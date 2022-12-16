 ماسك يثير عاصفة بتعليقه حسابات صحافيين على تويتر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.12.2022

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ماسك يثير عاصفة بتعليقه حسابات صحافيين على تويتر

انتشرت ردود فعل عنيفة ضد وقف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك حساب صحفيين على منصة تويتر. وهدد كبار السياسيين الأوروبيين بفرض عقوبات مستقبلية على تويتر ومغادرة مشرعين لمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة.

إيلون ماسك مع شعار تويتر

انتشرت ردود فعل عنيفة ضد وقف الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك حساب صحفيين من منصة التواصل الاجتماعي"تويتر".

سبب الملياردير المثير للجدل إيلون ماسك، المالك الجديد لتويتر، والذي يؤكد أنه مدافع عن حرية التعبير، عاصفة من الانتقادات، الجمعة (16 ديسمبر/ كانون الأول 2022) بتعليقه حسابات عدد من الصحافيين الأميركيين على شبكة التدوينات القصيرة، وبات يواجه تهديدات من الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليه.

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وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا إن "الأنباء عن التعليق التعسفي لحسابات صحافيين على تويتر مقلقة"، مذكرة بأن القانون المتعلق بالخدمات الرقمية، الذي يفترض أن يطبق على مجموعات التكنولوجيا العملاقة الصيف المقبل: "يفرض احترام حرية الإعلام والحقوق الأساسية". وأضافت "يجب أن يدرك إيلون ماسك ذلك"، مشيرة إلى أن "هناك خطوطا حمراء، وهناك عقوبات قريبا".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الألمانية في تغريدة الجمعة إن "حرية الصحافة يجب ألا يتم تشغيلها وتعليقها حسب الأهواء". وأضافت "لهذا السبب لدينا مشكلة مع تويتر". وفي تغريدة أخرى، قال الوزير الفرنسي للتحول الرقمي جان نويل بارو إنه "صدم بالطريقة التي يدفع بها إيلون ماسك تويتر إلى الهوة"، مؤكدا أن "حرية الصحافة هي أساس الديموقراطية، والمساس بأحد الأمرين يعني المساس بالآخر".

وعلقت حسابات عشرات الصحافيين الأميركيين على تويتر بينهم عاملون في وسائل إعلام من بينها "سي ان ان" (دوني أوسوليفان) ونيويورك تايمز (راين ماك) وواشنطن بوست (درو هارويل) وكذلك صحافيين مستقلين. وكان بعضهم كتبوا تغريدات عن قرار اتخذه موقع تويتر الأربعاء بتعليق حساب يرصد تلقائيا رحلات إيلون ماسك على متن طائرته الخاصة.

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ولم يذكر تويتر سبب أو مدة تعليق هذه الحسابات. غير أن مالك الشبكة الاجتماعية الذي أثار جدلا مرات عدة منذ شرائه الشبكة في تشرين الأول/ أكتوبر أصدر بعض الإشارات في سلسلة تغريدات نُشرت ليل الخميس الجمعة. فقد كتب إيلون ماسك على تويتر "الحسابات المتورطة في التشهير ستحصل على تعليق مؤقت لمدة سبعة أيام"، مشيرا إلى أن هذه القواعد تنطبق على الصحافيين مثل أي شخص آخر".

وقال ماسك "نشروا مكان وجودي بدقة في الوقت الفعلي والإحداثيات التي تسمح باغتيالي، في انتهاك مباشر (وواضح) لشروط خدمة تويتر". وتم تعليق حساب "ماستودون" منافس تويتر، على الشبكة الاجتماعية. ودانت "سي إن إن" "التعليق المتسرع وغير المبرر لحسابات عدد من المراسلين"، معتبرة أنه "أمر مزعج لكنه غير مفاجئ". وأضافت أن "عدم الاستقرار والتقلبات المتزايدة في تويتر تثير قلقًا خاصًا لأي شخص يستخدم المنصة"، موضحة أنها "طلبت من تويتر توضيحا" وأنها ستعيد "تقييم علاقتنا بناءً على هذا الرد".

من جهته قال تشارلي ستاتلاندر المتحدث باسم نيويورك تايمز "نأمل أن تتم اعادة حسابات جميع هؤلاء الصحافيين وأن يقدم موقع تويتر تفسيراً مرضياً". وفي بداية هذه القصة كتب إيلون ماسك الأربعاء أن "مطاردا مجنونا" تعقب سيارته في لوس أنجليس بينما كان مع طفله. كما ذكر تعقب طائرته الخاصة أيضا. وأعلن في هذه التغريدة أنه سيقاضي الشخص الذي يقف وراء حساب "إيلون-جيت" المعلق الآن.

وأنشأ هذا الحساب طالب ويتبعه نحو نصف مليون شخص. وكان هذا الحساب يستخدم بيانات عامة للإشارة بشكل تلقائي إلى زمن ومكان إقلاع وهبوط طائرة رئيس "سبايس-اكس" و"تيسلا". وفي وقت لاحق نشر تويتر تغريدة أكد فيها منع معظم التغريدات التي تكشف موقع أي شخص في الوقت الفعلي.

ع.ش/ ف.ي (أ ف ب، د ب أ)

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