوةٍ تكشف عن مؤشر قوي على الدور المتنامي للمليادير الأمريكي في السياسة الأمريكية والعلاقات الدولية، ذكرت تقارير إعلامية أن إيلون ماسك شارك في مكالمة هنأ فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وخلال المكالمة التي استمرت 25 دقيقة، أخبر ترامب زيلينسكي بأنه سيدعم أوكرانيا، دون تقديم تفاصيل، بينما قال ماسك إنه سيستمر في دعم البلاد بأقمار ستارلينك، وذلك حسبما ذكر موقع "أكسيوس" عن مصادر لم يحددها.

من جهة أخرى أدلى إيلون ماسك بتعليق مهين بشأن المستشار الألماني أولاف شولتس في ضوء الأزمة الحكومية التي تشهدها ألمانيا. وكتب ماسك باللغة الألمانية على منصته للتواصل الاجتماعي"إكس": "أولاف أحمق"، وذلك ردا على منشور كتب فيه أن "الحكومة الاشتراكية" في ألمانيا انهارت. وأكد ماسك لاحقا أنه كان يقصد المستشار الألماني أولاف شولتس، لكنه لم يوضح سبب اعتقاده بأن شولتس أحمق.

إ.م /خ.س (د. ب. أ، رويترز)