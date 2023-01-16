 ماريوبول - يوميات حرب وأمل لم يفقد | تقارير جديدة | DW | 19.01.2023

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تقارير جديدة

ماريوبول - يوميات حرب وأمل لم يفقد

يتحدث أناس من مدينة ماريوبول مرّوا بأهوال الحرب عن تجاربهم. في ربيع عام 2022 بدأ الغزو الروسي المدمّر للمدينة الساحلية الواقعة على بحر آزوف.

Ukraine Krieg | Lage in Mariupol

إنها قصة جريمة ضد الإنسانية تُروى من منظور الناجين. رجال ونساء عاشوا في الشهر الأول من الغزو الروسي في ماريوبول، يتحدثون عن مشاهداتهم ومشاعرهم، وعن القرارات التي تعيّن عليهم اتّخاذها أثناء تعرّضهم وأصدقائهم وعائلاتهم لإطلاق نار كثيف؟

Dokumentation Mariupol - Tagebuch eines Krieges

الصحفيّة ناديا سوخوروكوفا دونت خلال تلك الفترة الصعبة في دفتر يومياتها، الصعاب والرعب الذي خلّفته الغارات الجوية. خلال أقل من شهر أصبحت شاهدة على موت المئات، ووثّقت كل ما مرّت به. من خلال سردها التاريخي للحصار الذي نشرته في مواقع التواصل الاجتماعي، أطّلع الآلاف على تلك الأحداث المهولة. يتناول الفيلم الوثائقي قصة مدينة تحطّم فيها كل شيء باستثناء الأمل.

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 18 فبراير/شباط 2023 – 03:15 UTC
السبت  18 فبراير/شباط 2023 – 13:15 UTC
السبت 18 فبراير/شباط 2023 – 16:15 UTC
السبت 18 فبراير/شباط 2023 – 19:15 UTC
الأحد 19 فبراير/شباط 2023 – 05:15 UTC
الأحد 19 فبراير/شباط 2023– 22:15 UTC
الإثنين 20 فبراير/شباط 2023– 11:15 UTC
الإثنين 20 فبراير/شباط 2023– 18:15 UTC
الثلاثاء 21 فبراير/شباط 2023– 01:15 UTC
الثلاثاء 21 فبراير/شباط 2023– 07:15 UTC
الأربعاء  22 فبراير/شباط 2023 – 09:15 UTC
الأربعاء 22 فبراير/شباط 2023  – 15:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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