 ماسك: كنت أمزح بشأن شراء مانشستر يونايتد | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 17.08.2022

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منوعات

ماسك: كنت أمزح بشأن شراء مانشستر يونايتد

بعد أن أثار الجدل بسبب تغريدة قال فيها إنه يعتزم شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عاد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لينفي الأمر من خلال رده على سؤال من أحد المغردين.

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك

أكد ماسك أنه لن يشتري أي فريق رياضي

قال الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إنه كان يمزح بشأن تغريدته حول شراء مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكتب ماسك عندما سأله أحد المستخدمين حول مدى جدية شراء النادي "لا، هذه مزحة مستمرة منذ فترة طويلة في تويتر. لن أشتري أي فريق رياضي".

واستهل يونايتد الموسم الجديد بشكل كارثي إذ خسر 2-1 أمام ضيفه برايتون آند هوف ألبيون، قبل أن يتلقى هزيمة ثقيلة 4-صفر أمام برنتفورد.

مختارات

بعد انسحاب إيلون ماسك من صفقة شراء تويتر وإعلان مدير المنصبة اللجوء إلى القضاء، يتوقع خبراء أن تكون المعركة القانونية طويلة الأمد وستكون نتيجتها خاسرة للطرفين ويرسمون مستقبلاً مظلماً للمنصة ومصيراً مؤلماً للطائر الأزرق.

ويعد يونايتد واحداً من أبرز الأندية في العالم، ونال لقب الدوري الإنجليزي 20 مرة بالإضافة إلى كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات. وتبلغ القيمة السوقية للنادي الإنجليزي 2.08 مليار جنيه استرليني.

وشهدت الأعوام الأخيرة احتجاجات من جماهير يونايتد على عائلة جليزر، التي اشترت النادي في 2005 مقابل 790 مليون جنيه استرليني 955.51 مليون دولار)، بسبب تراجعه في الدوري.

واكتسبت الاحتجاجات على العائلة الزخم في العام الماضي بعد قرار يونايتد بالمشاركة في مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي انهار بعد أيام من إعلانه.

وكانت بعض الجماهير طالبت ماسك بشراء يونايتد بدلاً من تويتر. ويحاول ماسك التراجع عن صفقة شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، وهو الأمر الذي دفع الشركة لمقاضاته.

ع.ح./ا.ف. (رويترز)

 

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