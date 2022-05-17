ماريوبول .. مخاوف بشأن مصير مقاتلين أوكران بعد استسلامهم

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استسلم 959 مقاتلا أوكرانيا من مصنع الصلب المحاصر آزوفستال في مدينة ماريوبول الأوكرانية منذ مطلع هذا الأسبوع، حسب وزارة الدفاع الروسية. وتسود مخاوف بشأن مصيرهم.
أعلنت روسيا استسلام 265 جنديا أوكرانياً تحصنوا في مخابئ أسفل مجمّع آزوفستال للصلب المحاصر في ماريوبول. تريد أوكرانيا مبادلة الجنود بأسرى روس، فيما ترى روسيا أن "المجرمين يجب ألا يكونوا موضع تبادل أسرى".
بعد مفاوضات عسيرة، الجيش الأوكراني يعلن إجلاء نحو 260 جنديا من مصنع آزوفستال للصلب المحاصر في مدينة ماريوبول الساحلية وذلك بعد أسابيع من محاصرتهم بداخله. هذا المصنع بات حسب الأوكرانيين رمزا للمقاومة ضد الغزو الروسي.
في وقت أعلنت فيه أوكرانيا إجلاء كل النساء والأطفال والمسنين من مصنع آزوفستال في ماريوبول، تكثف روسيا هجماتها قبل يومين من احتفالها بذكرى الانتصار على النازيين، وسط استمرار الجهود الغربية لدعم كييف في مواجهة الغزو الروسي.
تواصلت عملية الإجلاء البطيئة لمدنيين من مصنع آزوفستال في ماريوبول، على أن تتواصل السبت. والرئيس الأوكراني يقول إن المدينة دمرت بالكامل لكنها لن تستسلم. وعملية تبادل للأسرى بين موسكو وكييف.
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