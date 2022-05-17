 ماريوبول .. مخاوف بشأن مصير مقاتلين أوكران بعد استسلامهم | DW الأخبار | DW | 18.05.2022

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DW الأخبار

ماريوبول .. مخاوف بشأن مصير مقاتلين أوكران بعد استسلامهم

استسلم 959 مقاتلا أوكرانيا من مصنع الصلب المحاصر آزوفستال في مدينة ماريوبول الأوكرانية منذ مطلع هذا الأسبوع، حسب وزارة الدفاع الروسية. وتسود مخاوف بشأن مصيرهم.

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