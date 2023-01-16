ماريوبول - يوميات حرب وأمل لم يفقد

إنها قصة جريمة ضد الإنسانية تُروى من منظور الناجين. رجال ونساء عاشوا في الشهر الأول من الغزو الروسي في ماريوبول، يتحدثون عن مشاهداتهم ومشاعرهم، وعن القرارات التي تعيّن عليهم اتّخاذها أثناء تعرّضهم وأصدقائهم وعائلاتهم لإطلاق نار كثيف؟

الصحفيّة ناديا سوخوروكوفا دونت خلال تلك الفترة الصعبة في دفتر يومياتها، الصعاب والرعب الذي خلّفته الغارات الجوية. خلال أقل من شهر أصبحت شاهدة على موت المئات، ووثّقت كل ما مرّت به. من خلال سردها التاريخي للحصار الذي نشرته في مواقع التواصل الاجتماعي، أطّلع الآلاف على تلك الأحداث المهولة. يتناول الفيلم الوثائقي قصة مدينة تحطّم فيها كل شيء باستثناء الأمل.



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